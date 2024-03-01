«Авангард» и «Лада» устроили массовую стычку в конце 1-й игры серии. Верба и Семин подрались
Матч «Авангард» – «Лада» завершился массовой потасовкой.
Омский клуб одержал победу в стартовой игре серии 1-го раунда Кубка Гагарина – 5:1.
Стычка с участием целого ряда хоккеистов завязалась после того, как защитник гостей Максим Березин грубо сбил нападающего хозяев Владимира Ткачева менее чем за полминуты до завершения встречи.
Впоследствии Березин получил шесть минут штрафа за грубость и подножку, а нападающие «Лады» Донат Стальнов и Евгений Грошев, защитник «Авангарда» Артем Чмыхов, форварды Владимир Ткачев и Рид Буше – по две минуты за грубость.
Также за 10 секунд до конца третьего периода подрались Марк Верба и Владислав Семин. Обоих удалили на 5 минут.
Ну в теории драки - это канеш нарушения, но по факту там санкции за это очень лайтовые. Даже не всегда до конца матча дают или дисквалификацию.
В условном футболе, гандболе, регби, американском футболе, баскетболе и почти везде - это жесткое табу и если кому-то реально намесил кулаком в лицо (а не просто потолкался), можно влететь на офигеть какую серьёзную дискву + некислый денежный штраф.
А в хоккее пожалуйста)
Даже судьи услужливо ждут, пока ребята выяснят отношения)
Щас этого конечно меньше стало (и у нас в КХЛ и в НХЛ), но раньше вполне распространённым явлением было "выпустить пар" на последних секундах матчей в плей-офф, если летишь с крупным счётом. Да, от досады бьют игрока соперника, грубо играют и всё....понëсся замес.