Цыплаков об интересе из НХЛ: «Пытаюсь не думать об этом. Хочу выиграть Кубок Гагарина, хорошо сыграть в плей‑офф»

Максим Цыплаков высказался об интересе клубов НХЛ.

Нападающий «Спартака» забросил четыре шайбы в матче Фонбет чемпионата против «Динамо» (6:3).

Цыплаков набрал 41 (29+12) балл за результативность в 54 играх чемпионата.

– Уже выбираете себе команду в ? Была информация, что больше 10 клубов вами интересуются. Сейчас, наверное, будет еще больше.

– Вообще об этом пытаюсь не думать и не думаю.

Хочу выиграть Кубок Гагарина, хорошо сыграть в плей‑офф. Чтобы команда смогла показать все что может, – сказал нападающий « » .