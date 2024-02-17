У Панарина и Алисы Знарок родился второй сын

Теги светская хроника Рейнджерс НХЛ Олег Знарок Артемий Панарин Алиса Знарок Матч ТВ Хоккей

У Артемия Панарина родился второй ребенок.

В семье нападающего «Рейнджерс» Артемия Панарина и Алисы Знарок родился второй сын.

Супруга хоккеиста, дочь бывшего главного тренера сборной России Олега Знарка, и новорожденный чувствуют себя хорошо.

Артемий и Алиса уже воспитывают сына Луку. О рождении первенца стало известно в январе 2023 года.

Панарин набрал 71 (31+40) балл за результативность в 54 матчах регулярного чемпионата НХЛ в нынешнем сезоне.

40 комментариев
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Хороший дубль, нужно замахнуться на хет-трик! Главное здоровья
+84
-3
+81
Назвали Алексеем.
+35
-2
+33
жалко,что Алиса перестала вести влоги 🥹а новость прекрасная ❤️❤️ поздравляю 🥳
+25
-3
+22
Ответ RikkiQuaresma
Хороший дубль, нужно замахнуться на хет-трик! Главное здоровья
плюс два бала за матч неплохо)))
+16
-1
+15
Ответ filippa
здоровья маме и сынуле! папе спокойствия и гормонии !
Гормонии, от слова гормоны ? Гармонии , мой друг, гармонии. Не путать с гармонью .
+12
0
+12
здоровья маме и сынуле! папе спокойствия и гормонии !
+11
0
+11
Ну и хорошо.
+10
-1
+9
С рождением сына Артемий!!!Молодцы!!!Бог любит троицу!!!Тогда ещё и кубок Стенли надо брать и 100 выбивать.
+8
-1
+7
Очень хорошая девушка досталась Панаре , здоровья детям!
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0
+7
чего, уже 2 ребенок, а я думал что у них до сих пор медовый месяц
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0
+5
Усатый рад😅
+5
-1
+4
Ну теперь нужен хет-трик и девчонку
+5
-1
+4
Статистика Панарина:
31 голов + 40 передач как игрок.
2 сына + 0 дочерей как отец.
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0
+4
Артемий и Алиса красавцы -отлично пополняют свою семью будущими хоккеистами ! Здоровья деткам !
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0
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Только утром все постили, как Артемий с Лукой тренируется, а вечером ещё хорошие новости
+2
0
+2
мои поздравления родителям
+1
0
+1
Ответ СержМиранэн
Гормонии, от слова гормоны ? Гармонии , мой друг, гармонии. Не путать с гармонью .
Может он имел ввиду дофаминовую гормонию
+1
0
+1
Ответ Водяра
Назвали Алексеем.
сразу об этом имени подумал, других вариантов и не было
+1
0
+1
Ответ RikkiQuaresma
Хороший дубль, нужно замахнуться на хет-трик! Главное здоровья
дубль и хет трики нужны Овечкину; бьем рекорд Гретцки
+3
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+1
Доброй жизни
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Хорошая результативность! Скоро на хет-трик пойдет!))
+1
0
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Здоровья малышу🎉🎉🎉
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Здоровья всей семье и счастья!!!
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Большие молодцы!
В честь такого восхитительного дубля, жду, как минимум, дубля в следующем мачте от Хлебушка!
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Молодец
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Красавчик !Недавно был вообще один ,а сейчас уже вчетвером,как все меняется в жизни
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Вот это отлично!
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И когда только успевает Артемий
Тренировки, летние лагеря, игры день через день
Откуда только силы берет😂
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Красавец👍
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Поздравляем!
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