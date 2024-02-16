Третьяк о поражении на ОИ-2014: «Финны играют в некрасивый хоккей, но он дает плоды. Неудобный соперник для России, они не раскрываются, действуют на контратаках»

Владислав Третьяк считает Финляндию неудобным соперником для сборной России.

Президент ФХР высказался о поражении России в четвертьфинале Олимпиады-2014 в Сочи.

Команда под руководством тренера Зинэтулы Билялетдинова проиграла в четвертьфинале со счетом 1:3.

– Какие предчувствия у вас были перед четвертьфиналом с Финляндией в 2014 году?

– Там всегда одно и то же чувство. Финны играют в закрытый хоккей, действуют на контратаках. И ты понимаешь, что все очень непредсказуемо.

И мы на Финляндии часто оступались. Например, проиграли ей полуфинал домашнего чемпионата мира в 2007 году. Помните те 1:2 в овертайме? А ведь у нас была сильнейшая команда.

Плохих мыслей перед тем четвертьфиналом в Сочи не было. Но это же плей-офф! Там все может быть. А финны – неудобный для нас соперник, потому что они не раскрываются. Вот с канадцами и американцами интересно играть. Они показывают открытый хоккей. Даже шведы открываются.

Но финны полностью закрылись, очень грамотно действовали в обороне и ловили нас на контратаках.

Два-три момента – и они их использовали. Помните, например, как от наших защитников убегали их молодой и ветеран ? Это большое мастерство. Но это некрасивый хоккей. Хотя он дает свои плоды.

Мы боялись, что можем попасть на глухую финскую защиту. Так и вышло.

Поэтому в том хоккейном сезоне, на ЧМ в Минске, и было так важно, кровь из носу, реабилитироваться за Олимпиаду в Сочи, – сказал президент ФХР Владислав Третьяк.