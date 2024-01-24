Набоков хочет забить гол: «Это очень крутое достижение. Только единицам из вратарей это удавалось»
Вратарь «Металлурга» Илья Набоков рассказал о желании забить гол.
– В матче с «Северсталью» вы отдали шикарную голевую передачу через половину площадки. Расскажите про этот момент. Вас уже сравнивают с Игорем Шестеркиным.
– Был бросок по моим воротам. Я поймал шайбу. Посмотрел вперед, увидел, что Гераська [Игорь Гераськин] выходит из штрафного бокса. Получилось отдать ему передачу.
– Это сложный навык?
– Таких моментов в играх очень мало, когда получается отдать такой хороший пас. Поэтому да, это не так просто.
– Так и до гола недалеко.
– По голу пока загадывать не будем. Пока и пасы устраивают.
– А хотите забить?
– Конечно. Забить гол – это очень крутое достижение. Только единицам из вратарей это удавалось. Мне тоже хочется забить. Будет очень круто.
– Сейчас вратари все активнее играют клюшкой, еще лет 10 назад этим почти никто не выделялся.
– Хоккей не стоит на месте. Сейчас вратари много играют клюшкой, помогают команде, когда останавливают шайбу или вводят ее в игру. Очень хорошо играет клюшкой Михаил Бердин из «Сочи». Он, наверное, лучший в лиге по этому навыку, – сказал Набоков.
Разин о голевой передаче Набокова: «Думаю, он мечтает об НХЛ, а там это нормальное явление. Скауты должны посмотреть эпизод в полной красе»