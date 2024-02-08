Борис Ротенберг о словах сына про указание «убивать» Толчинского: «Молодо-зелено. Эмоции всегда нужно сдерживать. А такое никому не делает ничего хорошего»

Борис Ротенберг прокомментировал реакцию своего сына на хит против Толчинского.

«Авангард» обыграл СКА со счетом 9:5 в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

После игры главный тренер СКА Роман Ротенберг так высказался о силовом приеме на : «Думаю, это указание Кравца. Зачем убивать игроков на льду? Надо играть в хоккей».

«Он его [Кравца] лучше знает, потому что тот работал в клубе. Я не могу это прокомментировать, но всегда эмоции нужно сдерживать.

А такое никому не делает ничего хорошего. Молодой, молодо-зелено», – сказал отец тренера СКА и владелец футбольного клуба «Сочи» Борис Ротенберг.

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СКА получил письмо «Авангарда» из-за слов Ротенберга: «Тренер использовал оценочные суждения, а не утверждения. Не считаем приемлемым выносить суть ответного письма в публичную плоскость»

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