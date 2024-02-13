ФХР о продлении бана России: «Считаем дискриминационным решение ИИХФ. Оно лоббируется представителями федераций стран, которые боятся конкуренции»

ФХР выступила с заявлением о решении ИИХФ продлить отстранение России.

Международная федерация хоккея ранее сообщила, что сборные России и Беларуси пропустят международный сезон-2024/25.

Напомним, сборные были отстранены от всех турниров под эгидой ИИХФ весной 2022 года.

«Федерация хоккея России разочарована решением Международной федерации хоккея продлить отстранение команд России от международных турниров системы ИИХФ на сезон-2024/25.

ФХР отмечает, что заседание Совета ИИХФ проходило без участия представителей России, и считает принятое решение дискриминационным.

Не встречают понимания и аргументы ИИХФ о «безопасности» – параллельно с отстранением России и Беларуси в международных турнирах продолжают участвовать сборные стран, ведущих вооруженные конфликты.

ФХР считает, что решение об отстранении российских сборных команд лоббируется рядом представителей хоккейных федераций нескольких стран, которые боятся дополнительной конкуренции на международной арене», – говорится в заявлении ФХР.

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