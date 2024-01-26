«Питтсбург» обменял Бутчера в «Миннесоту» на Чайковича

Теги переходы Питтсбург Миннесота НХЛ АХЛ Айова Уайлд Уилкс-Бэрри Уилл Бутчер Максим Чайкович Хоккей

«Питтсбург» обменял защитника Уилла Бутчера в «Миннесоту» на Максима Чайковича.

29-летний Бутчер в этом сезоне провел 14 матчей в АХЛ за «Уилкс-Бэрри» и набрал 7 (3+4) очков при полезности «+1». 

Американец не играл в НХЛ с сезона-2021/22. Всего в лиге он провел 275 матчей за «Нью-Джерси» и «Баффало» и набрал 114 (16+98) очков. В Кубке Стэнли – 5 игр и 4 (1+3) балла. 

В этом сезоне у него действует двусторонний контракт с зарплатой 750 тысяч долларов в НХЛ и 300 тысяч – в АХЛ

23-летний словацкий форвард Чайкович был выбран «Тампой» в 3-м раунде драфта-2019 под общим 89-м номером. В «Уайлд» он перешел в июле прошлого года вместе с форвардом Патриком Маруном в результате обмена. 

В этом сезоне нападающий провел 5 матчей в АХЛ за «Айову Уайлд» и набрал 3 (1+2) очка. В ECHL за «Айову» набрал 18 (12+6) баллов в 20 играх. 

1 комментарий
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Бутчер слишком умный для хоккея. Это плохо влияет на скорость принятия решений)
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий