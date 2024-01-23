Цыплаков об интересе из НХЛ: «Пытаюсь не думать об этом. Хочу выиграть Кубок Гагарина, хорошо сыграть в плей‑офф»

Теги Спартак НХЛ КХЛ Кубок Гагарина Матч ТВ Максим Цыплаков Хоккей

Максим Цыплаков высказался об интересе клубов НХЛ.

Нападающий «Спартака» забросил четыре шайбы в матче Фонбет чемпионата КХЛ против «Динамо» (6:3).

Цыплаков набрал 41 (29+12) балл за результативность в 54 играх чемпионата.

– Уже выбираете себе команду в НХЛ? Была информация, что больше 10 клубов вами интересуются. Сейчас, наверное, будет еще больше.

– Вообще об этом пытаюсь не думать и не думаю.

Хочу выиграть Кубок Гагарина, хорошо сыграть в плей‑офф. Чтобы команда смогла показать все что может, – сказал нападающий «Спартака» Максим Цыплаков.

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