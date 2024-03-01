«Авангард» и «Лада» устроили массовую стычку в конце 1-й игры серии. Верба и Семин подрались

Матч «Авангард» – «Лада» завершился массовой потасовкой.

Омский клуб одержал победу в стартовой игре серии 1-го раунда Кубка Гагарина – 5:1.

Стычка с участием целого ряда хоккеистов завязалась после того, как защитник гостей грубо сбил нападающего хозяев менее чем за полминуты до завершения встречи.

Впоследствии Березин получил шесть минут штрафа за грубость и подножку, а нападающие «Лады» Донат Стальнов и , защитник « » Артем Чмыхов, форварды Владимир Ткачев и – по две минуты за грубость.

Также за 10 секунд до конца третьего периода подрались Марк Верба и Владислав Семин. Обоих удалили на 5 минут.