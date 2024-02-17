У Панарина и Алисы Знарок родился второй сын
У Артемия Панарина родился второй ребенок.
В семье нападающего «Рейнджерс» Артемия Панарина и Алисы Знарок родился второй сын.
Супруга хоккеиста, дочь бывшего главного тренера сборной России Олега Знарка, и новорожденный чувствуют себя хорошо.
Артемий и Алиса уже воспитывают сына Луку. О рождении первенца стало известно в январе 2023 года.
Панарин набрал 71 (31+40) балл за результативность в 54 матчах регулярного чемпионата НХЛ в нынешнем сезоне.
31 голов + 40 передач как игрок.
2 сына + 0 дочерей как отец.
В честь такого восхитительного дубля, жду, как минимум, дубля в следующем мачте от Хлебушка!
Тренировки, летние лагеря, игры день через день
Откуда только силы берет😂