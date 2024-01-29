Вратарь Бердин подрался с Броссо в матче «Сочи» и «Куньлуня». Форвард врезался в голкипера, из-за чего Михаил начал драку

Теги драки видео КХЛ Сочи Михаил Бердин Куньлунь Ред Стар Девин Броссо Хоккей

Вратарь Михаил Бердин подрался с хоккеистом «Куньлуня».

Эпизод произошел в первом периоде матча Фонбет чемпионата КХЛ между «Сочи» и «Куньлунем».

Хоккеисты китайского клуба проводили атаку и доставили шайбу на пятачок, где нападающий «Куньлуня» Девин Броссо столкнулся с голкипером «Сочи» Михаилом Бердиным. Это не понравилось голкиперу, который начал потасовку с форвардом «Куньлуня».

Бердин получил 5 минут штрафа за драку, 10 минут – дисциплинарный штраф, 2 минуты ему дали как зачинщику драки.

Броссо получил 5 штрафных минут за драку и 2 минуты – за блокировку.

24 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Броссо даже как-то жалко стало.
Во-первых, он не сильно то при делах что во вратаря въехал. Да и "въезд" то был лайтовый. Ничего криминального.
Во-вторых, ему нормально так вратарь насовал по голове. На колени поставил и насовал. Что само по себе редкость 🤣
Ну и в-третьих, если бы Броссо пошёл на принцип и захотел размотать Бердина, с вероятностью в 99.9% на него было налетели бы все полевые соперника (ещё бы и от них огрёб), ведь вратаря типа трогать нельзя, а то что вратарь ему в жбан начал удары оформлять.....типа норм, никто даже не шелохнулся. Таки двойные стандарты)
+23
-2
+21
Ответ Montenegro Serbian
Броссо даже как-то жалко стало. Во-первых, он не сильно то при делах что во вратаря въехал. Да и "въезд" то был лайтовый. Ничего криминального. Во-вторых, ему нормально так вратарь насовал по голове. На колени поставил и насовал. Что само по себе редкость 🤣 Ну и в-третьих, если бы Броссо пошёл на принцип и захотел размотать Бердина, с вероятностью в 99.9% на него было налетели бы все полевые соперника (ещё бы и от них огрёб), ведь вратаря типа трогать нельзя, а то что вратарь ему в жбан начал удары оформлять.....типа норм, никто даже не шелохнулся. Таки двойные стандарты)
Ну вратарь в шлеме был, как ему в ответ напихать? Надо было Броссо биту дать, чтоб шансы были равными.
+11
-3
+8
Шлем снимать надо.
+8
-2
+6
Идиотина. Надеюсь, нарвется на какого-нибудь бойца.
+7
-3
+4
Нельзя так
+4
-2
+2
А куда Броссо было деваться? Он ехал по прямой. Это вопрос: какого черта вратарь там делал?
+4
-2
+2
Бердин тот еще провокатор, даже в НХЛ вроде как пытался так интерес к себе создать
+3
-2
+1
Он в АХЛ же пару раз уже дрался
+1
0
+1
Шлем бы ещё снял, а то как рыцарь против крестьянина)
+3
-2
+1
Ответ Dragon10
Бердин тот еще провокатор, даже в НХЛ вроде как пытался так интерес к себе создать
успешно, аж на дне турнирной таблицы с Сочи оказался
+2
-1
+1
Ответ Porsche Matiz
Это он кулаком по шлему лупит? умно
Сразу видно олдскульного любителя хоккея)
Но на самом деле это уже давно стало нормой. Что в НХЛ, что в КХЛ.
Институт тафгаев умер и уже мало кто сразу выходит бится на "чистовую" скидывая краги и шлема. Зачастую дерутся уже как есть. Краги ещё скидывают, шлема уже очень редко. Так и лупят друг друга по каскам.
Но может оно и к лучшему. Кулаки заживут, а голова то одна. Можно и сотряс схватить)
+2
-1
+1
В Манитобе натаскался)
+2
-2
0
Во неадекват... 😳
+4
-4
0
Киперы какие-то нервные пошли... Один матом шлёт, другой кулаками машет... Что-то с ними не так пошло!!!))
+1
-1
0
Знатно напихал!!! Красава воротчик!!!
+1
-1
0
Ответ Montenegro Serbian
Тут надо сказать, что хоть Бердин был не прав, да и дрался как рыцарь в более защищённом шлеме.....но тактически грамотно провёл потасовку. Мало того что с ходу начал активно накидывать в голову и быстро за счет этого сбил с ног на колени Броссо, так ещё хитро вцепился в его джерси левой рукой и оттягивал его, не давая не малейшего шанса встать, одновременно продолжая лупить сверху. Неплохой скилл у вратаря для подобных дел, хоть и подлый)
И для чего всё это надо было? Было бы большинство у Сочи. Там 0:2. Могли сократить. А после этого нервяка уже 0:4. Смысл? Типа показать, какой я сильный в полной вратарской амуниции против полевого? Не показал. Показал свою глупость.
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий