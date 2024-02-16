Третьяк о поражении на ОИ-2014: «Финны играют в некрасивый хоккей, но он дает плоды. Неудобный соперник для России, они не раскрываются, действуют на контратаках»

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Владислав Третьяк считает Финляндию неудобным соперником для сборной России.

Президент ФХР высказался о поражении России в четвертьфинале Олимпиады-2014 в Сочи.

Команда под руководством тренера Зинэтулы Билялетдинова проиграла в четвертьфинале Финляндии со счетом 1:3.

– Какие предчувствия у вас были перед четвертьфиналом с Финляндией в 2014 году?

– Там всегда одно и то же чувство. Финны играют в закрытый хоккей, действуют на контратаках. И ты понимаешь, что все очень непредсказуемо.

И мы на Финляндии часто оступались. Например, проиграли ей полуфинал домашнего чемпионата мира в 2007 году. Помните те 1:2 в овертайме? А ведь у нас была сильнейшая команда.

Плохих мыслей перед тем четвертьфиналом в Сочи не было. Но это же плей-офф! Там все может быть. А финны – неудобный для нас соперник, потому что они не раскрываются. Вот с канадцами и американцами интересно играть. Они показывают открытый хоккей. Даже шведы открываются.

Но финны полностью закрылись, очень грамотно действовали в обороне и ловили нас на контратаках.

Два-три момента – и они их использовали. Помните, например, как от наших защитников убегали их молодой Гранлунд и ветеран Селянне? Это большое мастерство. Но это некрасивый хоккей. Хотя он дает свои плоды.

Мы боялись, что можем попасть на глухую финскую защиту. Так и вышло.

Поэтому в том хоккейном сезоне, на ЧМ в Минске, и было так важно, кровь из носу, реабилитироваться за Олимпиаду в Сочи, – сказал президент ФХР Владислав Третьяк.

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30 комментариев
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Своевременный и актуальный анализ
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Зато белорусы и китайцы играют в красивый хоккей, а финны сейчас нам зачем, они не дружественная страна и пожалеют что не играют с нами.
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Та сборная адепта атакующего хоккея Билялетдинова поражала своей искрометностью, жога бонита на льду.

Сами же тогда говорили, что Билла специально позвали как прагматика на смену типа творческим БиЗам. А спустя десять лет выдумывают небылицы про закрытую Финляндию, которая чуть ли не отскочила от Красной машины. А по факту укатала эту машину в асфальт, прибавляя по ходу матча.
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Тю, Славик, не так давно поговаривали в растерянности, что фины бьют нас нашим же хоккеем, советским.А тут вдруг некрасивый хоккей...
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Что-то я не заметил этого некрасивого хоккея у финнов. Просто взяли и раскатали.
Зато когда еле-еле душа в теле выиграли в 2018 году, а потом с отвратным хоккеем через 4 года доползли до финала, где финны просто унитожили вас, про некрасивый хоккей как-то никто не упоминал.
Канада, кстати говоря, в Сочи искроментого зрелищного хоккея и близко не показала. Вау-эффекта не было совсем.
Финский стиль, конечно, не самый лучший, но финны берут командной игрой, игрой системной и уровень исполнителей у них тоже высокий и играют они вполне современно без возни в средней зоне, с точными передачами в клюшку. У них есть всего понемногу в игре - и раскаты при случае, и в средней зоне поиграть, и в защите отработать, и в атаке придумают, и форчек жесткий дадут при случае. Просто они дело делают, а не языком чешут про величие прошлых лет.
Сборная России играет в стиле "кто в лес, кто по дрова, а в атаке что-нибудь наскребем". И посмотрели бы лучше на то, в какой хоккей играет Ак Барс ЗХБ или Лада. Или какой-нибудь Адмирал Тамбиева. Разве это можно смотреть? Финский хоккей им не нравится, понимаешь...
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Спустя 10 лет наконец-то придумали отмазку за провал в хоккее.
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Боксёр А шамкая и шепелявя о боксёре Б: "Он не раскрывается, а действует на контратаках. Какой-то некрасивый бокс он демонстрирует".
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Ответ PolarBear
Плоды то даёт этот хоккей финский, но олимпийскими чемпионами они тогда не стали всё равно. Да и стали то они олимпиониками только тогда, когда не звёздные составы были, а Евротур, хотя в Турине были больше всего близки к этому
Смешно. А Россия с красивым хоккеем когда стала олимпийским чемпионом вне "Евротура"?
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Ответ PolarBear
Плоды то даёт этот хоккей финский, но олимпийскими чемпионами они тогда не стали всё равно. Да и стали то они олимпиониками только тогда, когда не звёздные составы были, а Евротур, хотя в Турине были больше всего близки к этому
Как и Россия, только у нас якобы красивый хоккей)). Правда и не вспомню когда он в последний раз был таким, в Квебеке?
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ну хоть они и враги, но я бы поспорил насчет красивости. они играют очень активно, мало играют в средней зоне. обычно финский защитник пасуют прямо под синию линии. так что это вполне зрелищно, а зрелищно, значит красиво.
---------
и не нам бы с нашим АК Барсом, Локомотивом, Динамо, Амуром, Адмиралом, Ладой про красивый хоккей то говорить. у нас команд которые в красивый хоккей играют - по пальцем посчитать можно. финны им некрасиво играют
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Только и остаеца, что вспоминать былые дни.
- А вот у меня на фронте тоже интересный случай вышел, мы как раз под Курском стояли...)
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Помнится 40 - 50 лет назад мы даже не замечали их закрытый хоккей.)))
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Та сборная Билялетдинова играла в непонятно что, особенно в таком сильном составе
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Ответ S_Vladimirov
Было бы интересно услышать мнение Третьяка о неожиданном поражении сборной СССР от финнов в 1985 году на призе "Известий". Я думаю, что игра вратарей была решающим фактором в той памятной встрече.
всяко бывает...Сборная СССР и полякам сдавала матч... Не всё время сильнейшему побеждать ...
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Ответ Пользователь_369
Только и остаеца, что вспоминать былые дни. - А вот у меня на фронте тоже интересный случай вышел, мы как раз под Курском стояли...)
Без прошлого (истории) нет будущего. Запомни это как Отче Наш !!!
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Кстати с финнами у России постоянно пересуды случаются ((
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Ответ Bartez1986
Своевременный и актуальный анализ
в голос просто🤣🤣🤣
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Ответ Bartez1986
Своевременный и актуальный анализ
могут когда захотят )))))))
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"некрасивый хоккей" от "красивого чиновника" (гениального вратаря в прошлом)
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Каждая команда на игру делает на игру свой план.Разве Чехословакия не так со сб.СССР играла...от обороны.Просто мастерство той сборной позволяло в основном обыгрывать соперников.Раз финны выигрывают с таким хоккеем значит мы не умеем вскрывать оборону.
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Некрасивый хоккей...
Его Роналду укусил?))
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Плоды то даёт этот хоккей финский, но олимпийскими чемпионами они тогда не стали всё равно. Да и стали то они олимпиониками только тогда, когда не звёздные составы были, а Евротур, хотя в Турине были больше всего близки к этому
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