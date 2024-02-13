Ротенберг о 2:1 с «Ладой»: «Они сыграли в 6 вратарей, главный тренер – вратарь, но мы нашли ключи. Поздравляю женщин с наступающим праздником»

Роман Ротенберг заявил, что «Лада» сыграла в шесть вратарей.

СКА победил со счетом 2:1 в матче Фонбет чемпионата КХЛ. Питерская команда перебросала соперника со счетом 42:25.

– Хорошая победа, на зубах, на жилах достали.

– Было непросто. Там главный тренер – вратарь, Браташ. Они сыграли в шесть вратарей. Было непросто, но нашли эти ключи. Тем важнее победа.

Всех с победой. Спасибо болельщикам. Работаем дальше.

Поздравляю всех женщин с наступающим праздником, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг во флэш-интервью.