Барыс – Авангард где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры КХЛ — Континентальная хоккейная лига 31 января
В среду, 31 января, сыграют Барыс и Авангард в рамках КХЛ – Континентальной Хоккейной Лиги.
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- Игра пройдет на стадионе «Барыс Арена».
- Встречу будут в прямом эфире показывать канал KHL и сервис Кинопоиск.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют Барыс – Авангард
- Начало матча запланировано на 16:30 по московскому времени.