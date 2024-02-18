СКА выиграл 5-й матч подряд – 4:3 с «Торпедо». Команда Ротенберга отыгралась с 1:3
СКА одержал волевую победу над «Торпедо» (4:3).
К 42-й минуте игры Фонбет Чемпионата КХЛ команда тренера Романа Ротенберга уступала со счетом 1:3, но в итоге добилась победы.
СКА сравнял счет благодаря голам Николая Полякова и Марата Хайруллина.
Решающую шайбу забросил Максим Федотов.
Эта победа стала для СКА пятой поряд. Клуб находится на первом месте в таблице Западной конференции, набрав 93 балла в 65 матчах.
Закамбечили как и в прошлый раз, значит в команде всё в порядке... Торпедо, спасибо за интригу!
Держим удар! Народ все видит! Таков путь! Улица научила! Ленинградская улица! Черт побери произошел! Из Торпедо ушел латвийский тренер и сразу стало по-пацански! Все для популяризации хоккея во Вселенной! Новый рекорд на новой арене! Парк Победы! Пирожковая! Закладки на Гагарина! Не считая собак! Не надо ехать в Детройт и Лас Вегас! Страх и ненависть теперь здесь!