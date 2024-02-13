Глава Федерации хоккея Швеции о продлении бана России: «Поддерживаем решение ИИХФ. Приятно, что теперь мы знаем условия на следующий сезон. Нас ждет фантастическая хоккейная весна»

Теги ИИХФ Сборная России по хоккею с шайбой Сборная Швеции по хоккею Сборная Беларуси по хоккею Федерация хоккея Швеции ЧМ по хоккею Шведские игры Турнир четырех наций НХЛ Хоккей

Глава Федерации хоккея Швеции высказался о продлении бана России.

Международная федерация хоккея сообщила, что сборные России и Беларуси пропустят международный сезон-2024/25.

Напомним, сборные были отстранены от всех турниров под эгидой ИИХФ весной 2022 года.

«Мы, представители шведского хоккея, поддерживаем это решение, которое абсолютно необходимо в нынешней ситуации.

Приятно, что теперь мы знаем условия на следующий сезон, когда нас ждет фантастическая хоккейная весна с Хоккейными играми Beijer, Турнир четырех наций НХЛ и большая кульминация в виде чемпионата мира 2025 года в Стокгольме», – сказал председатель Федерации хоккея Швеции и член правления ИИХФ Андерс Ларссон.

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20 комментариев
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Кто там хотел чм раз в 4 года, получайте.
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Пидры как обычно
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Когда не можешь выиграть честно, радуешься вот таким вещам. Обычные, гнилые скандинавы.
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Это не викинги это трусливые гиены.
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Чемпионат мира ниже уровнем чем евротур и неофициальный турнирчик из 4-х команд. Предлагаю называть его кубок лбгт. Победитель объявляется главным мужчинкой
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+7
Мнение любителей подержать, в РФ не интересует.
+9
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Ответ dimonivanov
арабская или крымская
арабская, конечно, это же швеция
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Ответ Metalloid
Когда не можешь выиграть честно, радуешься вот таким вещам. Обычные, гнилые скандинавы.
Они в последних 5 чемпионатах выигрывали 2 раза, нам бы такое, не можете.
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Знатно вам Пётр напихал, уже 300+ лет задница горит...
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Выход КХЛ из ИИХФ. Отказ признавать контракты чемпионатов, вроде шведского . Предложение ЗП местным легионерам из СА и молодым Скандинавам . Протесты с их стороны . Заявление Третьяка : «извините , КХЛ частная организация, нам , ФХР, не подчиняется . Ничего поделать не можем»
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Ответ Сергей Чумак
Кто там хотел чм раз в 4 года, получайте.
я хотел плей-офф КХЛ в мае и чемпионат без пауз на Евродурь лет 10 назад. Мечты сбываются постепенно.
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Ответ Андрей Балабаев
Чемпионат мира ниже уровнем чем евротур и неофициальный турнирчик из 4-х команд. Предлагаю называть его кубок лбгт. Победитель объявляется главным мужчинкой
А кубок назвать бидоном )))
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Ответ AERN
Мнение любителей подержать, в РФ не интересует.
Тонко 👍
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Ответ goshforever
я хотел плей-офф КХЛ в мае и чемпионат без пауз на Евродурь лет 10 назад. Мечты сбываются постепенно.
И я
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Ларссон не задумывался, что шведским топовым игрокам в НХЛ после участия в "Турнире четырех наций НХЛ" ехать еще и на ЧМ будет не очень нужно?)
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Комментарий удален модератором
Шведы как обычно ответят до полуфинала, это точно будет чудесная весна.
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