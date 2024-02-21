Овечкин сделал 2-й дубль в сезоне в матче с «Нью-Джерси». У него 8 шайб в последних 8 играх

Александр Овечкин сделал 2-й дубль в сезоне в матче с «Нью-Джерси».

Капитан « » набрал 3 (2+1) очка в игре регулярного чемпионата НХЛ с « » (6:2) и был признан третьей звездой.

В третьем периоде форвард сделал дубль, ставший для него вторым в текущем сезоне. На его счету стало 16 шайб в 51 матче в текущем сезоне и 8 – в последних 8 играх.

Всего за карьеру в лиге у стало 169 игр с 2+ шайбами в рамках регулярок. Это второй показатель в истории лиги, рекордом владеет Уэйн Гретцки (189).

Овечкин забил 837-й и 838-й голы в НХЛ. До рекорда Гретцки – 56 шайб