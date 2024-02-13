Ротенберг о 2:1 с «Ладой»: «Они сыграли в 6 вратарей, главный тренер – вратарь, но мы нашли ключи. Поздравляю женщин с наступающим праздником»

Теги Лада СКА Олег Браташ КХЛ Роман Ротенберг Хоккей

Роман Ротенберг заявил, что «Лада» сыграла в шесть вратарей.

СКА победил со счетом 2:1 в матче Фонбет чемпионата КХЛ. Питерская команда перебросала соперника со счетом 42:25.

– Хорошая победа, на зубах, на жилах достали.

– Было непросто. Там главный тренер – вратарь, Браташ. Они сыграли в шесть вратарей. Было непросто, но нашли эти ключи. Тем важнее победа.

Всех с победой. Спасибо болельщикам. Работаем дальше.

Поздравляю всех женщин с наступающим праздником, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг во флэш-интервью.

27 комментариев
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Так вроде 14 февраля - натовский праздник, Ром, ну ты чё? Или ты про 8 марта? Но так 23 февраля ещё жеж... запутался я с тобой, Ром.
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+41
"В команде Жозе Моуриньо - 11 переводчиков. Всех женщин - с праздником".
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+35
Браташ поигравший не тебе чета
. Ты то где поиграл? На первенстве регионов Финляндии ? -это как первенство Люберецкого района . Еще имеет наглость подшучивать. Браташ за Крылья играл после Сидельникова , когда ты еще ходил на уроки сольфеджио . Вот что значит гражданин Финляндии . До женских праздников у нас еще 23 февраля. Лучше посчитай сколько у тебя ассистентов и какой бюджет у СКА , что вы чуть не обосрались против Лады , а потом пошутим .
+25
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+24
большего бреда даже сам Ромка ещё не говорил 🤦🤦🤦😀😀😀что с тобой ? дилер вместо коки солятиной накормил ?
+11
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+10
Роман, впереди сначала 23 февраля-мужской Праздник ,а женский Праздник 8 Марта ! Ты наверно перетренировался делая по столько бросков!
+9
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ну как обычно. нашли ключи от ворот соперника. под матрасами лежали. )))
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Так до 8 марта еще месяц, можно и с 1 мая поздравить, и с Новым годом 2025.
+8
0
+8
Ответ 774d69zdr2
Причем Рома Восьмисотый в своё время Браташа лично уволил из своей системы
Рома восьмисотый 🤣🤣🤣🤣🤣👍👍👍
+7
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+7
Гальченюка, Йозе и иже с ними с 8 марта. Всех остальных с 23 февраля (не за горами)!
+8
-1
+7
Ответ Дурачок
"В команде Жозе Моуриньо - 11 переводчиков. Всех женщин - с праздником".
Причем Рома Восьмисотый в своё время Браташа лично уволил из своей системы
+6
0
+6
Ответ Огюст
Роман, впереди сначала 23 февраля-мужской Праздник ,а женский Праздник 8 Марта ! Ты наверно перетренировался делая по столько бросков!
Это он с 14 февраля поздравляет их.....типа завтра тоже праздник у женщин))))))
+4
0
+4
Буратино .., ключик он нашёл
+3
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Ска команда женщин. Так и запишем
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С украденными у "Лады" хоккеистами он нашел ключи против "Лады". Клоун Борисович...
+3
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а мне вот несмешно уже давно. С 1982 года на ска ходил, всякое видал и слышал. Но
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0
+2
во-первых, почему женщин?)
+2
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Вот он исполнять ищё не устал?
В натуре под запрещёнными веществами что-ли. 🤡
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Ответ Дурачок
"В команде Жозе Моуриньо - 11 переводчиков. Всех женщин - с праздником".
женщины поперхнулись... это и был праздник?
+1
0
+1
Ответ solyarize2
Так вроде 14 февраля - натовский праздник, Ром, ну ты чё? Или ты про 8 марта? Но так 23 февраля ещё жеж... запутался я с тобой, Ром.
В патриотическом запое все запуталось ...
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Ответ Огюст
Роман, впереди сначала 23 февраля-мужской Праздник ,а женский Праздник 8 Марта ! Ты наверно перетренировался делая по столько бросков!
🤣🤣🤣👍
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Так и бы сказал, что победа эта посвящена Загитовой.
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В отличии от ска, главный тренер Лады - тренер!
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Лада выбрасывала шайбу куда попало, действуя по правилу:БЕЙ Вперёд-Комбинация придёт!!!!! Вратарь Тольяттинского клуба заслуживает уважения! Очень много бросков отразил! Красава
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Все смешалось в доме Йозе Марино...
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Шизофазия
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Их диалоги с Алиной Загитовой покруче тарантиновских, по ходу. Если они вообще разговаривают😅
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они сыграли в 6 Третьяков, подытожил финн Роттенберг.
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