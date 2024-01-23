Цыплаков об интересе из НХЛ: «Пытаюсь не думать об этом. Хочу выиграть Кубок Гагарина, хорошо сыграть в плей‑офф»
Максим Цыплаков высказался об интересе клубов НХЛ.
Нападающий «Спартака» забросил четыре шайбы в матче Фонбет чемпионата КХЛ против «Динамо» (6:3).
Цыплаков набрал 41 (29+12) балл за результативность в 54 играх чемпионата.
– Уже выбираете себе команду в НХЛ? Была информация, что больше 10 клубов вами интересуются. Сейчас, наверное, будет еще больше.
– Вообще об этом пытаюсь не думать и не думаю.
Хочу выиграть Кубок Гагарина, хорошо сыграть в плей‑офф. Чтобы команда смогла показать все что может, – сказал нападающий «Спартака» Максим Цыплаков.