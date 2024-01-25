Генменеджер «Нью-Джерси» о вратарях, пропускающих более 3 шайб за матч: «Не собираюсь говорить, что меня это устраивает. Хочу, чтобы они играли лучше»

Теги Нью-Джерси НХЛ Том Фицджералд Витек Ванечек Акира Шмид Нико Доус Хоккей

Генменеджер «Нью-Джерси» прокомментировал игру вратарей команды в сезоне НХЛ.

«Не собираюсь говорить, что меня устраивает ситуация с вратарями. 

Конечно, я хочу, чтобы наши голкиперы играли лучше. Но мы также хотим, что хоккеисты играли лучше перед ними. 

Есть некоторые области в игре «Нью-Джерси», которые необходимо подчистить. Это ежедневный процесс. Хоккей – игра ошибок.

Если мы сможем свести к минимуму ошибки, которые превращаются в серьезные голевые моменты, мы станем лучше.

Нам есть над чем поработать», – сказал генеральный менеджер «Нью-Джерси» Том Фицджералд.

В нынешнем сезоне Витек Ванечек пропускает в среднем 3,28 шайбы за игру (27 проведенных матчей), Акира Шмид – 3,26 (15), Нико Доус – 3,19 (7).

2 комментария
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Ответ vzi
Если что, то можно заявить Бродера, он так и так работает вице-президентом по хоккейным операциям в Девилз.
он же уже памятник напротив Пруденшл-Арены . как его в ворота поставишь ? снимать с постамента ?
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