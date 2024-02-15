КХЛ после обращения СКА не наказала Джозефса за хит на Гальченюке, штраф Семина оставлен без изменений
КХЛ не стала наказывать Троя Джозефса за хит против Алекса Гальченюка.
По обращению СКА Спортивно-дисциплинарный комитет лиги рассмотрел эпизоды матча клуба из Санкт-Петербурга с «Ладой».
«На основании представленных материалов принято решение не накладывать на нападающего «Лады» Троя Джозефса санкции, предусмотренные статьей 28 Дисциплинарного регламента КХЛ.
На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на защитника «Лады» Владислава Семина по п.1.1.1. статьи 28 Дисциплинарного регламента КХЛ (Блокировка)», – говорится на сайте лиги.
Ранее стало известно, что СКА попросил СДК рассмотреть два эпизода с Алексом Гальченюком в матче Фонбет Чемпионата КХЛ с «Ладой».
Сообщалось, что на второй минуте игры нападающий «Лады» Джозефс ударил в голову форварду СКА Гальченюку. На 22-й минуте защитник «Лады» Семин встретил в корпус Гальченюка. Арбитры после видеопросмотра удалили Семина на пять минут за блокировку. Гальченюк после этого не вернулся на лед и не доиграл матч.
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