Сергей Коньков: «У Цыплакова есть все шансы показать себя в НХЛ. Если он будет забивать по 30 голов, на него обратят внимание скауты»

Сергей Коньков считает, что Максим Цыплаков может показать себя в НХЛ.

«Если человек забивает по тридцать голов, являясь одним из лидеров лиги, то, хочешь-не хочешь, на него будут обращать внимание скауты клубов НХЛ.

Посмотрим, как это все дальше развернется. Плей-офф еще впереди. Все возможно.

У Максима идет игра, он чувствует силы и показывает качественный хоккей, пусть, конечно, и не без ошибок.

Тем не менее, у него есть все шансы на то, чтобы показать себя в НХЛ», – сказал двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков.

Максим Цыплаков набрал 41 (29+12) балл за результативность в 54 играх нынешнего сезона Фонбет Чемпионата КХЛ.