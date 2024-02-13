Глава Федерации хоккея Швеции о продлении бана России: «Поддерживаем решение ИИХФ. Приятно, что теперь мы знаем условия на следующий сезон. Нас ждет фантастическая хоккейная весна»
Глава Федерации хоккея Швеции высказался о продлении бана России.
Международная федерация хоккея сообщила, что сборные России и Беларуси пропустят международный сезон-2024/25.
Напомним, сборные были отстранены от всех турниров под эгидой ИИХФ весной 2022 года.
«Мы, представители шведского хоккея, поддерживаем это решение, которое абсолютно необходимо в нынешней ситуации.
Приятно, что теперь мы знаем условия на следующий сезон, когда нас ждет фантастическая хоккейная весна с Хоккейными играми Beijer, Турнир четырех наций НХЛ и большая кульминация в виде чемпионата мира 2025 года в Стокгольме», – сказал председатель Федерации хоккея Швеции и член правления ИИХФ Андерс Ларссон.