Генменеджер «Нью-Джерси» о вратарях, пропускающих более 3 шайб за матч: «Не собираюсь говорить, что меня это устраивает. Хочу, чтобы они играли лучше»
Генменеджер «Нью-Джерси» прокомментировал игру вратарей команды в сезоне НХЛ.
«Не собираюсь говорить, что меня устраивает ситуация с вратарями.
Конечно, я хочу, чтобы наши голкиперы играли лучше. Но мы также хотим, что хоккеисты играли лучше перед ними.
Есть некоторые области в игре «Нью-Джерси», которые необходимо подчистить. Это ежедневный процесс. Хоккей – игра ошибок.
Если мы сможем свести к минимуму ошибки, которые превращаются в серьезные голевые моменты, мы станем лучше.
Нам есть над чем поработать», – сказал генеральный менеджер «Нью-Джерси» Том Фицджералд.
В нынешнем сезоне Витек Ванечек пропускает в среднем 3,28 шайбы за игру (27 проведенных матчей), Акира Шмид – 3,26 (15), Нико Доус – 3,19 (7).