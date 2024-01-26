Тамбиев о 2:4 от «Металлурга»: «Не получилось на протяжении долгого времени сыграть так, как нужно. Делали лишние передачи, старались кого-то обвести»

Леонид Тамбиев подвел итоги матча против «Металлурга» (2:4).

«У нас не получилось на протяжении долгого времени сыграть с « » так, как нужно было. Временами мы играли как надо, делали много правильных вещей, выполняли игровое задание и не давали соперникам играть в тот хоккей, который они любят. Когда мы это не делали, они этим пользовались.

Мы зацепились за игру, был шикарный шанс при счете 2:3, мы получили большинство. Но индивидуальная ошибка игрока дорого стоит. Соперники нас сразу наказали.

В прошлой игре мы бросали, а сегодня делали лишние передачи и старались кого-то обвести. Сегодня, думаю, мы наиграли больше, чем на два гола.

В двух матчах мне очень понравилась наша команда. Но с такими соперниками надо стараться играть все 60 минут», – сказал главный тренер « » .