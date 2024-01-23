Ковальчук – капитан «Спартака» на матч с «Динамо». Голдобин не сыграет. Беляев, Бурмистров и Цыплаков – в первом звене

Теги Спартак Илья Ковальчук КХЛ Александр Бурмистров Динамо Николай Голдобин Герман Рубцов Максим Цыплаков Александр Пашин Александр Беляев Хоккей

Илья Ковальчук – капитан «Спартака» в матче против «Динамо».

Красно-белые назвали состав на игру Фонбет чемпионата КХЛ.

Матч пропустит лучший бомбардир «Спартака» Николай Голдобин.

В первом звене команды заявлены Александр Беляев, Александр Бурмистров и Максим Цыплаков.

Капитан «Спартака» в этой игре – Илья Ковальчук. 40-летний форвард выступит в тройке с Германом Рубцовым и Александром Пашиным.

Стартовый вратарь красно-белых – Патрик Рыбар.

12 комментариев
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Ответ music35930
Не справедливо менять капитана, капитан только Голдобин, он лидер команды. Ильюша только в помощники годится, ибо уже не тот.
Дк Голдобин не играет! Без капитана выходить на матч?😏
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Ответ Рейтинг
Коля опять решил в депрессию удариться, либо травма чуть-чуть. Но скорее, первое
Жамнов перед матчем сказал, что Голдобин и Вишневский приболели, а вот у Порядина и Филина микротравмы, поэтому все и не играют сегодня.
Будем надеяться, что все вернутся к субботе, а там и Ваня подтянется.
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Несите лёд! много льда...
;)
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Нашивка тоже кэпская? Или просто как исполняющий обязанности?
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пожалуйте результат. а надо было лишь убрать Голдобина, а не Ковальчука
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Капитан Бабло!
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Ответ Болельщик МГ
Бурмистров в первом звене! И на что ещё может рассчитывать эта команда?
А ты видишь?)) 6:1 уже Динамо делают
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