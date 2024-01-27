Вратарь «Спартака» Николаев отразил 59 бросков и три буллита в матче с «Динамо»
Вратарь «Спартака» Дмитрий Николаев отбил 59 бросков в матче с «Динамо».
Красно-белые одержали победу со счетом 4:3 в серии буллитов в игре Фонбет чемпионата КХЛ.
Голкипер «Спартака» Дмитрий Николаев парировал 59 из 62 бросков соперника. В серии буллитов вратарь отразил три из четырех бросков.
В первом периоде игры Николаев отбил 19 бросков, во втором – 14, в третьем – 22, в овертайме – 4.
Хоккеисты «Динамо» нанесли 98 бросков в сторону ворот Николаева.
Полевые поддержали и собрались на буллитах.
А вот Динамо, похоже, с вратарём не угадали...
при этом спартак сам атаковал, нанеся 30+ бросков.
это каждую минуту матча был в игре, усредненно.
а фактически получалось несколько сейвов в минуту.
крутой матч