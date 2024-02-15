Ротенберг о травме Гальченюка: «Приезжают из АХЛ и думают, что здесь можно бить в голову. Все вместе уберем эту грязь из хоккея – это наша общая задача»

Теги Лада СКА НХЛ АХЛ КХЛ Алекс Гальченюк Роман Ротенберг Владислав Семин Трой Джозефс Хоккей

Роман Ротенберг высказался про силовой прием против Алекса Гальченюка.

13 февраля СКА обыграл «Ладу» (2:0) в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

По итогам этой игры КХЛ не наказала форварда «Лады» Троя Джозефса за силовой прием против Алекса Гальченюка, а штраф защитника Владислава Семина за силовой прием против Гальченюка был оставлен без изменений. В ходе игры хоккеиста «Лады» удалили на пять минут. Гальченюка поместили в список травмированных.

– Когда ждать Алекса Гальченюка?

– Мы на связи с докторами. Он получил два удара в голову. Ребята из АХЛ приезжают, думают, что здесь можно бить в голову. Это неправильно. Надо это убрать.

В НХЛ за это сразу дают две игры. Следующее нарушение – пять игр, потом десять матчей дают таким хоккеистам. Могут и на весь сезон дисквалифицировать.

Потому что удары в голову – это здоровье хоккеистов. Для нас самое важное, чтобы ребята не теряли здоровье.

Удары в голову нужно убирать. Мы к этому придем все вместе. Это мировые тенденции.

Мы идем в ногу с мировым развитием хоккея. Уверен, что мы все вместе уберем эту грязь их хоккея. Это наша общая задача, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.

16 комментариев
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Сперва нужно тогда самого Ротенберга убрать из хоккея, а то грязно череcчур стало с его присутствием.
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Не знаю что там за ситуация, но ротенберга в детстве явно вниз головой роняли.
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Судя по высказываниям, Роман получше многих знает про удары в голову.
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Видимо Ротенбергу в голову часто прилетало
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Уважаемые. Пожалуйста. В кхл 23 команды. Значит 23 тренера. Почему только вот ЭТО публикуют каждый день по 3-7 раз?? Остальные не пишут/говорят? Кто причину знает?
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+6
Может 17.03.2024 получится убрать грязь не только из хоккея)
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Ответ Марк Москвин
Уважаемые. Пожалуйста. В кхл 23 команды. Значит 23 тренера. Почему только вот ЭТО публикуют каждый день по 3-7 раз?? Остальные не пишут/говорят? Кто причину знает?
черный пиар тоже пиар
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Че за балет?
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Ротен и есть эта грязь в хоккее.
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Грязь на скамейке за игроками прыгает
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Девочка плаксивая😪
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Согласен, эту американскую грязь давно пора пнуть из страны.
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Все вместе уберем эту грязь из хоккея – это наша общая задача, больше всего эти слова подходят под самого вротенберга
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Ух наМЫкал...сынок при власти, знает, что уберут любого, кто будет мешать дитетке развлекаться.
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Ответ Биомеханоид
Судя по высказываниям, Роман получше многих знает про удары в голову.
И всё это были грязные удары
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