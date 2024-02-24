«Торпедо» проиграло 11 из 13 последних матчей. Команда Ларионова идет на 7-м месте на Западе

«Торпедо» проиграло шестой матч КХЛ подряд.

Команда тренера уступила (1:2) в игре Фонбет Чемпионата КХЛ.

«Торпедо» потерпело поражение в шестой игре подряд. Из 13 последних матчей команда выиграла лишь два.

Клуб идет на седьмом месте в таблице Запада, набрав 74 балла в 67 играх.

В следующем матче, 26 февраля, «Торпедо» сыграет против «Лады».