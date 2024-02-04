Ротенберг о 4:3 с «Салаватом»: «Нельзя булки расслаблять! Наудалялись в 3-м периоде, отошли от наших принципов. Это хороший урок»
Роман Ротенберг прокомментировал победу в матче с «Салаватом Юлаевым» (4:3).
– Хорошая игра, отличный хоккей. Думаю, болельщикам игра понравилась. Соперник играл отлично, двигал шайбу. Они поменяли систему игры, показывают яркий хоккей. Это здорово, такой хоккей нам нужен.
Тяжелая победа. Понимали, что «Салават» – очень быстрая команда. Два периода отлично играли, в третьем наудалялись, отошли от наших принципов. Есть над чем работать. Разберем ошибки, работаем дальше. Самое важное – следующая игра.
– Вы вели 4:0 перед третьим и закончили 4:3.
– Это спорт, соперник добавил. Дисциплина – надо держать удар, не отходить от своих принципов игры. Надо отметить и соперника.
У нас тяжелые игры, мы все матчи играем на пределе, последние игры с самими сильными соперниками в лиге. Сегодня понимали, что будет непросто.
Надо отдать должное сопернику, они отлично провели третий период. Для нас это хороший урок, нельзя булки расслаблять! Учтем это на будущее.
В первых двух периодах доминировали за счет выполнения игрового задания. Забили хорошие голы. Вы видели, у нас моментов было на 10 голов, просто нужно лучше их реализовывать. Были и перекладины, и соперник здорово сыграл. Желаем им удачи, скоро увидимся с ними в Питере!
Кадейкин? У нас все ребята работают, тренируются. Мы с тренерским штабом обсуждаем, анализируем. У нас каждый игрок может сыграть в любое время, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.
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А про булки интресно от кого узнал?)