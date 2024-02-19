Вячеслав Фетисов: «Нам не надо тягаться в производстве смартфонов. Мир надо будет кормить, поить, обогревать – эти технологии нужны, здесь и будет преимущество России, если правильно нацелимся»

Теги Вячеслав Фетисов КХЛ Политика технологии Питание Экология Хоккей

Вячеслав Фетисов рассказал, какие технологии нужно развивать России.

– Экологические беды начинаются с человека, который после пикника не убрал за собой на поляне. С этим ведь не президент должен разбираться?

– Это общество, это семья, школа, государство, известные люди должны пример подавать.

Вот в Финляндии на то, чтобы воспитать мегаэкологичную нацию, ушло 20 лет кропотливой работы. Но теперь там гражданин не только сорить или поджигать что не надо не будет, они даже мусор на чуть не десяток раздельных бачков сортируют, а бизнес, если проблемы с экологией вдруг возникнут, не датчики затыкает, а производство останавливает. И будет нести убытки пока не найдет решение.

У нас есть Всероссийское общество охраны природы – старейшая в мире природоохранная организация. И крупнейшая – на пике у нас в нем состояли 45 млн человек. В этом году будем столетие праздновать.

Одно из мероприятий – Семейная рыбалка. В год семьи – самое то. И вместе время у воды провести, поучить детей плавать, кто не умеет. И пример показать: после себя весь мусор собрать и унести, выкинуть в контейнер. Если ребята увидят, что мама с папой за собой чистый берег оставляют, сами потом тоже всегда уберут.

– Откуда деньги на всю эту деятельность?

– Ее все очень поддерживают. Принца Монако, например, очень волнует судьба мирового океана, он при мне на благотворительном аукционе на эти нужды за три часа 30 млн евро собрал. У Ди Каприо какой-то сумасшедший фонд, у Джона Керри – тоже.

И Всероссийское общество охраны природы, которое влачит жалкое существование... Хотя наш бизнес всерьез занялся экологией, миллиарды долларов вкладывают в экологические проекты, добиваются результатов. Ведь рано или поздно это все станет такими проблемами, на которые никаких денег не хватит.

Нужно воспитывать людей по-другому. Образование, активисты, публичные люди – все должны стать единой командой. Там и деньги на все найдутся. Хотя не о деньгах тут надо говорить вообще, не они главные.

– А что главное?

– Развитие, поиск новых технологий – мы к этому движемся. Мы не против развития, мы – за правильные технологии.

Нам не надо тягаться с другими в производстве смартфонов, это и без нас хорошо делают. Мир надо будет кормить, поить, обогревать – вот эти технологии нужны, здесь и будет преимущество России. За это и надо конкурировать.

И мы с этим справимся, если только правильно нацелимся. А для этого нужно климатическое, экологическое и посвященное биоразнообразию просвещение. Чем мы и занимаемся. Особенно приятно, что вместе с «АиФ», – заявил двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы, председатель Всероссийского общества охраны природы Вячеслав Фетисов.

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35 комментариев
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Вячеслав видимо забыл, что мы начали куриные яйца закупать за границей. Слава путину!
+65
-3
+62
Он издевается? Всемирный фонд дикой природы (тот самый известный многим WWF), который имел представительство и в РФ, в 2023 году был признан иностранным агентом, а потом и нежелательной организацией, что означало конец его деятельности на территории РФ. Потому как боролся за решение экологических проблем. И признан был коллегами и соратниками Фетисова.
+32
-1
+31
продолжать толкать нефть и газ?
+29
-2
+27
оставаться сырьевым придатком
+24
-3
+21
Слава, тебя уже все поняли кто ты такой, так что заткнись
+19
0
+19
Кормить, поить и обогревать - это значит продавать миру пшеницу, водку и дрова?😅
+12
-2
+10
«И Всероссийское общество охраны природы, которое влачит жалкое существование..»-, заявил председатель Всероссийского общества охраны природы Вячеслав Фетисов. Комментарии, как говорится, излишни.
+8
0
+8
Я конечно понимаю, в Финляндии климат другой.
А вы чем занимались 20 лет?
+9
-1
+8
Вот в Финляндии на то, чтобы воспитать мегаэкологичную нацию, ушло 20 лет кропотливой работы.
--------------------
Интересно было бы послушать что сделал гарант конституции за 20 лет
+7
0
+7
Ответ Олег Акимов
Вот в Финляндии на то, чтобы воспитать мегаэкологичную нацию, ушло 20 лет кропотливой работы. -------------------- Интересно было бы послушать что сделал гарант конституции за 20 лет
В 2000 году в России было 10700 больниц, а в 2022 уже 5167. Данные росстата. Президент думает о нас.
+7
0
+7
Наш пострел везде поспел. Спорт, политика, охрана природы, экономика, нанотехнологии... И ведь при этом находит время ползать на брюхе перед хозяином.
+6
0
+6
Ответ slipar
Вячеслав видимо забыл, что мы начали куриные яйца закупать за границей. Слава путину!
Иначе их купили бы солдаты НАТЫ!
+6
0
+6
Ответ slipar
Вячеслав видимо забыл, что мы начали куриные яйца закупать за границей. Слава путину!
Есть и плюс, без грязного производства куриных яиц в России стала лучше экология )
+10
-5
+5
видимо все катки на пару с Третьяком построил, теперь взялся за экологию и технологии. многостаночник!
+4
0
+4
Вы и так это уже делаете с своим китайским хозяином. Вы котельная для Китая.
+4
0
+4
Он не в цари наметил?Может уболтал Василича в раздевалке?Или двойника..?)
+2
0
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Биобезбежность
+2
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+2
Побольше бы таких руководителей. И как в будущее глядит! Правильно,какие нобелевские лауреаты! Русь посконная,домотканая с церквями и парткомами - вот к чему надо стремиться.
+2
0
+2
Тем временем 22% россиян живут без канализации или туалета в доме. Подавись, Илон Маск!
+2
0
+2
Ответ koshaus
В 2000 году в России было 10700 больниц, а в 2022 уже 5167. Данные росстата. Президент думает о нас.
Просто народ стал богаче, ведёт здоровый образ жизни и больницы не нужны.
+1
0
+1
Ответ Олег Акимов
Вот в Финляндии на то, чтобы воспитать мегаэкологичную нацию, ушло 20 лет кропотливой работы. -------------------- Интересно было бы послушать что сделал гарант конституции за 20 лет
Вы что хотите как у них? ##й вам, а не моя квартира!!!
+1
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+1
Ответ Руслан Мусагалиев
Кормить, поить и обогревать - это значит продавать миру пшеницу, водку и дрова?😅
В какой-то степени он прав. Если повезло с ресурсами, то этим надо пользоваться.

Например, выращивать ту же пшеницу можно по-разному, я имею в виду урожайность с гектара. Так вот чтобы её поднять, нужно развивать химию (удобрения) , биологию (селекция новых сортов), технику (комбайны, системы орошения и так далее).

Другой вопрос, что надо делать, а не языком молоть ))
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+1
Ответ Dayti
Слава, тебя уже все поняли кто ты такой, так что заткнись
Вот вот
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+1
Ответ Vinnipukh Vinni
А ты не знал об этом? Думал, на ветряках пересидят? Такова реальность.
Реальность такова, что мы про.рали крупнейший рынок для экспорта, на котором диктовали условия как хотели, а не твои там сказки про их ветряки.
+1
0
+1
Ответ Vinnipukh Vinni
Комментарий скрыт
винни, у тебя мед забродил.
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0
+1
Ответ Vinnipukh Vinni
Комментарий скрыт
"Чем будете топить? Дровами? Так за ними тоже надо в Сибирь ехать, хе-хе" (из нетленного). С тех пор Европа превратилась в глыбу льда.
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Он реально сравнивает РФ и Финляндию, рука лицо... Пусть проедется по городам Карелии, а потом что-то говорит.
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Ответ psokol88
В какой-то степени он прав. Если повезло с ресурсами, то этим надо пользоваться. Например, выращивать ту же пшеницу можно по-разному, я имею в виду урожайность с гектара. Так вот чтобы её поднять, нужно развивать химию (удобрения) , биологию (селекция новых сортов), технику (комбайны, системы орошения и так далее). Другой вопрос, что надо делать, а не языком молоть ))
Чтоб делать, это надо чтоб чиновники и власть работали. А они это не привыкли, не хотят и не собираются захотеть).
0
0
0
Ответ psokol88
В какой-то степени он прав. Если повезло с ресурсами, то этим надо пользоваться. Например, выращивать ту же пшеницу можно по-разному, я имею в виду урожайность с гектара. Так вот чтобы её поднять, нужно развивать химию (удобрения) , биологию (селекция новых сортов), технику (комбайны, системы орошения и так далее). Другой вопрос, что надо делать, а не языком молоть ))
А можно продать газ нефть и купить удобрения (из проданного газа), семена и трактора.
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Это теперь на Спортсе все речухи Славы по охране природы будут?
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