Агент Цыплакова опроверг слухи о переговорах со «Спартаком»: «Все эти суммы – 15 млн рублей, 20, 40 – не стоят выеденного яйца. Люди занимаются выдумыванием новостей»

Теги Спартак НХЛ КХЛ Александр Черных Максим Цыплаков Чемпионат.com Хоккей

Агент Максима Цыплакова опроверг слухи о переговорах со «Спартаком».

Ранее «Матч ТВ» сообщил, что «Спартак» предлагает 25-летнему нападающему контракт на 15 миллионов рублей в год, но сторона игрока хочет не менее 40 млн. Отмечался интерес со стороны клубов НХЛ. 

«Все, что на сегодняшний день пишется про переговоры, финансовые условия и новый контракт Максима Цыплакова со «Спартаком», – это обман. На данный момент мы не ведем никаких переговоров, потому что сам хоккеист до конца сезона хочет сконцентрироваться непосредственно на игре за команду.

Все эти суммы, о которых заявляют в прессе – 15 млн рублей, 20 млн рублей, 40 млн рублей и так далее, – не стоят выеденного яйца. Люди занимаются выдумыванием новостей, берут информацию из воздуха, она не соответствует действительности.

Могли бы, например, обратиться за комментарием в клуб или к нам как к представителям Максима. Со стороны НХЛ интерес действительно есть, но со «Спартаком», повторюсь, никаких разговоров и переговоров не было и нет», – заявил Александр Черных.

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2 комментария
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Надо хорошо закончить сезон, в том числе и плей офф со Спартаком и ехать - пробовать себя в НХЛ.
Сейчас- идеальное время:
1. 25 лет.
2. Проводит свой лучший сезон с отрывом.
3. Кончается контракт со Спартаком.
4. В Спартаке, который его воспитал, не будет никаких обид.
+3
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Макс молодец!!! Все правильно делает.
+2
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