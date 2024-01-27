Марк Барберио: «Кучеров заслуживает того, что его признают одним из лучших хоккеистов НХЛ»

Марк Барберио высоко отозвался о Никите Кучерове и Андрее Василевским.

– В «Тампе» вы успели поиграть вместе с Никитой Кучеровым и Андреем Василевским.

– Они очень хорошие хоккеисты и одноклубники. Кучеров тихий человек и в то же время невероятный талант. И когда он выходит на важный матч, его игра становится еще лучше. Неслучайно он выиграл два Кубка Стэнли, будучи важной частью команды.

Кучеров заслуживает того, что его признают одним из лучших хоккеистов НХЛ. И он хочет быть не просто хорошим игроком, а великим игроком. То же самое можно сказать и о Василевском. Он настолько много работает – первым приходит на лед и последним уходит оттуда, а также уделяет большое внимание растяжке, маневренности и многим другим вещам.

Постоянная работа – это секрет их успеха. Кучеров и Василевский – огромная часть «Тампы», благодаря чему команда находится наверху уже столько лет, – сказал канадский защитник «Северстали».