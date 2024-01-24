«Чикаго» подписал 2-летний контракт с Мразеком с зарплатой 4,25 млн долларов в год. Текущий кэпхит вратаря – 3,8 млн долларов в год
Петр Мразек продлил контракт с «Чикаго» на 8,5 миллионов долларов.
31-летний голкипер подписал новое соглашение с клубом на два года и средней зарплатой 4,25 миллиона долларов.
По действующему соглашению кэпхит вратаря составляет 3,8 миллиона долларов.
В нынешнем сезоне Петр Мразек провел 32 матча в регулярном чемпионате НХЛ, пропуская в среднем 3,01 шайбы и отражая 90,7 бросков.
Голкипер выступает за «Чикаго» с сезона-2022/23.
Все никак до Европы не доедет