Хэнифин перешел в «Вегас», «Калгари» получил взамен Мироманова и выбор в 1-м раунде драфта-2025
«Вегас» выменял у «Калгари» защитника Ноа Хэнифина.
Взамен «Флэймс» получили выбор в 1-м раунде драфта-2025, защитника Даниила Мироманова и условный выбор в 3-м раунде драфта-2025 (если «Вегас» выйдет во 2-й раунд Кубка Стэнли-2024, «Калгари» получит пик не в 3-м, а во 2-м раунде).
В сделке также участвовала «Филадельфия», которой достался от «Вегаса» выбор в 5-м раунде драфта-2024.
У Хэнифина последний год по контракту (кэпхит – 4,95 млн долларов), при этом «Флэймс» удержат в своей платежке 50% зарплаты. Другую половину возьмут на себя «Флайерс».
В 61 матче текущего чемпионата НХЛ на счету 27-летнего американца 35 (11+24) очков.
Мироманов в 4 играх сезона НХЛ результативными действиями не отметился. У 26-летнего россиянина последний год по контракту, летом он может стать ограниченно свободным агентом.
Кроме того, к «Вегасу» от «Филадельфии» перешли права на 27-летнего форварда СКА Михаила Воробьева.
По самому обмену - Вегас неплохо оборону усилил, за более-менее адекватный ценник
Теперь в холодном Калгари отношение к алкоголю может изменится?
Для инф