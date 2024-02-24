«Торпедо» проиграло 11 из 13 последних матчей. Команда Ларионова идет на 7-м месте на Западе
«Торпедо» проиграло шестой матч КХЛ подряд.
Команда тренера Игоря Ларионова уступила ЦСКА (1:2) в игре Фонбет Чемпионата КХЛ.
«Торпедо» потерпело поражение в шестой игре подряд. Из 13 последних матчей команда выиграла лишь два.
Клуб идет на седьмом месте в таблице Запада, набрав 74 балла в 67 играх.
В следующем матче, 26 февраля, «Торпедо» сыграет против «Лады».
Ему нужен хороший штаб, как у Ска и Цска, тогда будет результат...
А всё почему? А потому что нет системы как у Роман Борисыча🤷♂️
Вот была бы система был бы и результат!