Сергей Черкас: «СКА выглядит монолитным коллективом, способным решать самые серьезные задачи. Все победы над ЦСКА – заслуженные»

Сергей Черкас заявил, что СКА выглядит монолитным коллективом.

Петербургский клуб выиграл пять из пяти матчей у ЦСКА в нынешнем сезоне.

«Для меня такая серия – неожиданная. Самое главное, что все победы СКА над ЦСКА – заслуженные, добытые по игре, встречался крупный счет.

Это еще раз подтверждает, что питерская команда – на ходу, нашла свою игру, прибавляет от матча к матчу.

Сейчас есть хороший баланс во всех линиях. Вернулись в строй лидеры. Ярко играют Хайруллин, Грицюк, Зыков. В обороне – Никишин, ведущий защитник, капитан команды.

Так что СКА выглядит монолитным коллективом, который способен решать самые серьезные задачи.

И потом на игру команды приятно смотреть. Это немаловажно для зрителей», – сказал бывший вратарь СКА Сергей Черкас.