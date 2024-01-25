Овечкин провел 4-й матч без бросков в створ в этой регулярке НХЛ. Это его новый антирекорд по числу таких игр за сезон

Теги Вашингтон Колорадо Александр Овечкин НХЛ рекорды Хоккей

Александр Овечкин провел 4-й матч без бросков в створ в этой регулярке НХЛ.

Капитан «Вашингтона» не отметился бросками в створ ворот в матче регулярного чемпионата с «Колорадо» (2:6). При этом 1 бросок прошел мимо створа.

38-летний Овечкин провел 1390 матчей в регулярных чемпионатах за карьеру, он является рекордсменом лиги по числу бросков в створ (6502, 4,36 в среднем за игру).

Игра без бросков в створ стала для него в общей сложности 21-й. В этом сезоне у него 4 таких матча (2 подряд были в октябре, еще 1 – в январе), это новый личный антирекорд.

Прошлый был установлен в сезоне-2016/17 (3 матча, все выпали на февраль) и повторен в сезоне-2017/18 (3 матча, 1 в ноябре и 2 – в феврале).

Овечкин с 830 шайбами занимает 2-е место в списке лучших снайперов в истории НХЛ, уступая лишь Уэйну Гретцки (894 гола в 1487 играх).

7 комментариев
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Это конец!!!
+8
-2
+6
Шансов на добивании было немало, но то по шайбе не попадет, но блокируют. Печально смотреть.
+6
-1
+5
hhlg негодует))
даже штанги и перекладины не посчитать))
+5
-1
+4
Это крах…
+4
-1
+3
Как то резко он посыпался, в прошлом году бегал и забивал.
+3
-1
+2
Рука может болит, а тренер на жалобы не реагирует, заставляет играть
0
0
0
спортс хватит долбить на Саню в главных новостях, он постарел и мы это уже поняли, спасибо.
+1
-1
0
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