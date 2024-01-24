СКА – Локомотив где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры КХЛ — Континентальная хоккейная лига 29 января

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В понедельник, 29 января, сыграют СКА и Локомотив в рамках КХЛ – Континентальной Хоккейной Лиги.

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  • Игра пройдет на стадионе «Ледовый дворец (Санкт-Петербург)».
  • Встречу будет в прямом эфире показывать канал Матч-ТВ.
  • Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.

Во сколько играют СКА – Локомотив

  • Начало матча запланировано на 19:30 по московскому времени.

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