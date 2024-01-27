Пастрняк набрал 5 очков в последних 2 матчах. У форварда «Бостона» 72 балла – он третий в списке бомбардиров сезона НХЛ

Давид Пастрняк набрал три очка в матче НХЛ.

Нападающий « » сделал дубль и отметился результативной передачей в игре регулярного чемпионата против «Филадельфии» (6:2).

Также форвард набрал показатель полезности «плюс 4».

набрал 5 (3+2) в двух прошедших играх. В прошлой матче против «Оттавы» игрок записал на свой счет 2 (1+2) балла.

Пастрняк набрал 72 (33+39) балла в 49 матчах чемпионата и находится на третьей позиции в списке лучших бомбардиров лиги, уступая Никите Кучерову и Нэтану Маккиннону.