«Чикаго» подписал 2-летний контракт с Мразеком с зарплатой 4,25 млн долларов в год. Текущий кэпхит вратаря – 3,8 млн долларов в год

Теги Чикаго НХЛ Петр Мразек Хоккей

Петр Мразек продлил контракт с «Чикаго» на 8,5 миллионов долларов.

31-летний голкипер подписал новое соглашение с клубом на два года и средней зарплатой 4,25 миллиона долларов.

По действующему соглашению кэпхит вратаря составляет 3,8 миллиона долларов.

В нынешнем сезоне Петр Мразек провел 32 матча в регулярном чемпионате НХЛ, пропуская в среднем 3,01 шайбы и отражая 90,7 бросков.

Голкипер выступает за «Чикаго» с сезона-2022/23.

10 комментариев
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Да шож такое
Все никак до Европы не доедет
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Из 3 продлений на 2 года это самое толковое
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Пока просто забивают платёжку на два последних года новичковского контракта Бедарда.
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Местным знатокам как всегда дорого
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эх. Я предлага 8 млн, придется ещё кого то подписывать,нынче нет ужасных контрактов,как свое время Аризона до пола добиралась
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Та сколько можно творить дичь в блаженных попытках достичь пола. Четыре дырявому чеху. Потрясающе. А вы говорите некуда Кузнецова обменивать. За второй вашингтонский пик оторвут с руками.
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говорящая фамилия?
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Надо Назарова натравить на Мразека
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дайте и Зайцеву 5 лям )
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Ответ Лорд раздевалки 1
Да шож такое Все никак до Европы не доедет
Невероятный вратарь
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