Мэттьюс сделал 5-й хет-трик в сезоне НХЛ в матче против «Флайерс» и увеличил отрыв в гонке снайперов. У него 45 шайб в 51 игре

Теги Филадельфия Торонто Джоффри Лупул НХЛ Никита Кучеров Сэм Райнхарт Остон Мэттьюс Хоккей

Остон Мэттьюс сделал 5-й хет-трик в сезоне НХЛ в матче с «Флайерс».

Форвард «Торонто» был признан первой звездой игры регулярного чемпионата против «Филадельфии» (4:3 ОТ). 

Во втором периоде 26-летний американец забросил 3 шайбы, затратив на это 7 минут 49 секунд игрового времени.

В XXI веке быстрее хет-трик за «Лифс» удалось сделать только Джоффри Лупулу в ноябре 2011 года (за 6:42 в матче с «Нью-Джерси», 5:3). 

На счету Мэттьюса стало 45 шайб в 51 игре в текущем сезоне при 66 очках. Он увеличил отрыв в гонке снайперов до 6 голов – в активе занимающего 2-е место Сэма Райнхарта из «Флориды» 39 шайб в 54 играх.

На 3-м месте идет Никита Кучеров из «Тампы» (36 в 54, сегодня – две шайбы в ворота «Колорадо»).

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12 комментариев
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45 в 51. Космический космос.
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550 до Гретцки
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Усы жгут
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65 точно падет.
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Ну уже пора было кому-то после Ови забить 65 плюс. Хоккей должен развиваться. До Гретцки примерно лет 9-10
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Ответ Йети Бигфутович
Он вообще-то появился. МакДи наколотит хартов и арт россов где-то в районе Греца.
Кроме Хартов и Артов нужно еще по количеству 50+ голов и Ришаров его догнать и самое главное КС...так что никто не появился еще) А вот голевой мастер в лице Мэтьюса появился, в отличии от просевшего по голам Макдака
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Ответ Йети Бигфутович
Он вообще-то появился. МакДи наколотит хартов и арт россов где-то в районе Греца.
У Гретцки 9 Хартов и 10 Арт Россов. У Макдэвида сейчас 3 Харта и 5 Арт Россов. И если догнать Уэйна по числу Арт Россов задача, хоть и тяжелая, но теоретически достижимая, то вот приблизиться по кол-ву Хартов будет невероятно тяжело (и в это что-то не особо верится).
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