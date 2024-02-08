Борис Ротенберг о словах сына про указание «убивать» Толчинского: «Молодо-зелено. Эмоции всегда нужно сдерживать. А такое никому не делает ничего хорошего»

Теги Авангард СКА премьер-лига Россия Михаил Кравец Роман Ротенберг Сергей Толчинский Борис Ротенберг-старший ТАСС Сочи Никита Холодилин Хоккей

Борис Ротенберг прокомментировал реакцию своего сына на хит против Толчинского.

«Авангард» обыграл СКА со счетом 9:5 в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

После игры главный тренер СКА Роман Ротенберг так высказался о силовом приеме Никиты Холодилина на Сергее Толчинском: «Думаю, это указание Кравца. Зачем убивать игроков на льду? Надо играть в хоккей».

«Он его [Кравца] лучше знает, потому что тот работал в клубе. Я не могу это прокомментировать, но всегда эмоции нужно сдерживать.

А такое никому не делает ничего хорошего. Молодой, молодо-зелено», – сказал отец тренера СКА и владелец футбольного клуба «Сочи» Борис Ротенберг.

Кравец в СКА: как это было и почему он ушел

СКА получил письмо «Авангарда» из-за слов Ротенберга: «Тренер использовал оценочные суждения, а не утверждения. Не считаем приемлемым выносить суть ответного письма в публичную плоскость»

«Зачем убивать игроков на льду?» Толчинский получил травму, а СКА обвинил в этом тренера «Авангарда» 🧐

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26 комментариев
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Молодой, 42 года всего. Юнец
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Получается папе все-таки пожаловался)
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В угол его поставь, пусть часок другой постоит...
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Да он председатель всего, чего можно, в нашем хоккее, какой молодой? Ну забери его тогда на перевоспитание с лишением всех кресел.
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Молодо-зелено. Зелено действительно много у Ротенберга, поэтому и позволяет себе вести по-хамски
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О, папа подтянулся, не хватает ещё мамы, жены и хозяина Миллергофа...
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так пусть уберё молодого в МХЛ, а лучше в нхл, (ночная) пусть там тренирует
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Ути пути
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Мажор пепенькин сынок с мозгами подростка.
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"Инфантил", - сокрушенно покачал головой отец
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Ответ Kenshin
Я в шоке от всего этого колхоза. А почему не спрашивают мнения российской эстрады и политической оопозиции по поводу этого момента? 😳 Если даже папу главного тренера опросили... А почему дядю не спросили? 😳 Может быть он встал бы на защиту любимого племянника?
Ты чё творишь? Зачем подсказываешь? Они же в плей-офф действительно могут начать опрашивать эстраду и прочую шнягу.🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️🤣
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Рому полезно было бы отправить куда-нибудь на перевоспитание (как в том же "Холопе"). А то в 42 года молодо-зелено.
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Ответ Kenshin
Я в шоке от всего этого колхоза. А почему не спрашивают мнения российской эстрады и политической оопозиции по поводу этого момента? 😳 Если даже папу главного тренера опросили... А почему дядю не спросили? 😳 Может быть он встал бы на защиту любимого племянника?
Да, пусть разместят мнение каждого родственника Бориски, а ещё найдут тех пресловутых албанцев, которые не давали ему прохода в Финляндии ☝️это очень важно 👍
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Молодой 42хлетний ушпан
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- Паааааап! Шрам на всю жизнь, представляешь?!.. Убийство на льду!
- Тихо-тихо, тссс. Баю-баюшки-баю..
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слово зелёного пацана
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Кравца или Кравеца? как правильно?

вот что главное
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Ремня бы он Ромке лучше ввалил. А до в детстве не порол, по ходу дела. Ошибки исправлять никогда не поздно.
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Заигрался просто сыночек в крутого специалиста
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Большего унижения для Йозе сложно придумать, аж папе пришлось публично оправдывать глупость сына.
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Талантливые люди
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Ответ Bartez1986
Молодой, 42 года всего. Юнец
Он нечаянно..больше так не будет..
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Ответ Den Sh
В угол его поставь, пусть часок другой постоит...
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