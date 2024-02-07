Роман Ротенберг: «Толчинский – крепкий парень. Он не выбыл до конца сезона, хотя риск был очень велик. Держим удар!»
Роман Ротенберг сообщил, что Сергей Толчинский пропустит следующий матч СКА.
29-летний нападающий получил травму в матче Фонбет Чемпионата КХЛ против «Авангарда» (5:9).
«Сергей Толчинский точно не сможет принять участия в следующей игре.
Серега – крепкий парень, ему повезло в том эпизоде, и он не выбыл до конца сезона, хотя риск был очень велик.
Желаю ему здоровья и скорейшего возвращения на лед. Держим удар!» – написал главный тренер СКА Роман Ротенберг.
Ротенберг о силовом приеме Холодилина на Толчинском: «Думаю, это указание Кравеца. Зачем убивать игроков на льду? Надо играть в хоккей»
- выездные матчи, самолетные ноги;
- календарь, соперник свежее;
- судьи;
- высота льда;
- грубость соперника.
Одна из 5 причин по-любому выстрелит. А Ротен великий тренер, он никогда не ошибается!
Толчинскому здоровья.