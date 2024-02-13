ФХР о продлении бана России: «Считаем дискриминационным решение ИИХФ. Оно лоббируется представителями федераций стран, которые боятся конкуренции»

Теги ФХР ИИХФ Сборная России по хоккею с шайбой Сборная Беларуси по хоккею ЧМ по хоккею Хоккей

ФХР выступила с заявлением о решении ИИХФ продлить отстранение России.

Международная федерация хоккея ранее сообщила, что сборные России и Беларуси пропустят международный сезон-2024/25.

Напомним, сборные были отстранены от всех турниров под эгидой ИИХФ весной 2022 года. 

«Федерация хоккея России разочарована решением Международной федерации хоккея продлить отстранение команд России от международных турниров системы ИИХФ на сезон-2024/25.

ФХР отмечает, что заседание Совета ИИХФ проходило без участия представителей России, и считает принятое решение дискриминационным.

Не встречают понимания и аргументы ИИХФ о «безопасности» – параллельно с отстранением России и Беларуси в международных турнирах продолжают участвовать сборные стран, ведущих вооруженные конфликты.

ФХР считает, что решение об отстранении российских сборных команд лоббируется рядом представителей хоккейных федераций нескольких стран, которые боятся дополнительной конкуренции на международной арене», – говорится в заявлении ФХР.

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32 комментария
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Все так. Там в панике продавили это решение, потому что не знают, как противостоять всепобеждающей системе Ротенберга.
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+29
Завершался второй год громкий недовольных заявлений спортивных чиновников РФ. А оппоненты все не замерзали и не приползали на коленях...
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-5
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Конкуренцыи?)) ой ли😁
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Ответ Ковид 07.10.52
Мы их медленно мучаем, издеваемся, должны долго страдать.
Особенно мучаем своим отсутствием - это поистине невыносимо...
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Какой конкуренции? Многие средняки подтянулись, отряд не заметил потери "бойца".
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А зачем ФХР участвовать в заседании, если оно вообще ничего не рещает. Например, в ситуации с Федотовым, ЦСКА и ИИХФ ФХР отстранилось от участия.
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+10
В УЕФА и ФИФА кстати тоже боятся этой как ее конкуренции.
+10
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Так.. сверху сказали, что отстраняют из-за боязни конкуренции, с начала по этому лекалу комментировали холопы, теперь и организация озвучила. Ничего нового. будут и дальше в обиженных играть.
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+6
Ответ Atsuktuvas
Завершался второй год громкий недовольных заявлений спортивных чиновников РФ. А оппоненты все не замерзали и не приползали на коленях...
Мы их медленно мучаем, издеваемся, должны долго страдать.
+5
0
+5
А что должна делать ИИХФ,если ФХР не выполнила решение по делу федотова.Вспомним как полгода назад вся кахаэл и фхр ликовала что ИИХФ им больше не указ.Ну получите ответку и дальше ликуйте.
+5
0
+5
Лоббируйте противоположное решение от федераций которые не боятся конкуренции, делов то, мир то теперь многополярный!!! Ведь многополярный? да???
+13
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+4
Для начала Беларусь обыграйте, а потом о конкуренции будите говорить.
+4
0
+4
Запад нас хочет уничтожить, да не нужны нам ваши ЛГБТ игры, где США все купило, но бан в этих ваших играх крайней осуждаем, дискриминацияяяяя!!1 🤣
+4
0
+4
Докатился спорт Боброва ,Фирсова, Харламова и миллионов пацанов ....
+4
-1
+3
Каждый раз, когда российская хоккейная, спортивная, политико-спортивная общественность поднимает вот этот плач о том, что нас отстранили несправедливо и тд, это напоминает фразу “Я гналась за вами три дня, чтобы сказать, как вы мне безразличны”.

Чем больше будет нытья про несправедливость, тем дольше будет отстранение. Забейте уже и сосредоточьтесь на внутренних турнирах — КХЛ, ВХЛ, МХЛ (будут сильные клубы - будет и сильная сборная, когда вернут).

На турниры сборных просто забейте. Глядишь, быстрее пригласят обратно.
+11
-9
+2
Ответ Руслан Хайбулов
Все верно идти по модели НХЛ не участвовать в ЧМ отправлять туда студентов, тоже с ОИ, дружить надо с НХЛ а не с Фазелем и этими прочими федерациями. Не дружить но встраивать стратегию и работать с ними, а турниры сборной проводите между собой, Россия может. И две сборные составить, и молодежная к ним ,и дружественные страны, и играйте их в Китае у арабов и везде где деньги за это заплатят
Фазеля уже нет в ИИХФ.
Фазель к России вполне хорошо относится.
;)
+2
0
+2
А чё хотели то после вратаря?
+3
-1
+2
Ответ Atsuktuvas
Особенно мучаем своим отсутствием - это поистине невыносимо...
Мучаем своим попрашайством, чтобы вернули.
+2
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+1
Ответ vzi
Каждый раз, когда российская хоккейная, спортивная, политико-спортивная общественность поднимает вот этот плач о том, что нас отстранили несправедливо и тд, это напоминает фразу “Я гналась за вами три дня, чтобы сказать, как вы мне безразличны”. Чем больше будет нытья про несправедливость, тем дольше будет отстранение. Забейте уже и сосредоточьтесь на внутренних турнирах — КХЛ, ВХЛ, МХЛ (будут сильные клубы - будет и сильная сборная, когда вернут). На турниры сборных просто забейте. Глядишь, быстрее пригласят обратно.
да, но нет...
на это они пойти не могут...
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+1
Ответ fewral
А чё хотели то после вратаря?
встречи с хлебом-солью, как видим.
+1
0
+1
Ответ Руслан Хайбулов
Все верно идти по модели НХЛ не участвовать в ЧМ отправлять туда студентов, тоже с ОИ, дружить надо с НХЛ а не с Фазелем и этими прочими федерациями. Не дружить но встраивать стратегию и работать с ними, а турниры сборной проводите между собой, Россия может. И две сборные составить, и молодежная к ним ,и дружественные страны, и играйте их в Китае у арабов и везде где деньги за это заплатят
Так нас потому и бесит Америка, что там нельзя договориться, с европейцами иногда получается: друг Герхард, друг Сильвио, австрийская девушка, венгерский босс, швейцарец Фазель, Инфантино и Чеферин, легкоатлетический босс, живший в Париже - все были понимающими пацанами, а с Америкой - ну никак, законы у них, панимашь, система двухпартийная. Одна надежда на Трампа, этому на законы плевать, тот ещё пацанчик.
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Ответ sled
Лоббируйте противоположное решение от федераций которые не боятся конкуренции, делов то, мир то теперь многополярный!!! Ведь многополярный? да???
дыаааааааааааааа!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Я полностью поддерживаю слова о том, что отстранили неправильно из-за какой-то якобы "безопасности" - отстраняйте как положено, <СВО> есть <СВО>
+1
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+1
Ответ Руслан Хайбулов
Все верно идти по модели НХЛ не участвовать в ЧМ отправлять туда студентов, тоже с ОИ, дружить надо с НХЛ а не с Фазелем и этими прочими федерациями. Не дружить но встраивать стратегию и работать с ними, а турниры сборной проводите между собой, Россия может. И две сборные составить, и молодежная к ним ,и дружественные страны, и играйте их в Китае у арабов и везде где деньги за это заплатят
Думаю, она уже ничего не может. И чем дальше будет вариться в отдельном котле, тем больше будет отставание.
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Ответ amra73
Студентов и даже школьников тоже не приглашают, в этом вся беда
Не вижу делу виду ваше нытье, СССР тоже баниои и как вы скулиои аз все пропало, у нас самодостаточная страна
0
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Ответ Руслан Хайбулов
Все верно идти по модели НХЛ не участвовать в ЧМ отправлять туда студентов, тоже с ОИ, дружить надо с НХЛ а не с Фазелем и этими прочими федерациями. Не дружить но встраивать стратегию и работать с ними, а турниры сборной проводите между собой, Россия может. И две сборные составить, и молодежная к ним ,и дружественные страны, и играйте их в Китае у арабов и везде где деньги за это заплатят
Студентов и даже школьников тоже не приглашают, в этом вся беда
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Ответ Ебздрогыч
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Причем здесь это?
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Можно же провести многополярный ЧМ по хоккею со сборными Белоруссии, Китая, КНДР, Киргизии, Туркменистана. и все будут нам завидовать!
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Это не тот случайно ФХР который послал ИИХФ далеко и надолго, а теперь соплями брызжут
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