Вратарь «Спартака» Николаев отразил 59 бросков и три буллита в матче с «Динамо»

Теги Спартак КХЛ Динамо Дмитрий Николаев Хоккей

Вратарь «Спартака» Дмитрий Николаев отбил 59 бросков в матче с «Динамо».

Красно-белые одержали победу со счетом 4:3 в серии буллитов в игре Фонбет чемпионата КХЛ.

Голкипер «Спартака» Дмитрий Николаев парировал 59 из 62 бросков соперника. В серии буллитов вратарь отразил три из четырех бросков.

В первом периоде игры Николаев отбил 19 бросков, во втором – 14, в третьем – 22, в овертайме – 4.

Хоккеисты «Динамо» нанесли 98 бросков в сторону ворот Николаева.

12 комментариев
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Николаев сегодня просто в огне был 👍👍👍 Удачи в плей-офф!!!
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Модно выпить за любовь )
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До рекорда Метсолы не хватило лишь трёх сэйвов (62). И в этом сезоне столько же (59) отбивал ещё Максим Третьяк против СКА.
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Удачи Вратарю в плэй-офф... Сегодня сыграл круто!!!
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В овертайме конечно знатное спасение было!!!
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Да, кипер зарешал сегодня!
Полевые поддержали и собрались на буллитах.
А вот Динамо, похоже, с вратарём не угадали...
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Николаев сегодня был не 50% успеха победного Спартака ,а все 80 % !
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Молодец, Николаев! Если так же будет надёжен в ПО - для команды огромный плюс. Удачи и без травм!
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Ответ Пинающий Достоинства
Модно выпить за любовь )
нудно 🤣🤣🤣
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Красавчик!!! Он молодец, чем чаще играть будет, тем больше игровой практики будет и пользы. В сегодняшней победе его 80%
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вы понимаете что такое 62 броска в створ ? за 65 минут ?
при этом спартак сам атаковал, нанеся 30+ бросков.
это каждую минуту матча был в игре, усредненно.
а фактически получалось несколько сейвов в минуту.
крутой матч
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Ответ Oleg Tsirushkin
В овертайме конечно знатное спасение было!!!
В десятке года точно будет.
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