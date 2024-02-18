СКА выиграл 5-й матч подряд – 4:3 с «Торпедо». Команда Ротенберга отыгралась с 1:3

СКА одержал волевую победу над «Торпедо» (4:3).

К 42-й минуте игры Фонбет Чемпионата КХЛ команда тренера уступала со счетом 1:3, но в итоге добилась победы.

СКА сравнял счет благодаря голам и .

Решающую шайбу забросил .

Эта победа стала для пятой поряд. Клуб находится на первом месте в таблице Западной конференции, набрав 93 балла в 65 матчах.