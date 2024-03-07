Хэнифин перешел в «Вегас», «Калгари» получил взамен Мироманова и выбор в 1-м раунде драфта-2025

Теги СКА переходы Калгари НХЛ КХЛ Вегас Ноа Хэнифин Михаил Воробьев Даниил Мироманов деньги Хоккей

«Вегас» выменял у «Калгари» защитника Ноа Хэнифина.

Взамен «Флэймс» получили выбор в 1-м раунде драфта-2025, защитника Даниила Мироманова и условный выбор в 3-м раунде драфта-2025 (если «Вегас» выйдет во 2-й раунд Кубка Стэнли-2024, «Калгари» получит пик не в 3-м, а во 2-м раунде).

В сделке также участвовала «Филадельфия», которой достался от «Вегаса» выбор в 5-м раунде драфта-2024.

У Хэнифина последний год по контракту (кэпхит – 4,95 млн долларов), при этом «Флэймс» удержат в своей платежке 50% зарплаты. Другую половину возьмут на себя «Флайерс».

В 61 матче текущего чемпионата НХЛ на счету 27-летнего американца 35 (11+24) очков.

Мироманов в 4 играх сезона НХЛ результативными действиями не отметился. У 26-летнего россиянина последний год по контракту, летом он может стать ограниченно свободным агентом.

Кроме того, к «Вегасу» от «Филадельфии» перешли права на 27-летнего форварда СКА Михаила Воробьева.

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27 комментариев
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Мироманову в Калгари уже отсыпали по 1,25 млн на 2 года. Если честно, не понял за что.
По самому обмену - Вегас неплохо оборону усилил, за более-менее адекватный ценник
+17
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+16
Браво Тампа. Обосрались с ненужным Жанно и потеряли все активы. Потом будут писать, что этот переход закрыл чемпионское окно окончательно.
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+11
Кажется снова финал будет Флорида Вегас) Мироманов в плюсе, в Калгари может стать игроком основы
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+9
Ответ Барин
интерес потерян)
Снова финал Флорида Вегас)
+6
0
+6
интерес потерян)
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0
+5
Ответ Einfach Safari
Снова финал Флорида Вегас)
На расстраивай Барина раньше времени а то он опять бухнет и расчехлит минуса(его и так только что Мак расстроил)
+5
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+4
Ответ борецЗАнеСправедливость
Так в тампу же хотел?😬
В Неваде тоже налога нет.
+2
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+2
Ответ Febanacci-88
Мироманову в Калгари уже отсыпали по 1,25 млн на 2 года. Если честно, не понял за что. По самому обмену - Вегас неплохо оборону усилил, за более-менее адекватный ценник
Миро очень хорошо выглядел в Вегасе, когда выходил. А в нынешнем Калгари он и во вторую пару может попасть. Ну и плюс он защитником-то стал только в Сочи, причём не в первый год, а так он нападающий - так что его можно где угодно использовать
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Мироманова уже продлили на 2 года по 1.25 млн
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Так в тампу же хотел?😬
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Ну и проявились те, кто всерьез собрался за кубком.
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Думал в тампу пойдёт. Вегас опять фаворит?
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Ответ Денис Оськин
Постоянный кэпхит. Три десятка лет нормально всё сми без него обходились. Но тут началось.
Кэпхит и зарплата - разные вещи. На спортсе был большой пост про потолок зарплат, там в том числе и об этом написано.
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Ответ gombocrew
Вегасу бы первый раунд пройти, надо понимать, что эти усиления на бумаге в реальности могут не отработать так, как хотелось бы
Когда сеточка плова начнет формироваться в окончательным варианте ты будешь удивлен на какие хитрости пойдут некоторые команды чтобы не встретить в первом раунде этот Вегас
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Ответ Einfach Safari
Кажется снова финал будет Флорида Вегас) Мироманов в плюсе, в Калгари может стать игроком основы
Вегасу бы первый раунд пройти, надо понимать, что эти усиления на бумаге в реальности могут не отработать так, как хотелось бы
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Всё как они хотели и как я и говорил(1 и 3 пики + перспектива)
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Ответ Zomourning33
Браво Тампа. Обосрались с ненужным Жанно и потеряли все активы. Потом будут писать, что этот переход закрыл чемпионское окно окончательно.
Им надо c Жанно как можно скорее.. (пока у него хоть какая-то ценность а то еще один такой сезон и надо будет уже добавлять чтоб забрали)
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Ответ Why always me?!
50 процентов зарплаты Хэнифина удержал Калгари, другую половину взяла Филадельфия. А в Вегасе он получается совсем бесплатно?
Бесплатно это же хорошо(в прошлом году туристы оставили в Вегасе 51 миллиард джорджей и вашингтонов)Так что чтобы туда попасть надо ещё доплачивать-))
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Ответ Gangtrang
На расстраивай Барина раньше времени а то он опять бухнет и расчехлит минуса(его и так только что Мак расстроил)
Чем вызван интерес к моей персоне, уважаемый?
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Ответ Febanacci-88
Мироманову в Калгари уже отсыпали по 1,25 млн на 2 года. Если честно, не понял за что. По самому обмену - Вегас неплохо оборону усилил, за более-менее адекватный ценник
Показать руководству ,что не только пики получили первый раунд и условный второй,но и защитника в третью пару)
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Совсем недавно Даниил Мироманов рассказывал: «Абсолютно не воспринимаю алкоголь. Владелец «Вегаса» Билл Фоли подарил вино из своей винодельни всем игрокам. Оно так и стоит неоткупоренное. Во время сезона я вообще не пью».
Теперь в холодном Калгари отношение к алкоголю может изменится?
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Опять читерит Вегас! Не нравится мне подобное
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https://www.capfriendly.com/
Для инф
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Ловкость рук и никакого мошенничества
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