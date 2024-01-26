«Питтсбург» обменял Бутчера в «Миннесоту» на Чайковича

«Питтсбург» обменял защитника Уилла Бутчера в «Миннесоту» на Максима Чайковича.

29-летний в этом сезоне провел 14 матчей в АХЛ за « » и набрал 7 (3+4) очков при полезности «+1».

Американец не играл в с сезона-2021/22. Всего в лиге он провел 275 матчей за «Нью-Джерси» и «Баффало» и набрал 114 (16+98) очков. В Кубке Стэнли – 5 игр и 4 (1+3) балла.

В этом сезоне у него действует двусторонний контракт с зарплатой 750 тысяч долларов в НХЛ и 300 тысяч – в .

23-летний словацкий форвард был выбран «Тампой» в 3-м раунде драфта-2019 под общим 89-м номером. В «Уайлд» он перешел в июле прошлого года вместе с форвардом Патриком Маруном в результате обмена.

В этом сезоне нападающий провел 5 матчей в АХЛ за «Айову Уайлд» и набрал 3 (1+2) очка. В ECHL за «Айову» набрал 18 (12+6) баллов в 20 играх.