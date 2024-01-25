Сергей Коньков: «У Цыплакова есть все шансы показать себя в НХЛ. Если он будет забивать по 30 голов, на него обратят внимание скауты»

Теги Спартак Сергей Коньков НХЛ КХЛ Максим Цыплаков Хоккей

Сергей Коньков считает, что Максим Цыплаков может показать себя в НХЛ.

«Если человек забивает по тридцать голов, являясь одним из лидеров лиги, то, хочешь-не хочешь, на него будут обращать внимание скауты клубов НХЛ.

Посмотрим, как это все дальше развернется. Плей-офф еще впереди. Все возможно.

У Максима идет игра, он чувствует силы и показывает качественный хоккей, пусть, конечно, и не без ошибок.

Тем не менее, у него есть все шансы на то, чтобы показать себя в НХЛ», – сказал двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков.

Максим Цыплаков набрал 41 (29+12) балл за результативность в 54 играх нынешнего сезона Фонбет Чемпионата КХЛ.

1 комментарий
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лол, ну да, можно уже говорить про 30 голов во множественном числе
29 в этом сезоне, 32 в шести предыдущих вместе взятых
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