У Панарина и Алисы Знарок родился второй сын

У Артемия Панарина родился второй ребенок.

В семье нападающего « » и родился второй сын.

Супруга хоккеиста, дочь бывшего главного тренера сборной России Олега Знарка, и новорожденный чувствуют себя хорошо.

Артемий и Алиса уже воспитывают сына Луку. О рождении первенца стало известно в январе 2023 года.

Панарин набрал 71 (31+40) балл за результативность в 54 матчах регулярного чемпионата в нынешнем сезоне.