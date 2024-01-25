Генменеджер «Нью-Джерси» о вратарях, пропускающих более 3 шайб за матч: «Не собираюсь говорить, что меня это устраивает. Хочу, чтобы они играли лучше»

Генменеджер «Нью-Джерси» прокомментировал игру вратарей команды в сезоне НХЛ.

«Не собираюсь говорить, что меня устраивает ситуация с вратарями.

Конечно, я хочу, чтобы наши голкиперы играли лучше. Но мы также хотим, что хоккеисты играли лучше перед ними.

Есть некоторые области в игре «Нью-Джерси», которые необходимо подчистить. Это ежедневный процесс. Хоккей – игра ошибок.

Если мы сможем свести к минимуму ошибки, которые превращаются в серьезные голевые моменты, мы станем лучше.

Нам есть над чем поработать», – сказал генеральный менеджер « » Том Фицджералд.

В нынешнем сезоне пропускает в среднем 3,28 шайбы за игру (27 проведенных матчей), – 3,26 (15), – 3,19 (7).