Назаров о Путине на «СКА-Арене»: «Символично, что пока по европейским столицам бегают бараны, наш президент подтвердил, что хоккей – самый любимый вид спорта в России»

Теги СКА Андрей Назаров Владимир Путин КХЛ Александр Лукашенко Политика Чемпионат.com СКА-Арена Хоккей

Андрей Назаров высказался о том, что Владимир Путин посетил новую арену СКА.

«Накануне с удовольствием посмотрел репортаж, как президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин вместе с президентом Республики Беларусь Александром Григорьевичем Лукашенко посетили «СКА-Арену» – крупнейший хоккейный стадион в Европе.

Владимир Владимирович, как и его белорусский коллега, в очередной раз продемонстрировал свое особое отношение ко всеми нами любимому виду спорта.

Символично, что пока по центральным площадям европейских столиц бегают бараны и бастуют фермеры, наш действующий президент – будучи явным лидером перевыборной гонки – подтвердил, что хоккей является если не первым, то самым любимым видом спорта в России», – заявил экс-тренер клубов Фонбет Чемпионата КХЛ Андрей Назаров.

Путин о новой арене СКА: «Натуральный дворец! Все очень красиво, как в кино!»

22 комментария
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в России вместо баранов Назаров и Кожева
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То что любит президент должна любить вся Россия!!!
Но на всех гимнасток нехватит.
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Шершавому Назу не позавидуешь - на праздник чинопоклонства не позвали, приходится отрабатывать еще усерднее, прям с утречка понедельника
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там хоть бараны бегают здесь назаров звуки издаёт
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В России тоже фермеры попротестовали бы, но увы, всех ждет бутылка за это..
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На ютубе в свое время выкладывали разговоры психически больных людей, и, видимо, это расшифровка одного из них. Ну где связь логическая между баранами на площадях и главным видом спорта в России??
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Ответ Ебздрогыч
Шершавому Назу не позавидуешь - на праздник чинопоклонства не позвали, приходится отрабатывать еще усерднее, прям с утречка понедельника
новый тренерский пост сам себя не налижет
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Назаров главный лизоблюд .
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Самый любимый это футбол, в любой стране!

Наши футболисты делают все, чтобы мы испытывали чувство стыда и отвращения за них, но мы не сдаемся!!!

Ура футболу!
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Ответ Назар Игорь
То что любит президент должна любить вся Россия!!! Но на всех гимнасток нехватит.
При неимении гимнасток можно иметь и фигуристок.
Их немало.
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Ответ Vatokatya
На ютубе в свое время выкладывали разговоры психически больных людей, и, видимо, это расшифровка одного из них. Ну где связь логическая между баранами на площадях и главным видом спорта в России??
это не расшифровка, а новый материал, той же темы
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Ответ pavel 324
На последних ЧМ и футболисты и хоккеисты вылетели в 1/4 финала. Паритет однако.
Я не про результат, а про поведение.

Мастурбирующего на камеру Дзюбу никакой даже самый отмороженный хоккеист не переплюнул. Пока что. Но есть куда развиваться!
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Ответ Деревянная рука
в России вместо баранов Назаров и Кожева
Жаль баранов, приятные животные. Они не заслужили такой критики
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Лучше пусть бараны бегают и фермеры бастуют, чем смотреть как подлецы подлецам лижут.
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Какая бессмыслица) наш Кличко))
Уже не в первой статье не могу понять что он хочет сказать
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Перевыборной?) интересная опечатка, если опечатка.
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Ответ Деревянная рука
в России вместо баранов Назаров и Кожева
собирательный Ларин
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Заметил, что самые зацензуренные фразы имеют одинаковое количество букв: «нет *****!» и «иди *****!». И всё это применимо к одним и тем же «людям»
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Ответ рашит мухаметшин
там хоть бараны бегают здесь назаров звуки издаёт
там бараны бегают, здесь без конца интервью даёт. И в чём разница?
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Ответ Mephi027
Самый любимый это футбол, в любой стране! Наши футболисты делают все, чтобы мы испытывали чувство стыда и отвращения за них, но мы не сдаемся!!! Ура футболу!
На последних ЧМ и футболисты и хоккеисты вылетели в 1/4 финала. Паритет однако.
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Ответ Григорий Шумейко
Какая бессмыслица) наш Кличко)) Уже не в первой статье не могу понять что он хочет сказать
Непонятно, что хочет сказать, зато очень понятно, что хочет лизнуть))
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