Ковальчук – капитан «Спартака» на матч с «Динамо». Голдобин не сыграет. Беляев, Бурмистров и Цыплаков – в первом звене
Илья Ковальчук – капитан «Спартака» в матче против «Динамо».
Красно-белые назвали состав на игру Фонбет чемпионата КХЛ.
Матч пропустит лучший бомбардир «Спартака» Николай Голдобин.
В первом звене команды заявлены Александр Беляев, Александр Бурмистров и Максим Цыплаков.
Капитан «Спартака» в этой игре – Илья Ковальчук. 40-летний форвард выступит в тройке с Германом Рубцовым и Александром Пашиным.
Стартовый вратарь красно-белых – Патрик Рыбар.
Будем надеяться, что все вернутся к субботе, а там и Ваня подтянется.
;)