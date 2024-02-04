Ротенберг о 4:3 с «Салаватом»: «Нельзя булки расслаблять! Наудалялись в 3-м периоде, отошли от наших принципов. Это хороший урок»

Теги Салават Юлаев СКА КХЛ Александр Кадейкин Роман Ротенберг Чемпионат.com Хоккей

Роман Ротенберг прокомментировал победу в матче с «Салаватом Юлаевым» (4:3).

– Хорошая игра, отличный хоккей. Думаю, болельщикам игра понравилась. Соперник играл отлично, двигал шайбу. Они поменяли систему игры, показывают яркий хоккей. Это здорово, такой хоккей нам нужен.

Тяжелая победа. Понимали, что «Салават» – очень быстрая команда. Два периода отлично играли, в третьем наудалялись, отошли от наших принципов. Есть над чем работать. Разберем ошибки, работаем дальше. Самое важное – следующая игра.

– Вы вели 4:0 перед третьим и закончили 4:3.

– Это спорт, соперник добавил. Дисциплина – надо держать удар, не отходить от своих принципов игры. Надо отметить и соперника.

У нас тяжелые игры, мы все матчи играем на пределе, последние игры с самими сильными соперниками в лиге. Сегодня понимали, что будет непросто.

Надо отдать должное сопернику, они отлично провели третий период. Для нас это хороший урок, нельзя булки расслаблять! Учтем это на будущее.

В первых двух периодах доминировали за счет выполнения игрового задания. Забили хорошие голы. Вы видели, у нас моментов было на 10 голов, просто нужно лучше их реализовывать. Были и перекладины, и соперник здорово сыграл. Желаем им удачи, скоро увидимся с ними в Питере!

Кадейкин? У нас все ребята работают, тренируются. Мы с тренерским штабом обсуждаем, анализируем. У нас каждый игрок может сыграть в любое время, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг

СКА выиграл 5-й матч подряд. Команда Ротенберга лидирует в таблице Запада

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27 комментариев
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Ответ b08r
Про булки, это ему албанцы подсказали?🤔
Видимо, идя по ночному Хельсинки, опрометчиво их расслабил и поплатился за это.
+39
-4
+35
Про булки, это ему албанцы подсказали?🤔
+37
-5
+32
а че про блокаду Ленинграда сегодня забыл рассказать чтоли?
+35
-6
+29
Ротенбулк
+14
0
+14
Ответ Roman Kostyuchenko
а че про блокаду Ленинграда сегодня забыл рассказать чтоли?
Нет, потому что сегодня была затронута тема "Финляндия", и Роман обидку бросил на журналиста
+9
0
+9
Ответ PolarBear
Ротенбулк
Нерасслабляевич
+7
0
+7
Можно ещё какое-нибудь комбо типа Про булки я сказал неслучайно. Мой папа простой тренер по дзюдо давал мне три копейки на хлеб, и я простой ленинградский пацан бежал из Хельсинки мимо албанских босяков прямо в пирожковую на парке победы, и обратно бежал на самолётных ногах мимо старого и еще не самого большого в мире скк с тонким старым льдом, и как и все простые ленинградские пацаны грыз свежую корочку Бородинского по пути домой, понимая, что если взять этот хлеб и начать его системно воспитывать еще с возраста зёрнышка, то к 18 годам она сможет обыгрывать американские бургеры эти все Макдональдсы и Макдэвиды, а все благодаря Владимиру Владимировичу, Алексею Борисовичу и ветеранам.
+9
-3
+6
Классические заветы Марино
+5
0
+5
Ответ Андрей Атанов
Нерасслабляевич
комменты в темах про Йозе - любимое чтиво)
+3
-1
+2
Где вопрос финский? И дискриминацию Романа по национальному признаку?
+2
0
+2
Ответ seppblatter@mail.ru
Видимо, идя по ночному Хельсинки, опрометчиво их расслабил и поплатился за это.
Салями финский между двух булок ему положили, поэтому и помнит!
+2
0
+2
Ротенберг - самый цитируемый тренер КХЛ. Кто ж виноват в том, что остальные ни двух слов связать не могут, ни внятно изъясняться, а спросишь что - рассказывают про "кидание жидким стулом" ?
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Подскажите, люди добрые!
Как можно избавиться на главной странице новостей от фамилии Ротенберг?
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Какие будут расслаблять? Вас возили всю игру, как какой-нибудь Куньлунь
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Типа,пацанский сленг?
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Ответ b08r
Про булки, это ему албанцы подсказали?🤔
Опередили парни, тоже хотел на эту же тему сострить :)
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Ответ Roman Kostyuchenko
а че про блокаду Ленинграда сегодня забыл рассказать чтоли?
Просто тут про булки. А это видимо даже для него слишком кощунственно по отношению к блокадникам.
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Первое из восьми тысяч сегодняшних интервью Ротенберга) ИИ врублен на полную))
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и про блокаду ничего не сказал?!
А про булки интресно от кого узнал?)
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Ответ БезызбежноНаКрасный
комменты в темах про Йозе - любимое чтиво)
Как можно это читать? Дегенеративно-деревенский юморок. Хотя бы до уровня камеди хоть кто-нибудь бы дотянулся. Но куда там. Залить шары багбиром и склонять фамилию.
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Ответ Oldman
Подскажите, люди добрые! Как можно избавиться на главной странице новостей от фамилии Ротенберг?
Да, было бы неплохо иметь возможность банить теги. Заблокировал бы пару-тройку: Ротенберг, Кожевников, Назаров, читал бы оставшиеся двадцать новостей в день про хоккей, и норм. Но, к сожалению, нашел только как подписаться на тег. :(
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