«Чикаго» подписал 2-летний контракт с Мразеком с зарплатой 4,25 млн долларов в год. Текущий кэпхит вратаря – 3,8 млн долларов в год

Петр Мразек продлил контракт с «Чикаго» на 8,5 миллионов долларов.

31-летний голкипер подписал новое соглашение с клубом на два года и средней зарплатой 4,25 миллиона долларов.

По действующему соглашению кэпхит вратаря составляет 3,8 миллиона долларов.

В нынешнем сезоне провел 32 матча в регулярном чемпионате , пропуская в среднем 3,01 шайбы и отражая 90,7 бросков.

Голкипер выступает за «Чикаго» с сезона-2022/23.