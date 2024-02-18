СКА выиграл 5-й матч подряд – 4:3 с «Торпедо». Команда Ротенберга отыгралась с 1:3

Теги СКА Торпедо КХЛ Роман Ротенберг Марат Хайруллин Николай Поляков Максим Федотов Хоккей

СКА одержал волевую победу над «Торпедо» (4:3).

К 42-й минуте игры Фонбет Чемпионата КХЛ команда тренера Романа Ротенберга уступала со счетом 1:3, но в итоге добилась победы.

СКА сравнял счет благодаря голам Николая Полякова и Марата Хайруллина.

Решающую шайбу забросил Максим Федотов.

Эта победа стала для СКА пятой поряд. Клуб находится на первом месте в таблице Западной конференции, набрав 93 балла в 65 матчах.

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20 комментариев
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СКА с победой!
Закамбечили как и в прошлый раз, значит в команде всё в порядке... Торпедо, спасибо за интригу!
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Ответ К0НЬ ЗЛ0БНЫЙ
Ларионов оказался проффесором кислых щей.
Не тебе оценивать Ларионова, делая в слове "профессор" столько ошибок.
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Браво !!!
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Эх Торпедовцы , сами свою победу отдали Невским !
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Не в первый раз такое с Лариноаым,пора уже учиться.
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Ответ Oleg Olegov
Ну ща начнется- Держим удар! Народ все видит! Таков путь! Улица научила! Ленинградская улица! Черт побери произошел! Из Торпедо ушел латвийский тренер и сразу стало по-пацански! Все для популяризации хоккея во Вселенной! Новый рекорд на новой арене! Парк Победы! Пирожковая! Закладки на Гагарина! Не считая собак! Не надо ехать в Детройт и Лас Вегас! Страх и ненависть теперь здесь!
Сделайте милость, совершите сепуку. Ваш юмор совсем никуда не годится.
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Это что за тв показ был, просто трындец 😷
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Ответ Andrey Bokov
Сделайте милость, совершите сепуку. Ваш юмор совсем никуда не годится.
Блин, не дай Бог мне быть таким же душным в 47 лет)
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Ответ pizzatcarizza
Главный претендент от запада на Финал КГ так-то. Торпедо второй раз в Питере не может удержать победный счет. До топ-команды им еще как до Китая конечно
До Китая раком!!!!
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И еще пара липовых удалений у СКА.
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Сегодняшняя игра ещё раз показала что СКА, это КОМАНДА - с большой буквы, ни чего не помогло торпедовцам вырвать победу!
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Ну что Ларионов вот твои лидеры и просрали матч с 1:3 также будет и в плейофф.Позорники!!!!
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Ну ща начнется-
Держим удар! Народ все видит! Таков путь! Улица научила! Ленинградская улица! Черт побери произошел! Из Торпедо ушел латвийский тренер и сразу стало по-пацански! Все для популяризации хоккея во Вселенной! Новый рекорд на новой арене! Парк Победы! Пирожковая! Закладки на Гагарина! Не считая собак! Не надо ехать в Детройт и Лас Вегас! Страх и ненависть теперь здесь!
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Роман , говори!!!
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Ждем прессуху от Романа
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Ларионов оказался проффесором кислых щей.
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Шикарный матч, СКА с волевой победой, Торпедо удачи!!!
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