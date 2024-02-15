КХЛ после обращения СКА не наказала Джозефса за хит на Гальченюке, штраф Семина оставлен без изменений

Теги Лада СКА судьи КХЛ Алекс Гальченюк Владислав Семин Трой Джозефс Хоккей

КХЛ не стала наказывать Троя Джозефса за хит против Алекса Гальченюка.

По обращению СКА Спортивно-дисциплинарный комитет лиги рассмотрел эпизоды матча клуба из Санкт-Петербурга с «Ладой».

«На основании представленных материалов принято решение не накладывать на нападающего «Лады» Троя Джозефса санкции, предусмотренные статьей 28 Дисциплинарного регламента КХЛ

На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на защитника «Лады» Владислава Семина по п.1.1.1. статьи 28 Дисциплинарного регламента КХЛ (Блокировка)», – говорится на сайте лиги.

Ранее стало известно, что СКА попросил СДК рассмотреть два эпизода с Алексом Гальченюком в матче Фонбет Чемпионата КХЛ с «Ладой».

Сообщалось, что на второй минуте игры нападающий «Лады» Джозефс ударил в голову форварду СКА Гальченюку. На 22-й минуте защитник «Лады» Семин встретил в корпус Гальченюка. Арбитры после видеопросмотра удалили Семина на пять минут за блокировку. Гальченюк после этого не вернулся на лед и не доиграл матч. 

Ротенберг про хит на Гальченюке: «В НХЛ дают две игры – сразу, #####, без разговоров. Надо убрать грязь из хоккея. Крепкий парень, держит удар, мы это видели»

Материалы по теме

22 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Сопли утрите Роману и команде.
+25
0
+25
Йозэ Марино по каждому не понравившемуся моменту теперь будет обращаться?
+11
0
+11
Ответ GizmoMogwai
Йозэ Марино по каждому не понравившемуся моменту теперь будет обращаться?
Что ждать ещё от этого напыщенного 🦚
+9
0
+9
Скандал! КХЛ оправдывает покушение на убийство! Но народ не обманешь, народ всё видит
+9
0
+9
Там и 5 минут не было. Жаль только, что несмотря на формальные неудовлетворения питерского нытья, последствия у него самые очевидные - судьи лишний раз не могу принять решение на льду не в пользу ска.
+8
0
+8
Пусть в финскую лигу переходит
+7
0
+7
Уже только СКА решает за судей!
+5
0
+5
Теперь надо в КДК РПЛ накатать жалобу, там более лояльные к Питеру сидят...
+5
0
+5
Ветераны молчат? Впрочем, наверное даже ветераны поняли, что на каждые Ромкины сопли реагировать не стоит.
+4
0
+4
Смелый поступок от КХЛ
+3
0
+3
Ответ Павел Бахаев
Пусть в финскую лигу переходит
Туда нельзя, там враки. Никуда нельзя, они окружают🙃
+2
0
+2
Очень здравое решение. Респект
+1
0
+1
Это и следовало ожидать.Просто жалоба СКА в СДК -это давление на судей.Ротенбергу такое очень нравится.
+1
0
+1
Ответ Bartez1986
Скандал! КХЛ оправдывает покушение на убийство! Но народ не обманешь, народ всё видит
Держим удар! Время покажет!
+1
0
+1
Ответ Bartez1986
Скандал! КХЛ оправдывает покушение на убийство! Но народ не обманешь, народ всё видит
Все пришедшие на игру 250 000 зрителей видели!
+1
0
+1
Прямо какое-то избиение Гальченюка. 🤦‍♂️
+1
-1
0
Пусть ветераны Путину пишут
0
0
0
Позорники.
0
0
0
Срочно письмо!
0
0
0
Ответ sergei2015sokolov@yandex.ru
Сопли утрите Роману и команде.
😪😭🤧
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий