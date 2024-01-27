Фетисов об открытии ледовой арены во Владикавказе: «Уверен, здесь появятся великие хоккеисты, фигуристы. Характер и красота людей, живущих на этой земле, залог, что мы это увидим»

Вячеслав Фетисов заявил, что во Владикавказе появятся великие хоккеисты и фигуристы.

Во Владикавказе открылся ледовый комплекс «Тагбан». Комплекс состоит из двух катков – тренировочного и для профессионалов, трибун на 500 зрителей, смотровой площадки, залов для тренировок, тренерских и судейских помещений, комнат отдыха, пунктов питания, спортплощадок, а также хостела.

Вячеслав Фетисов посетил открытие комплекса.

«Я уверен, что здесь появятся великие хоккеисты, великие фигуристы.

Знаете почему: характер и красота людей, живущих на этой земле, конечно, залог, что в ближайшее время мы это увидим.

Тому подтверждение – великие спортсмены, которые выросли на этой земле. Они имеют характер и талант», – сказал двукратный олимпийский чемпион .