Игорь Ларионов: «Торпедо» слегка недонастроилось на «Нефтехимик». Не должно быть сонного действия в первом периоде. Пока мы далеки от стабильного хоккея»

Теги Нефтехимик Торпедо Игорь Ларионов КХЛ Хоккей

Игорь Ларионов высказался о победе над «Нефтехимиком».

«Торпедо» выиграло со счетом 3:2 в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

«Нефтехимик» начал игру очень резко и дерзко. Наша команда проявила характер и сплоченность во втором и третьем периоде, вернулась в игру и выиграла хороший матч.

Нехорошая тенденция начинать матч со счета 0:2. Но хорошо, что мы постепенно собираем пазл, в плане травм и разного состояния ведущих игроков.

В такие моменты рождается коллектив. Никто не показывает друг на друга пальцем – хоккеисты верят друг в друга.

С ЦСКА был крутой эмоциональный матч, после которого наступило небольшое успокоение.

Слегка недонастроились на матч. «Нефтехимик» – трудолюбивая рабочая команда, которая отчаянно борется за попадание в плей-офф. Нужно уважение к сопернику с первых минут.

Не должно быть сонного действия в первом периоде. Пока мы далеки от стабильного хоккея, который мы хотим видеть три периода. Просили защитников доводить шайбу до ворот.

Вратарь у «Нефтехимика» небольшого роста и необходимо было использовать слабость вратарей, которые играют глубоко в воротах.

Но стоит отдать должное защитникам и нападающим соперника, которые блокировали большое количество бросков», – сказал главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов.

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3 комментария
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Спасибо за Торпедо. Я как болельщик НХ кайфанул от игры Нижнего. За такое можно платить деньги и ходить на стадион. Это и есть хоккей. Самый приятный поход на хоккей в сезоне.
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С "Авто" будет непросто, они давно не проигрывают более одной игры подряд. "Торпедо" стабильности и крепкого сна до игры!
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Спасибо Вам, Игорь Николаевич и парням за эту победу! Вытащили на зубах такую важную игру!
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