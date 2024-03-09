Ларионов о «Торпедо»: «Не будем ничего менять в ментальности и физической подготовке. Мы уступали СКА в опыте, возрасте, размере, но в физике не просели»
Игорь Ларионов не планирует менять подготовку «Торпедо» к сезону КХЛ.
– По ходу этой серии у вас произошла какая-то ментальная переоценка предсезонной подготовки в плане физики? Может быть, в следующем сезоне что-то будете делать иначе?
– Знаете, нет. Если посмотреть на состав команды, то у нас 6 или 7 человек не играли даже в ВХЛ, а сразу после молодежной «Чайки» пришли в КХЛ. Ребята были готовы на все 100%.
Да, мы уступали в опыте, возрасте, в размере, но я бы не сказал, что мы просели в физике.
Ведущий компонент – это опыт. У нас среди игроков обороны было трое, кто играл за «Чайку». Понимаю, это может звучать как некое оправдание. Но пройти такое «сито» против одного из лидеров КХЛ – это позитивный опыт на будущее.
В межсезонье, которое для наших ребят начинается, будет много работы, чтобы они стали сильнее. Потому что мужской хоккей требует мужского здоровья. Тягаться с ребятами, которые и постарше, и помощнее, непросто, но это не тема сегодняшнего разговора.
В плане ментальности и физической подготовки мы не будем ничего менять, – сказал главный тренер «Торпедо».
Игорь Николаевич, с физ подготоакой ошиблись?
- нет, просто мальчишки бились с мужиками.
Тактично Ларионов не стал обсуждать разницу сегодняшних возможностей команд. Одни не заметили потери двух защитников, другие четверть команды составили из пацанов и не имели в запасе никого.
Торпедо по бюджету - команда-донор, где слишком много пацанов и дефицит дядек. Увы и ах. Никогда молодёжь не сможет на равных биться с мужиками, которых ещё и вдвое больше.
Правильно сказал Николишин про состав нижегородцев - как горох высыпали. СКА, привсей своей немудрёной тактике, тупо затоптал Торпедо, перебегал, переборол на пятаке. Никакие геройства Кульбакова не помогли.
Ползали, как мухи... Только слепой этого не увидит. Ну, и еще Игорь Николаевич.
СКА поражение в первом матче нужно было : во-первых просто для встряски , ну и лишние 20+ миллионов выручки за 5 матч тоже не лишние.
Игры на вылет с такими соперниками, как СКА не выигрываются тактикой кавалерийских наскоков. А уральские команды и омичи вообще смяли бы с такой игрой.
у нас однокурсница(внешне норм, стройная) в 2016году на встрече спустя 10лет сказала, что ест только арбузы(типа сыроеды) и мужик тоже, хотя мы смеялись меж собой потом, что он в столовой отьедается, зная его внешний вид. Ну и как бы детей у нее тогда не было( не знаю, как щас). Т.е. организм у нее не получает получает полноценные аминокислоты...
Календарь текущего сезона не даёт возможностей для тренировок - игры через 1-3 дня. Тут бы восстановиться успеть и доехать.