Фетисов об открытии ледовой арены во Владикавказе: «Уверен, здесь появятся великие хоккеисты, фигуристы. Характер и красота людей, живущих на этой земле, залог, что мы это увидим»

Теги Вячеслав Фетисов КХЛ Хоккей

Вячеслав Фетисов заявил, что во Владикавказе появятся великие хоккеисты и фигуристы.

Во Владикавказе открылся ледовый комплекс «Тагбан». Комплекс состоит из двух катков – тренировочного и для профессионалов, трибун на 500 зрителей, смотровой площадки, залов для тренировок, тренерских и судейских помещений, комнат отдыха, пунктов питания, спортплощадок, а также хостела.

Вячеслав Фетисов посетил открытие комплекса.

«Я уверен, что здесь появятся великие хоккеисты, великие фигуристы.

Знаете почему: характер и красота людей, живущих на этой земле, конечно, залог, что в ближайшее время мы это увидим.

Тому подтверждение – великие спортсмены, которые выросли на этой земле. Они имеют характер и талант», – сказал двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов.

6 комментариев
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Первый раз слышу , что осетины отличаются от других народов красотой.
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Ответ Lapo Elkann
Первый раз слышу , что осетины отличаются от других народов красотой.
Он имеет ввиду, что их красота залог будущих побед в КХЛ
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Примерно тогда же, когда в Финляндии появятся великие борцы.
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Вот у нас в Ставрополе арену недавно отгрохали, должна была быть на 2-2.5т человек, а в итоге две трети территории, которые под арену отводились заставили турничками и лавочками, а сама арена на 250-300 человек вышла. А разговоров и обещаний было огого. Даже Бобровский приезжал, фото-интервью раздавал..
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Ответ Lapo Elkann
Первый раз слышу , что осетины отличаются от других народов красотой.
Ну не знаю. Летел как-то на самолёте во Владикавказ. Такое количество красивых людей собранных в одном месте, не встречал ни до, ни после.
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