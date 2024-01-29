Вратарь Бердин подрался с Броссо в матче «Сочи» и «Куньлуня». Форвард врезался в голкипера, из-за чего Михаил начал драку
Вратарь Михаил Бердин подрался с хоккеистом «Куньлуня».
Эпизод произошел в первом периоде матча Фонбет чемпионата КХЛ между «Сочи» и «Куньлунем».
Хоккеисты китайского клуба проводили атаку и доставили шайбу на пятачок, где нападающий «Куньлуня» Девин Броссо столкнулся с голкипером «Сочи» Михаилом Бердиным. Это не понравилось голкиперу, который начал потасовку с форвардом «Куньлуня».
Бердин получил 5 минут штрафа за драку, 10 минут – дисциплинарный штраф, 2 минуты ему дали как зачинщику драки.
Броссо получил 5 штрафных минут за драку и 2 минуты – за блокировку.
Во-первых, он не сильно то при делах что во вратаря въехал. Да и "въезд" то был лайтовый. Ничего криминального.
Во-вторых, ему нормально так вратарь насовал по голове. На колени поставил и насовал. Что само по себе редкость 🤣
Ну и в-третьих, если бы Броссо пошёл на принцип и захотел размотать Бердина, с вероятностью в 99.9% на него было налетели бы все полевые соперника (ещё бы и от них огрёб), ведь вратаря типа трогать нельзя, а то что вратарь ему в жбан начал удары оформлять.....типа норм, никто даже не шелохнулся. Таки двойные стандарты)
Но на самом деле это уже давно стало нормой. Что в НХЛ, что в КХЛ.
Институт тафгаев умер и уже мало кто сразу выходит бится на "чистовую" скидывая краги и шлема. Зачастую дерутся уже как есть. Краги ещё скидывают, шлема уже очень редко. Так и лупят друг друга по каскам.
Но может оно и к лучшему. Кулаки заживут, а голова то одна. Можно и сотряс схватить)