Ротенберг о травме Гальченюка: «Приезжают из АХЛ и думают, что здесь можно бить в голову. Все вместе уберем эту грязь из хоккея – это наша общая задача»

Роман Ротенберг высказался про силовой прием против Алекса Гальченюка.

13 февраля СКА обыграл «Ладу» (2:0) в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

По итогам этой игры КХЛ не наказала форварда «Лады» Троя Джозефса за силовой прием против Алекса Гальченюка, а штраф защитника Владислава Семина за силовой прием против Гальченюка был оставлен без изменений. В ходе игры хоккеиста «Лады» удалили на пять минут. Гальченюка поместили в список травмированных.

– Когда ждать Алекса Гальченюка?

– Мы на связи с докторами. Он получил два удара в голову. Ребята из АХЛ приезжают, думают, что здесь можно бить в голову. Это неправильно. Надо это убрать.

В НХЛ за это сразу дают две игры. Следующее нарушение – пять игр, потом десять матчей дают таким хоккеистам. Могут и на весь сезон дисквалифицировать.

Потому что удары в голову – это здоровье хоккеистов. Для нас самое важное, чтобы ребята не теряли здоровье.

Удары в голову нужно убирать. Мы к этому придем все вместе. Это мировые тенденции.

Мы идем в ногу с мировым развитием хоккея. Уверен, что мы все вместе уберем эту грязь их хоккея. Это наша общая задача, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.