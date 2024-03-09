Ларионов о «Торпедо»: «Не будем ничего менять в ментальности и физической подготовке. Мы уступали СКА в опыте, возрасте, размере, но в физике не просели»

Игорь Ларионов не планирует менять подготовку «Торпедо» к сезону КХЛ.

– По ходу этой серии у вас произошла какая-то ментальная переоценка предсезонной подготовки в плане физики? Может быть, в следующем сезоне что-то будете делать иначе?

– Знаете, нет. Если посмотреть на состав команды, то у нас 6 или 7 человек не играли даже в ВХЛ, а сразу после молодежной «Чайки» пришли в . Ребята были готовы на все 100%.

Да, мы уступали в опыте, возрасте, в размере, но я бы не сказал, что мы просели в физике.

Ведущий компонент – это опыт. У нас среди игроков обороны было трое, кто играл за «Чайку». Понимаю, это может звучать как некое оправдание. Но пройти такое «сито» против одного из лидеров КХЛ – это позитивный опыт на будущее.

В межсезонье, которое для наших ребят начинается, будет много работы, чтобы они стали сильнее. Потому что мужской хоккей требует мужского здоровья. Тягаться с ребятами, которые и постарше, и помощнее, непросто, но это не тема сегодняшнего разговора.

В плане ментальности и физической подготовки мы не будем ничего менять, – сказал главный тренер « ».