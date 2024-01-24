Агент Цыплакова опроверг слухи о переговорах со «Спартаком»: «Все эти суммы – 15 млн рублей, 20, 40 – не стоят выеденного яйца. Люди занимаются выдумыванием новостей»

Агент Максима Цыплакова опроверг слухи о переговорах со «Спартаком».

Ранее «Матч ТВ» сообщил, что « » предлагает 25-летнему нападающему контракт на 15 миллионов рублей в год, но сторона игрока хочет не менее 40 млн. Отмечался интерес со стороны клубов НХЛ.

«Все, что на сегодняшний день пишется про переговоры, финансовые условия и новый контракт со «Спартаком», – это обман. На данный момент мы не ведем никаких переговоров, потому что сам хоккеист до конца сезона хочет сконцентрироваться непосредственно на игре за команду.

Все эти суммы, о которых заявляют в прессе – 15 млн рублей, 20 млн рублей, 40 млн рублей и так далее, – не стоят выеденного яйца. Люди занимаются выдумыванием новостей, берут информацию из воздуха, она не соответствует действительности.

Могли бы, например, обратиться за комментарием в клуб или к нам как к представителям Максима. Со стороны интерес действительно есть, но со «Спартаком», повторюсь, никаких разговоров и переговоров не было и нет», – заявил .