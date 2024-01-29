Вратарь Бердин подрался с Броссо в матче «Сочи» и «Куньлуня». Форвард врезался в голкипера, из-за чего Михаил начал драку

Вратарь Михаил Бердин подрался с хоккеистом «Куньлуня».

Эпизод произошел в первом периоде матча Фонбет чемпионата между «Сочи» и «Куньлунем».

Хоккеисты китайского клуба проводили атаку и доставили шайбу на пятачок, где нападающий «Куньлуня» Девин Броссо столкнулся с голкипером « » . Это не понравилось голкиперу, который начал потасовку с форвардом « ».

Бердин получил 5 минут штрафа за драку, 10 минут – дисциплинарный штраф, 2 минуты ему дали как зачинщику драки.

Броссо получил 5 штрафных минут за драку и 2 минуты – за блокировку.