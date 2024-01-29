Назаров о Путине на «СКА-Арене»: «Символично, что пока по европейским столицам бегают бараны, наш президент подтвердил, что хоккей – самый любимый вид спорта в России»
Андрей Назаров высказался о том, что Владимир Путин посетил новую арену СКА.
«Накануне с удовольствием посмотрел репортаж, как президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин вместе с президентом Республики Беларусь Александром Григорьевичем Лукашенко посетили «СКА-Арену» – крупнейший хоккейный стадион в Европе.
Владимир Владимирович, как и его белорусский коллега, в очередной раз продемонстрировал свое особое отношение ко всеми нами любимому виду спорта.
Символично, что пока по центральным площадям европейских столиц бегают бараны и бастуют фермеры, наш действующий президент – будучи явным лидером перевыборной гонки – подтвердил, что хоккей является если не первым, то самым любимым видом спорта в России», – заявил экс-тренер клубов Фонбет Чемпионата КХЛ Андрей Назаров.
Путин о новой арене СКА: «Натуральный дворец! Все очень красиво, как в кино!»
Но на всех гимнасток нехватит.
Наши футболисты делают все, чтобы мы испытывали чувство стыда и отвращения за них, но мы не сдаемся!!!
Ура футболу!
Их немало.
Мастурбирующего на камеру Дзюбу никакой даже самый отмороженный хоккеист не переплюнул. Пока что. Но есть куда развиваться!
Уже не в первой статье не могу понять что он хочет сказать