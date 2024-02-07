Роман Ротенберг: «Толчинский – крепкий парень. Он не выбыл до конца сезона, хотя риск был очень велик. Держим удар!»

Теги Авангард СКА травмы КХЛ Роман Ротенберг Сергей Толчинский Хоккей

Роман Ротенберг сообщил, что Сергей Толчинский пропустит следующий матч СКА.

29-летний нападающий получил травму в матче Фонбет Чемпионата КХЛ против «Авангарда» (5:9).

«Сергей Толчинский точно не сможет принять участия в следующей игре.

Серега – крепкий парень, ему повезло в том эпизоде, и он не выбыл до конца сезона, хотя риск был очень велик.

Желаю ему здоровья и скорейшего возвращения на лед. Держим удар!» – написал главный тренер СКА Роман Ротенберг.

Ротенберг о силовом приеме Холодилина на Толчинском: «Думаю, это указание Кравеца. Зачем убивать игроков на льду? Надо играть в хоккей»

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13 комментариев
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Важнейшее качество Ротена - все найти четкую причину поражения и продвигать ее до победы в каком-нибудь матче:
- выездные матчи, самолетные ноги;
- календарь, соперник свежее;
- судьи;
- высота льда;
- грубость соперника.

Одна из 5 причин по-любому выстрелит. А Ротен великий тренер, он никогда не ошибается!
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Шрам на всю жизнь рассосётся через пару игр.
Толчинскому здоровья.
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Хватит плакать Роман у тебя три состава.
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Силовой был по правилам, не##Й е###м щёлкать. Выздоравливай Серёга......
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Странно, уже обед, а ветераны СКА ещё письмо не сварганили. Один Зайцев только высказался непонятно о чём. То ли ещё спят, то ли Рома из Омска методички не подвёз.
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Ортенберг болет к нам привёз?
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Ну конечно столько от вас шума вокруг этого эпизода в матче , где нарушение да же на две минуты не тянуло по судейскому решению, а судьи очень внимательно просмотрели момент и всё обошлось , а то вы заявляли о покушении на убийство -за чем накалять атмосферу на ровном месте ! Проиграла ваша команда с таким разгромным счётом впервые -понимаем ,что стыдно !
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Питерские неженки, от любого удара плачут.
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Устроил балет, *****!
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Нормальный силовой,Сергею здоровья и Павлу тоже!А вот судороги с заменой вратаря ни к чему.В том плей-офф с ЦСКА эта тактика не сработала,не надо команду закапывать.
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романборисычу нужно было внимательнее 800 игр просматривать. наверняка там было что то подобное. может он жхл просматривал? тогда неудивительно как заныл после произошедшего.
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Мажорик второй день ноет из-за чистого силового приёма. Уникум.
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Ответ Ебздрогыч
Важнейшее качество Ротена - все найти четкую причину поражения и продвигать ее до победы в каком-нибудь матче: - выездные матчи, самолетные ноги; - календарь, соперник свежее; - судьи; - высота льда; - грубость соперника. Одна из 5 причин по-любому выстрелит. А Ротен великий тренер, он никогда не ошибается!
Кстати, Моуринью тоже мастер отмазок (но у того еще гнилые игроки в составе виноваты). Не даром один другого в пример привел.
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