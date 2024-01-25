Овечкин провел 4-й матч без бросков в створ в этой регулярке НХЛ. Это его новый антирекорд по числу таких игр за сезон

Александр Овечкин провел 4-й матч без бросков в створ в этой регулярке НХЛ.

Капитан « » не отметился бросками в створ ворот в матче регулярного чемпионата с «Колорадо» (2:6). При этом 1 бросок прошел мимо створа.

38-летний Овечкин провел 1390 матчей в регулярных чемпионатах за карьеру, он является рекордсменом лиги по числу бросков в створ (6502, 4,36 в среднем за игру).

Игра без бросков в створ стала для него в общей сложности 21-й. В этом сезоне у него 4 таких матча (2 подряд были в октябре, еще 1 – в январе), это новый личный антирекорд.

Прошлый был установлен в сезоне-2016/17 (3 матча, все выпали на февраль) и повторен в сезоне-2017/18 (3 матча, 1 в ноябре и 2 – в феврале).

с 830 шайбами занимает 2-е место в списке лучших снайперов в истории , уступая лишь Уэйну Гретцки (894 гола в 1487 играх).