Вратарь «Спартака» Николаев отразил 59 бросков и три буллита в матче с «Динамо»

Вратарь «Спартака» Дмитрий Николаев отбил 59 бросков в матче с «Динамо».

Красно-белые одержали победу со счетом 4:3 в серии буллитов в игре Фонбет чемпионата .

Голкипер « » парировал 59 из 62 бросков соперника. В серии буллитов вратарь отразил три из четырех бросков.

В первом периоде игры Николаев отбил 19 бросков, во втором – 14, в третьем – 22, в овертайме – 4.

Хоккеисты «Динамо» нанесли 98 бросков в сторону ворот Николаева.