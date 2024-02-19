Вячеслав Фетисов: «Нам не надо тягаться в производстве смартфонов. Мир надо будет кормить, поить, обогревать – эти технологии нужны, здесь и будет преимущество России, если правильно нацелимся»

Вячеслав Фетисов рассказал, какие технологии нужно развивать России.

– Экологические беды начинаются с человека, который после пикника не убрал за собой на поляне. С этим ведь не президент должен разбираться?

– Это общество, это семья, школа, государство, известные люди должны пример подавать.

Вот в Финляндии на то, чтобы воспитать мегаэкологичную нацию, ушло 20 лет кропотливой работы. Но теперь там гражданин не только сорить или поджигать что не надо не будет, они даже мусор на чуть не десяток раздельных бачков сортируют, а бизнес, если проблемы с экологией вдруг возникнут, не датчики затыкает, а производство останавливает. И будет нести убытки пока не найдет решение.

У нас есть Всероссийское общество охраны природы – старейшая в мире природоохранная организация. И крупнейшая – на пике у нас в нем состояли 45 млн человек. В этом году будем столетие праздновать.

Одно из мероприятий – Семейная рыбалка. В год семьи – самое то. И вместе время у воды провести, поучить детей плавать, кто не умеет. И пример показать: после себя весь мусор собрать и унести, выкинуть в контейнер. Если ребята увидят, что мама с папой за собой чистый берег оставляют, сами потом тоже всегда уберут.

– Откуда деньги на всю эту деятельность?

– Ее все очень поддерживают. Принца Монако, например, очень волнует судьба мирового океана, он при мне на благотворительном аукционе на эти нужды за три часа 30 млн евро собрал. У Ди Каприо какой-то сумасшедший фонд, у Джона Керри – тоже.

И Всероссийское общество охраны природы, которое влачит жалкое существование... Хотя наш бизнес всерьез занялся экологией, миллиарды долларов вкладывают в экологические проекты, добиваются результатов. Ведь рано или поздно это все станет такими проблемами, на которые никаких денег не хватит.

Нужно воспитывать людей по-другому. Образование, активисты, публичные люди – все должны стать единой командой. Там и деньги на все найдутся. Хотя не о деньгах тут надо говорить вообще, не они главные.

– А что главное?

– Развитие, поиск новых технологий – мы к этому движемся. Мы не против развития, мы – за правильные технологии.

Нам не надо тягаться с другими в производстве смартфонов, это и без нас хорошо делают. Мир надо будет кормить, поить, обогревать – вот эти технологии нужны, здесь и будет преимущество России. За это и надо конкурировать.

И мы с этим справимся, если только правильно нацелимся. А для этого нужно климатическое, экологическое и посвященное биоразнообразию просвещение. Чем мы и занимаемся. Особенно приятно, что вместе с «АиФ», – заявил двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы, председатель Всероссийского общества охраны природы .