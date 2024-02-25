Ротенберг вспомнил победу России на Олимпиаде-2018: «Ее значение имеет колоссальное значение для страны. Только потомки смогут по-настоящему оценить силу и важность этого золота»

Теги Сборная России по хоккею с шайбой Пхенчхан-2018 Никита Гусев олимпийский хоккейный турнир Роман Ротенберг Кирилл Капризов Хоккей

Роман Ротенберг вспомнил победу России на Олимпиаде-2018.

«Вот уже шесть лет прошло, а в памяти тот день, как будто он был вчера. 25 февраля 2018 года сборная России выиграла олимпийское золото, впервые за 26 лет. 

Воспоминания, эмоции, невероятное чувство эйфории от проделанной работы останутся с теми, кто участвовал в Олимпиаде-2018, навсегда! Я до сих пор во всех подробностях помню, сколько сил было затрачено на то, чтобы поехать в корейский Пхенчхан, на подготовку команды, на то, чтобы продумать и проработать каждую деталь, ведь, как известно, в достижении успеха не бывает незначительных мелочей. 

Все было как в кино со счастливым концом. Броски Никиты Гусева, который перевел матч в овертайм, и Кирилла Капризова, принесший нам победу. Как наша команда, вся без исключения, на награждении хором пела гимн России, несмотря на запрет организаторов! 🇷🇺

За всем этим стояла слаженная командная работа, долгий и круглосуточный труд многих людей! 

Спасибо нашим игрокам, выигравшим золото, тренерскому штабу, докторам, массажистам, точильщикам, всем, кто входил в нашу делегацию! 🙏

Значение этой победы для нашего хоккея и для нашей страны имеет колоссальное значение. Думаю, только наши потомки смогут по-настоящему оценить силу и важность золота, добытого в Пхенчахане!

Поздравляю наших болельщиков с памятным днем! Спасибо за Вашу поддержку. Мы вернемся на международную арену и победим! 🥇 💪», – написал тренер СКА в телеграм-канале.

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35 комментариев
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Великая Олимпиада Вторых Составов! И третьего канадского!) Незабываемые воспоминания!
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+59
Ну, тут он прав. Современники-то уже оценили. Но не так как пропаганде хотелось бы. Поэтому если обрубить интернет и как в Северной Корее рассказывать по телеку, что это была Великая Отечественная победа над непобедимыми Кросби и Макдэвидом, то через 2-3 поколения потомки и впрямь могут в это поверить.
+36
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+34
Та победа тоже благодаря нему?
+28
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+28
Ответ АРТУР АЛИЕВ
Та победа тоже благодаря нему?
Боженьки конечно!
+20
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+20
Ответ АРТУР АЛИЕВ
Та победа тоже благодаря нему?
У вас еще хватает "наглости" спрашивать об этом?)))
Не тоже, а только благодаря ему
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Я походу слишком старый чтобы оценить еле-еле победу над третьесортной сборной. Надо у племянника спросить, ему три года может быть в этом возрасте верят что это была эпическая победа.
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Достойно сражались с немцами в финале
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Здесь он, к сожалению, прав. Это мы знаем кто он и что он. А Вы погодите, пару фильмов про него снимут, биографию напишет и все. Через поколение он будет для людей не Йозе Марино, а человек, который поднимал русский хоккей с колен. Жаль
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Недавно пересматривал, кстати. Да, победа, как говорится, не пахнет. То, что сделали ребята, действительно круто. Но все же прекрасно понимают, что настоящие ОИ проходят с участием нхловцев. Про потомков конечно загнул.
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6 лет уже как прошло, пора музей Ротенберга открывать, там "правильно" описать событие и сделать естественный вывод, что если бы не он...
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Оценят, что это был самый низкий по уровню турнир на ОИ, раз в финале еле ноги унесли с какими-то немцами. Если бы не веселая концовка финала, то вообще не вспоминали бы.
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+5
Ответ Melnikov1968
"Думаю, только наши потомки смогут по-настоящему оценить силу и важность золота, добытого в Пхенчахане!" (с) В слове "потомки", стоит поменять только одну букву и сразу другое звучание.
Две буквы,
наверное? 😁
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Интересно как потомки оценят Ротенберга и его деятельность. Наверное будет отдельная глава про коррупцию и кумоство в учебниках истории
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Унылый турнир уровнем ниже евротура, в котором с трудом отскочили от немцев. Конечно, есть, что вспомнить 😂
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Значение имеет значение. Ууу ты какой философ
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Народ все видел, как отскочили за минуту до конца в финале с непобедимыми немцами, в составе которых блистали Мюллер, Беккенбауэр, Маттеус. Но красная машина, как и в 1945, прорвала блокаду и завоевала золото. Каблуков, Киселевич, Калинин, Телегин и компания, во главе с великим тренером-менеджером вписали свое имя в анналы :)
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Я вот вчера думала, а как же Роман Гусева не откомментил, но нееет! Школа СКА же)) И рекорд в 86 очков можно записать туда же
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Никто кроме потомков и не оценит, так как современникам очевидна ее ничтожность.
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Ответ Roman Roman
и сыграет иго Меншиков
Петров
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Постоянно снится та "великая" победа... Тот позор, которого удалось чудом избежать...
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рома вспомнил и ... перенес матч с кунь лунем в ... пекин ??? нет, в питер !!! все по-честному, по-спортивному !!!
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ее значение имеет значение
ясно
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Только потомки. Для этого деятеля следующей олимпиады не предвидется.
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Просыпайся Роман! время идёт...
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Как же печально,что Ротенберг в хоккее подминает все.
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"Думаю, только наши потомки смогут по-настоящему оценить силу и важность золота, добытого в Пхенчахане!" (с) В слове "потомки", стоит поменять только одну букву и сразу другое звучание.
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Ответ Melnikov1968
"Думаю, только наши потомки смогут по-настоящему оценить силу и важность золота, добытого в Пхенчахане!" (с) В слове "потомки", стоит поменять только одну букву и сразу другое звучание.
1 букву = котомки? Типа сумки для денег, которыми их завалили за победу над непобедимыми немцами?))
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Я помню там в самом конце был опасный момент, для всех Кошечкин спас, но только внимательный зритель на очень замедленно повторе заметил, как в доли секунды на площадку выбежал Спиди Роман, растянул Васю на пару сантиметров, и это позволило отразить бросок немца. И тут же скромный Роман вернулся обратно, я даже хз куда.
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