«Торпедо» проиграло 11 из 13 последних матчей. Команда Ларионова идет на 7-м месте на Западе

Теги ЦСКА Торпедо Игорь Ларионов КХЛ Хоккей

«Торпедо» проиграло шестой матч КХЛ подряд.

Команда тренера Игоря Ларионова уступила ЦСКА (1:2) в игре Фонбет Чемпионата КХЛ.

«Торпедо» потерпело поражение в шестой игре подряд. Из 13 последних матчей команда выиграла лишь два. 

Клуб идет на седьмом месте в таблице Запада, набрав 74 балла в 67 играх.

В следующем матче, 26 февраля, «Торпедо» сыграет против «Лады».

 

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30 комментариев
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Ответ Леха Гибкий
Зато на спортсе до сих пор смеются над йозе морино и обожают Ларионова. Но результат говорит сам за себя
Было бы интересно глянуть на их рокировку.
+14
-1
+13
умиляют болелы спортса. хейт на хейте. пофиг на что или на кого...
+14
-3
+11
Ларионов оказался таким же середняком как и знарок без своего главного помощника
+19
-9
+10
Что такое с ЦСКА? На себя не похожи. Не слили матч аутсайдеру, как обычно...
+7
0
+7
А куда подевались все ценители хоккея Ларионова, для которых игра важнее результата?
+8
-3
+5
Неожиданно, Ларионова считали тренера с большим потенциалом.. но такой результат это конечно опровергает
+5
-3
+2
Ответ Леха Гибкий
Зато на спортсе до сих пор смеются над йозе морино и обожают Ларионова. Но результат говорит сам за себя
Ларионов лепит команду из того что есть,а Йозе Морино забирает кого захочет.
+3
-2
+1
Ответ Леха Гибкий
Зато на спортсе до сих пор смеются над йозе морино и обожают Ларионова. Но результат говорит сам за себя
Дайте Ларионову три состава, как Йозе , а последнего - пацанов тренировать - посмотрим на результат.
+3
-2
+1
Ответ Сергей Маслов
Неожиданно, Ларионова считали тренера с большим потенциалом.. но такой результат это конечно опровергает
Сезон еще не закончился.
+1
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Локомотив так не хотел с ЦСКА, сливать начал за восемь туров. Держись Никитин, карма настигает, хотел как лучше, подгадывал, не получилось!
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Ответ Дмитрий Травницкий
А куда подевались все ценители хоккея Ларионова, для которых игра важнее результата?
Он не тренер, а визионер
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Ответ barbarian1991
Было бы интересно глянуть на их рокировку.
Тренировал бы СКА на уровне Назарова
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Ответ Старик Стариканов
Ларионов оказался таким же середняком как и знарок без своего главного помощника
Хотелось бы посмотреть на результаты "не середняков" с таким составом...
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Не надо поливать Ларионова в любом случае!
Ему нужен хороший штаб, как у Ска и Цска, тогда будет результат...
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С чего все взяли что торпедо классная команда ?всегда была и будет средней командой даже ниже этого уровня ,Северсталь Козырева куда круче и по игре и по состоятельности , а Ларионов это так нудутый СМИ человек
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Из 11 поражений только 2 с разницей больше одной шайбы. Надо в себя приходить, если соберутся - могут дать бой любой команде в первом раунде.
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С составом который еле в пол зарплат влезает тяжело, дистанция сезона увеличилась, начались проблемы
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Вот и сказочке конец!
А всё почему? А потому что нет системы как у Роман Борисыча🤷‍♂️
Вот была бы система был бы и результат!
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Что с командой?
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На одной малине далеко не уедешь
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Нужна новая профессура
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Куда подевался тренерский гений Профессора?
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