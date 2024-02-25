Ротенберг вспомнил победу России на Олимпиаде-2018: «Ее значение имеет колоссальное значение для страны. Только потомки смогут по-настоящему оценить силу и важность этого золота»

Роман Ротенберг вспомнил победу России на Олимпиаде-2018.

«Вот уже шесть лет прошло, а в памяти тот день, как будто он был вчера. 25 февраля 2018 года сборная России выиграла олимпийское золото, впервые за 26 лет.

Воспоминания, эмоции, невероятное чувство эйфории от проделанной работы останутся с теми, кто участвовал в Олимпиаде-2018, навсегда! Я до сих пор во всех подробностях помню, сколько сил было затрачено на то, чтобы поехать в корейский Пхенчхан, на подготовку команды, на то, чтобы продумать и проработать каждую деталь, ведь, как известно, в достижении успеха не бывает незначительных мелочей.

Все было как в кино со счастливым концом. Броски Никиты Гусева, который перевел матч в овертайм, и Кирилла Капризова, принесший нам победу. Как наша команда, вся без исключения, на награждении хором пела гимн России, несмотря на запрет организаторов! 🇷🇺

За всем этим стояла слаженная командная работа, долгий и круглосуточный труд многих людей!

Спасибо нашим игрокам, выигравшим золото, тренерскому штабу, докторам, массажистам, точильщикам, всем, кто входил в нашу делегацию! 🙏

Значение этой победы для нашего хоккея и для нашей страны имеет колоссальное значение. Думаю, только наши потомки смогут по-настоящему оценить силу и важность золота, добытого в Пхенчахане!

Поздравляю наших болельщиков с памятным днем! Спасибо за Вашу поддержку. Мы вернемся на международную арену и победим! 🥇 💪», – написал тренер СКА в телеграм-канале.