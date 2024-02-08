Борис Ротенберг о словах сына про указание «убивать» Толчинского: «Молодо-зелено. Эмоции всегда нужно сдерживать. А такое никому не делает ничего хорошего»
Борис Ротенберг прокомментировал реакцию своего сына на хит против Толчинского.
«Авангард» обыграл СКА со счетом 9:5 в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.
После игры главный тренер СКА Роман Ротенберг так высказался о силовом приеме Никиты Холодилина на Сергее Толчинском: «Думаю, это указание Кравца. Зачем убивать игроков на льду? Надо играть в хоккей».
«Он его [Кравца] лучше знает, потому что тот работал в клубе. Я не могу это прокомментировать, но всегда эмоции нужно сдерживать.
А такое никому не делает ничего хорошего. Молодой, молодо-зелено», – сказал отец тренера СКА и владелец футбольного клуба «Сочи» Борис Ротенберг.
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СКА получил письмо «Авангарда» из-за слов Ротенберга: «Тренер использовал оценочные суждения, а не утверждения. Не считаем приемлемым выносить суть ответного письма в публичную плоскость»
«Зачем убивать игроков на льду?» Толчинский получил травму, а СКА обвинил в этом тренера «Авангарда» 🧐
- Тихо-тихо, тссс. Баю-баюшки-баю..
вот что главное