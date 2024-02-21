Овечкин сделал 2-й дубль в сезоне в матче с «Нью-Джерси». У него 8 шайб в последних 8 играх

Теги Нью-Джерси Вашингтон Александр Овечкин НХЛ Хоккей

Александр Овечкин сделал 2-й дубль в сезоне в матче с «Нью-Джерси».

Капитан «Вашингтона» набрал 3 (2+1) очка в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Девилс» (6:2) и был признан третьей звездой.

В третьем периоде форвард сделал дубль, ставший для него вторым в текущем сезоне. На его счету стало 16 шайб в 51 матче в текущем сезоне и 8 – в последних 8 играх. 

Всего за карьеру в лиге у Овечкина стало 169 игр с 2+ шайбами в рамках регулярок. Это второй показатель в истории лиги, рекордом владеет Уэйн Гретцки (189). 

Овечкин забил 837-й и 838-й голы в НХЛ. До рекорда Гретцки – 56 шайб

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24 комментария
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Сам себя из болота вытаскивает. Радует, что шайбы начали находить путь в ворота и команда вроде признаки жизни подаёт
+34
-1
+33
Ответ тон
Даешь 25 голов в этом сезоне!
даешь 30,25 это по средней резльтативности сезона,но с учетом преодоления спада,даже при 1 голе за 2 матча можно 30 сделать.Почему не упереться.
+29
-1
+28
Даешь 25 голов в этом сезоне!
+26
-2
+24
что символично, всего один гол в пустые ворота (рекордный) на отрезке.
поджигайте ваши пуканы!
+17
0
+17
Что обнадеживает - появилась связка со Строумом. Тот ну прямо чувствует Александра. Ови тоже довольный, видно что пошла понимайка. Этот дубль оттуда.
Будут у них моменты, уверен.
+16
0
+16
Замечательно! Отдохнул немного и пошло.
+15
-1
+14
Это говорит о том,что даже в 38 он умеет подстраиваться под складывающиеся обстоятельства и находить возможность забивать.
+15
-1
+14
Ответ тон
Даешь 25 голов в этом сезоне!
Не согласен, даёшь 30 голов ))
+13
0
+13
я вот на что обратил внимание, отдохнул Саня конечно видимо хорошо, однако забивать начал сразу как только Кузя на лечение отправился, возможно конечно совпадение, однако 8 шайб за 8 матчей это отчётливо подтверждают
+9
-1
+8
Стали лучше играть его партнёры и вся команда.
Соперники Вашингтона теперь не могут себе позволить на постоянке блокировать Саню, не обращая внимания на его партнёров.
+7
0
+7
Пенсионер, толстый, еле бегает, закончился, тормозит команду...бугагагага))) 8 смачных камшотов хейтерам)))
+9
-4
+5
Саша -молодец! Тяжело, но мастерство никуда не делось, а голы начали приходить. Его шайбы очень нужны именно сейчас, команда карабкается, пытаясь зацепиться за ПО, а значит и Саша будет забивать, Удачи, капитан!
+5
-1
+4
7 раз из 169 - ти (5 раз дубли и два хек трика) в ворота" Нью Джерси".
+2
0
+2
https://youtube.com/watch?v=oxM5Lg_znaY&si=JIWDhZpdWeJHOKkV
+1
0
+1
Ура! Наконец начал пачками забивать! Ови - машина!
+2
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+1
Ай да красава Ови 💪🏼💪🏼 Как же приятно просыпаться и видеть голы от Ови ;)
+2
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+1
Ответ Александр Гридчин
Не согласен, даёшь 30 голов ))
Мы все согласны на 35 шайб в регулярке и столько же в ПО со взятием КС))
+1
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Ответ Юрий Плотников
Если бы нормально к сезону готовился,с начала было бы всё шло,а сейчас только к середине сезона форму возвращает
Что за бред хомячков верящих в то что Рональду имеет тело 18 летнего потому что негегями не вылазит из тренажёрного зала, а Овечкин тусил с Бузовой и поэтому все пропало) там новый тренер! Сломался швед вечный напарник и разжаватель пасов , там все поменялась вообще, как к этому модно подготовится тягач штанги в спортзале?
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Этот рекорд Гретцки трудно будет побить, но шансы ещё есть.
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Гордость России!
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Ответ azfotki
Это говорит о том,что даже в 38 он умеет подстраиваться под складывающиеся обстоятельства и находить возможность забивать.
Чувствуется, что силы и желание играть ещё есть. Главное - здоровья.
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Ответ Вадим Скорин
7 раз из 169 - ти (5 раз дубли и два хек трика) в ворота" Нью Джерси".
ма бойз
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Ответ белая простыня олимпиады
я вот на что обратил внимание, отдохнул Саня конечно видимо хорошо, однако забивать начал сразу как только Кузя на лечение отправился, возможно конечно совпадение, однако 8 шайб за 8 матчей это отчётливо подтверждают
Просто ответственность теперь больше.
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