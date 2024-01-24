Игорь Ларионов: «Торпедо» слегка недонастроилось на «Нефтехимик». Не должно быть сонного действия в первом периоде. Пока мы далеки от стабильного хоккея»

Игорь Ларионов высказался о победе над «Нефтехимиком».

«Торпедо» выиграло со счетом 3:2 в матче Фонбет чемпионата .

« » начал игру очень резко и дерзко. Наша команда проявила характер и сплоченность во втором и третьем периоде, вернулась в игру и выиграла хороший матч.

Нехорошая тенденция начинать матч со счета 0:2. Но хорошо, что мы постепенно собираем пазл, в плане травм и разного состояния ведущих игроков.

В такие моменты рождается коллектив. Никто не показывает друг на друга пальцем – хоккеисты верят друг в друга.

С ЦСКА был крутой эмоциональный матч, после которого наступило небольшое успокоение.

Слегка недонастроились на матч. «Нефтехимик» – трудолюбивая рабочая команда, которая отчаянно борется за попадание в плей-офф. Нужно уважение к сопернику с первых минут.

Не должно быть сонного действия в первом периоде. Пока мы далеки от стабильного хоккея, который мы хотим видеть три периода. Просили защитников доводить шайбу до ворот.

Вратарь у «Нефтехимика» небольшого роста и необходимо было использовать слабость вратарей, которые играют глубоко в воротах.

Но стоит отдать должное защитникам и нападающим соперника, которые блокировали большое количество бросков», – сказал главный тренер « » .