Роман Ротенберг: «Толчинский – крепкий парень. Он не выбыл до конца сезона, хотя риск был очень велик. Держим удар!»

Роман Ротенберг сообщил, что Сергей Толчинский пропустит следующий матч СКА.

29-летний нападающий получил травму в матче Фонбет Чемпионата КХЛ против «Авангарда» (5:9).

« точно не сможет принять участия в следующей игре.

Серега – крепкий парень, ему повезло в том эпизоде, и он не выбыл до конца сезона, хотя риск был очень велик.

Желаю ему здоровья и скорейшего возвращения на лед. Держим удар!» – написал главный тренер СКА Роман Ротенберг.

Ротенберг о силовом приеме Холодилина на Толчинском: «Думаю, это указание Кравеца. Зачем убивать игроков на льду? Надо играть в хоккей»