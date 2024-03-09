Ларионов о «Торпедо»: «Не будем ничего менять в ментальности и физической подготовке. Мы уступали СКА в опыте, возрасте, размере, но в физике не просели»

Теги СКА Торпедо Игорь Ларионов КХЛ МХЛ Кубок Гагарина Чайка Хоккей

Игорь Ларионов не планирует менять подготовку «Торпедо» к сезону КХЛ.

– По ходу этой серии у вас произошла какая-то ментальная переоценка предсезонной подготовки в плане физики? Может быть, в следующем сезоне что-то будете делать иначе?

– Знаете, нет. Если посмотреть на состав команды, то у нас 6 или 7 человек не играли даже в ВХЛ, а сразу после молодежной «Чайки» пришли в КХЛ. Ребята были готовы на все 100%.

Да, мы уступали в опыте, возрасте, в размере, но я бы не сказал, что мы просели в физике.

Ведущий компонент – это опыт. У нас среди игроков обороны было трое, кто играл за «Чайку». Понимаю, это может звучать как некое оправдание. Но пройти такое «сито» против одного из лидеров КХЛ – это позитивный опыт на будущее.

В межсезонье, которое для наших ребят начинается, будет много работы, чтобы они стали сильнее. Потому что мужской хоккей требует мужского здоровья. Тягаться с ребятами, которые и постарше, и помощнее, непросто, но это не тема сегодняшнего разговора.

В плане ментальности и физической подготовки мы не будем ничего менять, – сказал главный тренер «Торпедо».

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39 комментариев
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В физике точно надо что-то менять с середины чемпионата была сильная просадка в физике, игроки не добегают
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Ответ bolshovandrey
две самые хваленые команды - наша Северсталь и Торпедо НН с треском провалили плей-офф. Просто без шансов
У хваленых команд на всякий случай бюджет на состав меньше в 3-2 раза чем у своих соперников. То что они уже так сыграли, это достижение
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Самое печальное, что Игорь Николаевич не собирается ничего менять. Такое ощущение, что он застрял в 80-х. Но с тех пор многое изменилось, и хоккей тоже. И именно физически ребята не тянули. И это особенно было заметно при минимуме опыта. Огромное количество ошибок вынуждает тратить дополнительные силы на их исправления. А взять их негде. Ну и как логический итог - Game Over.
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Расходимся, ребята. Следующий сезон даже в плей-офф не попадем, с такими-то оценками от ГТ.
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Если кратко, то :
Игорь Николаевич, с физ подготоакой ошиблись?
- нет, просто мальчишки бились с мужиками.

Тактично Ларионов не стал обсуждать разницу сегодняшних возможностей команд. Одни не заметили потери двух защитников, другие четверть команды составили из пацанов и не имели в запасе никого.
Торпедо по бюджету - команда-донор, где слишком много пацанов и дефицит дядек. Увы и ах. Никогда молодёжь не сможет на равных биться с мужиками, которых ещё и вдвое больше.
Правильно сказал Николишин про состав нижегородцев - как горох высыпали. СКА, привсей своей немудрёной тактике, тупо затоптал Торпедо, перебегал, переборол на пятаке. Никакие геройства Кульбакова не помогли.
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Ответ mbauer
Там, видимо, не очень правильно расшифровали интервью, да? Вся суть в физической подготовке - и вывод, что в ней не надо ничего менять. Не очень понял я
Конечно, не надо, ведь за физическую подготовку отвечает зять г-на Ларионова. Зачем же её тогда менять, эту подготовку?
Ползали, как мухи... Только слепой этого не увидит. Ну, и еще Игорь Николаевич.
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физики как раз и не хватило. СКА по среднему возрасту всего на год старше. По поводу опыта : огромная и регулярная ротация состава в СКА и Торпедо , которое отыграло весь сезон одним составом , который за 68 матчей должен был сыграться, но увы...
СКА поражение в первом матче нужно было : во-первых просто для встряски , ну и лишние 20+ миллионов выручки за 5 матч тоже не лишние.
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ещё и на МЧМ сборная физически подсела под его руководством, не совсем понятно почему Ларионов от этого так упорно отнекивается
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Нужна пара опытных дефов - один с завершающим броском, другой габаритный силовик. Плюс пара габаритных форвардов. И точно необходим в тренерский штаб реальный профи экс защитник для налаживания игры в обороне.
Игры на вылет с такими соперниками, как СКА не выигрываются тактикой кавалерийских наскоков. А уральские команды и омичи вообще смяли бы с такой игрой.
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Ответ Матроскин52
Глобальной просадки в физике не было… вот с игровой моделью что то произошло…
Как может что-то произойти с тем, чего нет и не было?
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Там, видимо, не очень правильно расшифровали интервью, да? Вся суть в физической подготовке - и вывод, что в ней не надо ничего менять. Не очень понял я
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Ответ TimGI86
У хваленых команд на всякий случай бюджет на состав меньше в 3-2 раза чем у своих соперников. То что они уже так сыграли, это достижение
«Торпедо» прошло первый раунд в прошлом году. В этом - нет. В чем достижение? Откат дикий, а в следующем будет еще хуже, если малиновый винодел останется
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Ответ Олег В.
Если кратко, то : Игорь Николаевич, с физ подготоакой ошиблись? - нет, просто мальчишки бились с мужиками. Тактично Ларионов не стал обсуждать разницу сегодняшних возможностей команд. Одни не заметили потери двух защитников, другие четверть команды составили из пацанов и не имели в запасе никого. Торпедо по бюджету - команда-донор, где слишком много пацанов и дефицит дядек. Увы и ах. Никогда молодёжь не сможет на равных биться с мужиками, которых ещё и вдвое больше. Правильно сказал Николишин про состав нижегородцев - как горох высыпали. СКА, привсей своей немудрёной тактике, тупо затоптал Торпедо, перебегал, переборол на пятаке. Никакие геройства Кульбакова не помогли.
Ой не надо, генменеджер на что? Собрать под бюджет команду - его задача. Конечно, проще на все забить, взять молодежь из фарма, этим оправдать свою некомпетентность. И ГТ хорош, Сизова за что вывели из состава?
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две самые хваленые команды - наша Северсталь и Торпедо НН с треском провалили плей-офф. Просто без шансов
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Ответ Олег В.
Придёт время, узнаем и про Сизова, и про Кручинина. Уважать надо решения тренера, чьей работой полстраны восхищается. Бюджет у Торпедо минимальный, ставка на молодёжь в этом смысле - единственный выход.
А свое мнение есть, или только мнение «полстраны»? Хоккейных соловьевых и скабеевых, где ни мысли, ни логики, один пафос. Можно пофамильно перечень этой «полстраны»? Чтоб 70 млн. и не меньше ☝️
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Ответ 87mores
А свое мнение есть, или только мнение «полстраны»? Хоккейных соловьевых и скабеевых, где ни мысли, ни логики, один пафос. Можно пофамильно перечень этой «полстраны»? Чтоб 70 млн. и не меньше ☝️
Мне не нужны скобееевы и тп, чтоб отличить игру от работы. Как и многим болельщикам, следившим за бюджетниками-торпедонами, чей итог не худе, чем у казанских олигархов, к примеру.
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Ответ TimGI86
Чтобы понять, надо разбираться в физиологии человека хотя бы поверхностно
Дело не в физической подготовке, а в отсутствии тренера. Который еще и контакт с командой потерял на финише
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Как раз уступили именно в физике, в скорости катания. По крайней мере в матчах в НН это было настолько очевидно, что отрицать даже как то неудобно.
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Перепасовкой в средней зоне игроков между собой игры в плей-офф не выигрываются !
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Надо животный белок жрать(полноценные аминокислоты для организма человека), а они растительный белок жрут по его указанию. В итоге на дистанции - это всё скажется на организме, особенно спортсменов.
у нас однокурсница(внешне норм, стройная) в 2016году на встрече спустя 10лет сказала, что ест только арбузы(типа сыроеды) и мужик тоже, хотя мы смеялись меж собой потом, что он в столовой отьедается, зная его внешний вид. Ну и как бы детей у нее тогда не было( не знаю, как щас). Т.е. организм у нее не получает получает полноценные аминокислоты...
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Ответ 87mores
Почему через 10 месяцев сезона центров играют Коваленко и Атанасов? Никакого профессионализма у руля команды. Реальный позор! И я жду фамилии «полстраны», или это слив обычный?
Я, простите, вас совсем не понимаю. Нет у команды двух составов, не от хорошей жизни тянут пацанов из Чайки. Что вам не понятно? Если вы думаете, что в молодёжке пруд пруди готовых ко взрослому хоккею пацанов, то вспомните, как мучался Спартак, например.
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Ответ 87mores
А свое мнение есть, или только мнение «полстраны»? Хоккейных соловьевых и скабеевых, где ни мысли, ни логики, один пафос. Можно пофамильно перечень этой «полстраны»? Чтоб 70 млн. и не меньше ☝️
Игроком Ларионовым восхищался, тренером нет. Он чего-то выиграл? Динамо в прошлом году прошел, так это проигрыш Кудашёва был, чем выигрыш Ларионова.
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Ответ Вольфсбург
С Сизовым точно погорячился, мало ли что на эмоциях наговорил, надо было провести беседу. Думаю и Кручинин был на стороне Сизова. Ларионов шоумен ещё тот. Особенно понравилось его предсказания про победу четвертой игры.
Ну, Кручинин действительно медленный, но мелкий Ларик не быстрее. Но в любом случае, как можно входить в плей-офф с двумя центрами, где обойма? И бюджет здесь - не оправдание
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Ответ Олег В.
Мне не нужны скобееевы и тп, чтоб отличить игру от работы. Как и многим болельщикам, следившим за бюджетниками-торпедонами, чей итог не худе, чем у казанских олигархов, к примеру.
Почему через 10 месяцев сезона центров играют Коваленко и Атанасов? Никакого профессионализма у руля команды. Реальный позор! И я жду фамилии «полстраны», или это слив обычный?
0
0
0
Ответ 87mores
Ой не надо, генменеджер на что? Собрать под бюджет команду - его задача. Конечно, проще на все забить, взять молодежь из фарма, этим оправдать свою некомпетентность. И ГТ хорош, Сизова за что вывели из состава?
С Сизовым точно погорячился, мало ли что на эмоциях наговорил, надо было провести беседу. Думаю и Кручинин был на стороне Сизова. Ларионов шоумен ещё тот. Особенно понравилось его предсказания про победу четвертой игры.
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Ответ Олег В.
Если кратко, то : Игорь Николаевич, с физ подготоакой ошиблись? - нет, просто мальчишки бились с мужиками. Тактично Ларионов не стал обсуждать разницу сегодняшних возможностей команд. Одни не заметили потери двух защитников, другие четверть команды составили из пацанов и не имели в запасе никого. Торпедо по бюджету - команда-донор, где слишком много пацанов и дефицит дядек. Увы и ах. Никогда молодёжь не сможет на равных биться с мужиками, которых ещё и вдвое больше. Правильно сказал Николишин про состав нижегородцев - как горох высыпали. СКА, привсей своей немудрёной тактике, тупо затоптал Торпедо, перебегал, переборол на пятаке. Никакие геройства Кульбакова не помогли.
Вот только средний возраст у команд в один год, и это одни дядьки, другие дети , год может играть роль в подростковом периоде только.
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Ответ waleri
Нужна пара опытных дефов - один с завершающим броском, другой габаритный силовик. Плюс пара габаритных форвардов. И точно необходим в тренерский штаб реальный профи экс защитник для налаживания игры в обороне. Игры на вылет с такими соперниками, как СКА не выигрываются тактикой кавалерийских наскоков. А уральские команды и омичи вообще смяли бы с такой игрой.
Он не может поставить игру в обороне, маскируя это «мы так играть не будем». Квалификация не позволяет, видимо
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Ответ FanSector52
Имел в виду модель игры. Полностью с Вами согласен. С мастерами собранными со всего Союза это давало результат и в ЦСКА и в сборной СССР. Но нынешний состав Торпедо такую тактику не потянет.
Нынешняя молодёжь не станет сидеть 11 месяцев на базе. Да и правильно.
Календарь текущего сезона не даёт возможностей для тренировок - игры через 1-3 дня. Тут бы восстановиться успеть и доехать.
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Ответ Олег В.
В каких 80-х? Тогда из молодых в ЦСКА одно звено играло, максимум. Тихонов, пылесосил проспектов по всему Союзу. Торпедо до таких возможностей, как до Луны... Вспомните хоть эпопею с переходом самого Ларионова из Химика.
Имел в виду модель игры. Полностью с Вами согласен. С мастерами собранными со всего Союза это давало результат и в ЦСКА и в сборной СССР. Но нынешний состав Торпедо такую тактику не потянет.
0
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0
Ответ FanSector52
Самое печальное, что Игорь Николаевич не собирается ничего менять. Такое ощущение, что он застрял в 80-х. Но с тех пор многое изменилось, и хоккей тоже. И именно физически ребята не тянули. И это особенно было заметно при минимуме опыта. Огромное количество ошибок вынуждает тратить дополнительные силы на их исправления. А взять их негде. Ну и как логический итог - Game Over.
В каких 80-х? Тогда из молодых в ЦСКА одно звено играло, максимум. Тихонов, пылесосил проспектов по всему Союзу. Торпедо до таких возможностей, как до Луны... Вспомните хоть эпопею с переходом самого Ларионова из Химика.
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