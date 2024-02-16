Мэттьюс сделал 5-й хет-трик в сезоне НХЛ в матче против «Флайерс» и увеличил отрыв в гонке снайперов. У него 45 шайб в 51 игре

Остон Мэттьюс сделал 5-й хет-трик в сезоне НХЛ в матче с «Флайерс».

Форвард « » был признан первой звездой игры регулярного чемпионата против «Филадельфии» (4:3 ОТ).

Во втором периоде 26-летний американец забросил 3 шайбы, затратив на это 7 минут 49 секунд игрового времени.

В XXI веке быстрее хет-трик за «Лифс» удалось сделать только Джоффри Лупулу в ноябре 2011 года (за 6:42 в матче с «Нью-Джерси», 5:3).

На счету стало 45 шайб в 51 игре в текущем сезоне при 66 очках. Он увеличил отрыв в гонке снайперов до 6 голов – в активе занимающего 2-е место из «Флориды» 39 шайб в 54 играх.

На 3-м месте идет из «Тампы» (36 в 54, сегодня – две шайбы в ворота «Колорадо»).