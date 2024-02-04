Ротенберг о 4:3 с «Салаватом»: «Нельзя булки расслаблять! Наудалялись в 3-м периоде, отошли от наших принципов. Это хороший урок»

Роман Ротенберг прокомментировал победу в матче с «Салаватом Юлаевым» (4:3).

– Хорошая игра, отличный хоккей. Думаю, болельщикам игра понравилась. Соперник играл отлично, двигал шайбу. Они поменяли систему игры, показывают яркий хоккей. Это здорово, такой хоккей нам нужен.

Тяжелая победа. Понимали, что « » – очень быстрая команда. Два периода отлично играли, в третьем наудалялись, отошли от наших принципов. Есть над чем работать. Разберем ошибки, работаем дальше. Самое важное – следующая игра.

– Вы вели 4:0 перед третьим и закончили 4:3.

– Это спорт, соперник добавил. Дисциплина – надо держать удар, не отходить от своих принципов игры. Надо отметить и соперника.

У нас тяжелые игры, мы все матчи играем на пределе, последние игры с самими сильными соперниками в лиге. Сегодня понимали, что будет непросто.

Надо отдать должное сопернику, они отлично провели третий период. Для нас это хороший урок, нельзя булки расслаблять! Учтем это на будущее.

В первых двух периодах доминировали за счет выполнения игрового задания. Забили хорошие голы. Вы видели, у нас моментов было на 10 голов, просто нужно лучше их реализовывать. Были и перекладины, и соперник здорово сыграл. Желаем им удачи, скоро увидимся с ними в Питере!

? У нас все ребята работают, тренируются. Мы с тренерским штабом обсуждаем, анализируем. У нас каждый игрок может сыграть в любое время, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.

СКА выиграл 5-й матч подряд. Команда Ротенберга лидирует в таблице Запада