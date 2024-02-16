Третьяк о поражении на ОИ-2014: «Финны играют в некрасивый хоккей, но он дает плоды. Неудобный соперник для России, они не раскрываются, действуют на контратаках»
Владислав Третьяк считает Финляндию неудобным соперником для сборной России.
Президент ФХР высказался о поражении России в четвертьфинале Олимпиады-2014 в Сочи.
Команда под руководством тренера Зинэтулы Билялетдинова проиграла в четвертьфинале Финляндии со счетом 1:3.
– Какие предчувствия у вас были перед четвертьфиналом с Финляндией в 2014 году?
– Там всегда одно и то же чувство. Финны играют в закрытый хоккей, действуют на контратаках. И ты понимаешь, что все очень непредсказуемо.
И мы на Финляндии часто оступались. Например, проиграли ей полуфинал домашнего чемпионата мира в 2007 году. Помните те 1:2 в овертайме? А ведь у нас была сильнейшая команда.
Плохих мыслей перед тем четвертьфиналом в Сочи не было. Но это же плей-офф! Там все может быть. А финны – неудобный для нас соперник, потому что они не раскрываются. Вот с канадцами и американцами интересно играть. Они показывают открытый хоккей. Даже шведы открываются.
Но финны полностью закрылись, очень грамотно действовали в обороне и ловили нас на контратаках.
Два-три момента – и они их использовали. Помните, например, как от наших защитников убегали их молодой Гранлунд и ветеран Селянне? Это большое мастерство. Но это некрасивый хоккей. Хотя он дает свои плоды.
Мы боялись, что можем попасть на глухую финскую защиту. Так и вышло.
Поэтому в том хоккейном сезоне, на ЧМ в Минске, и было так важно, кровь из носу, реабилитироваться за Олимпиаду в Сочи, – сказал президент ФХР Владислав Третьяк.
Сами же тогда говорили, что Билла специально позвали как прагматика на смену типа творческим БиЗам. А спустя десять лет выдумывают небылицы про закрытую Финляндию, которая чуть ли не отскочила от Красной машины. А по факту укатала эту машину в асфальт, прибавляя по ходу матча.
Зато когда еле-еле душа в теле выиграли в 2018 году, а потом с отвратным хоккеем через 4 года доползли до финала, где финны просто унитожили вас, про некрасивый хоккей как-то никто не упоминал.
Канада, кстати говоря, в Сочи искроментого зрелищного хоккея и близко не показала. Вау-эффекта не было совсем.
Финский стиль, конечно, не самый лучший, но финны берут командной игрой, игрой системной и уровень исполнителей у них тоже высокий и играют они вполне современно без возни в средней зоне, с точными передачами в клюшку. У них есть всего понемногу в игре - и раскаты при случае, и в средней зоне поиграть, и в защите отработать, и в атаке придумают, и форчек жесткий дадут при случае. Просто они дело делают, а не языком чешут про величие прошлых лет.
Сборная России играет в стиле "кто в лес, кто по дрова, а в атаке что-нибудь наскребем". И посмотрели бы лучше на то, в какой хоккей играет Ак Барс ЗХБ или Лада. Или какой-нибудь Адмирал Тамбиева. Разве это можно смотреть? Финский хоккей им не нравится, понимаешь...
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и не нам бы с нашим АК Барсом, Локомотивом, Динамо, Амуром, Адмиралом, Ладой про красивый хоккей то говорить. у нас команд которые в красивый хоккей играют - по пальцем посчитать можно. финны им некрасиво играют
- А вот у меня на фронте тоже интересный случай вышел, мы как раз под Курском стояли...)
Его Роналду укусил?))