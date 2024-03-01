«Авангард» и «Лада» устроили массовую стычку в конце 1-й игры серии. Верба и Семин подрались

Теги Авангард Лада драки КХЛ Кубок Гагарина Максим Березин Владимир Ткачев 1995 Рид Буше Артем Чмыхов Владислав Семин Марк Верба Донат Стальнов Евгений Грошев Хоккей

Матч «Авангард» – «Лада» завершился массовой потасовкой.

Омский клуб одержал победу в стартовой игре серии 1-го раунда Кубка Гагарина – 5:1.

Стычка с участием целого ряда хоккеистов завязалась после того, как защитник гостей Максим Березин грубо сбил нападающего хозяев Владимира Ткачева менее чем за полминуты до завершения встречи.

Впоследствии Березин получил шесть минут штрафа за грубость и подножку, а нападающие «Лады» Донат Стальнов и Евгений Грошев, защитник «Авангарда» Артем Чмыхов, форварды Владимир Ткачев и Рид Буше – по две минуты за грубость.

Также за 10 секунд до конца третьего периода подрались Марк Верба и Владислав Семин. Обоих удалили на 5 минут.

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29 комментариев
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Абсолютно неадекватный поступок от Березина. Проигрывай достойно, а не как мышь
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Как то можно объяснить разумно поступок Березина, вот ехать защитнику к чужой синей линии чтобы умышленно ударить клюшкой по голеностопу лидера соперника? Верба конечно хорошо попал.
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За то, что сделал Березин, его надо дисквалифицировать, специально пересмотрел повтор несколько раз, просто на отмашь бьëт Ткачёва за 15 секунд до конца при счете 5-1. Если не дадут дискву, убить его в первой же смене следующегт матча.
+22
-5
+17
Я вот так задумался, а ведь хоккей уникален: это практически единственный вид спорта из более-менее крупных и известных, где мордобой по сути легален.
Ну в теории драки - это канеш нарушения, но по факту там санкции за это очень лайтовые. Даже не всегда до конца матча дают или дисквалификацию.
В условном футболе, гандболе, регби, американском футболе, баскетболе и почти везде - это жесткое табу и если кому-то реально намесил кулаком в лицо (а не просто потолкался), можно влететь на офигеть какую серьёзную дискву + некислый денежный штраф.
А в хоккее пожалуйста)
Даже судьи услужливо ждут, пока ребята выяснят отношения)
+14
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+14
Ответ Pavel Morozov
Комментарий удален модератором
такое ощущение, что вы не лучше
+8
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+7
Ответ Pavel Morozov
Офигели вы, что ли?
зачем называть его педофилом, когда на момент свершения преступления он сам был несовершеннолетним. или российские хоккеисты, которые по пьяне гоняют и сбивают людей, лучше?! поэтому хватит мусолить эту тему и смотрите хоккей
+8
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+7
Ответ Pavel Morozov
Так он сам признал себя таким.
он признал себя виновным, но момент свершения преступления был сам несовершеннолетним. тем более эта история вылезла через столько лет, согласно их законам-он наказание своё понёс. поэтому хватит разводить хрень. надо обсуждать хоккей, а не срач между болоельщиками устраивать, и так говна хватает.
+6
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Меня одно смутило. Это реакция Кравца на драку ......
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+5
Ответ Олег
Меня одно смутило. Это реакция Кравца на драку ......
Реакция тренера, который болеет за свою команду. В том числе и в драках. Вам этого не понять.
+6
-2
+4
Ответ Pavel Morozov
Так он сам признал себя таким.
В США легче признать вину и пойти на сделку со следствием , чем идти против системы.Сказал да и получил условное, а отказался припишут еще более тяжелый пункт статьи , только потому , что не согласился
+4
0
+4
Ответ Mac Miller
Комментарий удален пользователем
Кого наказали? Ты хоть посмотри эпизод.. Долдон.
+3
0
+3
А что ещё тольяттинцам оставалась ,когда по всем фронтам проигрывают. Как и в бою в общем.Верба💪
+8
-6
+2
Ответ Pavel Morozov
Локомотив сразу выгнал, но для Авангарда сойдёт
Локомотив зассал как это отобразится на их (имидже )
+1
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+1
Ответ Pavel Morozov
Комментарий удален модератором
вас это что так задело , вы свечку держали ? Вы откуда знаете , что там было ? Может он и признался только для того что-бы от него отстали . Наверное перед тем как его подписать , руководство Авангарда с ним поговорило , и пришло к выводу , что все не так страшно как писали. А локомотив сразу открестился.
+2
-1
+1
Ответ Pavel Morozov
Локомотив сразу выгнал, но для Авангарда сойдёт
иди на сайт государственной думы. Мизулиной напиши. Здесь поклонники хоккея общаются а не бабкины сплетни обсуждают. удачи
+2
-1
+1
Ответ Pavel Morozov
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Ответ Pavel Morozov
Комментарий удален модератором
почему педофил?
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0
0
Комментарий удален пользователем
Ответ mitya.mitya.seleznev@mail.ru
Локомотив зассал как это отобразится на их (имидже )
Комментарий удален модератором
Ответ Goodvin55
Как то можно объяснить разумно поступок Березина, вот ехать защитнику к чужой синей линии чтобы умышленно ударить клюшкой по голеностопу лидера соперника? Верба конечно хорошо попал.
А что тут разумно объяснять?
Щас этого конечно меньше стало (и у нас в КХЛ и в НХЛ), но раньше вполне распространённым явлением было "выпустить пар" на последних секундах матчей в плей-офф, если летишь с крупным счётом. Да, от досады бьют игрока соперника, грубо играют и всё....понëсся замес.
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Ответ Montenegro Serbian
А что тут разумно объяснять? Щас этого конечно меньше стало (и у нас в КХЛ и в НХЛ), но раньше вполне распространённым явлением было "выпустить пар" на последних секундах матчей в плей-офф, если летишь с крупным счётом. Да, от досады бьют игрока соперника, грубо играют и всё....понëсся замес.
Ну тут понятно, просто во первых Березин всегда был жёстким по хорошему защитником особо не замеченным в такой мерзости. Во вторых этот эпизод явно тянет не на подножку а на удар клюшкой.
+1
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Ответ Goodvin55
Как то можно объяснить разумно поступок Березина, вот ехать защитнику к чужой синей линии чтобы умышленно ударить клюшкой по голеностопу лидера соперника? Верба конечно хорошо попал.
Мне, конечно, нравится Браташ, но всё, очевидно, исходило от него. Хотели вывести лидеров Авангарда из душевного равновесия.
+1
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