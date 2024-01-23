Ковальчук – капитан «Спартака» на матч с «Динамо». Голдобин не сыграет. Беляев, Бурмистров и Цыплаков – в первом звене

Илья Ковальчук – капитан «Спартака» в матче против «Динамо».

Красно-белые назвали состав на игру Фонбет чемпионата .

Матч пропустит лучший бомбардир « » .

В первом звене команды заявлены , и .

Капитан «Спартака» в этой игре – . 40-летний форвард выступит в тройке с и Александром Пашиным.

Стартовый вратарь красно-белых – Патрик Рыбар.