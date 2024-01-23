«Северсталь» проиграла «Авангарду» (2:6), проведя в атаке на 10 минут больше. Юрчо набрал 3 очка в первом звене – у него 8 баллов в 8 играх сезона

Теги Авангард Северсталь КХЛ Томаш Юрчо Хоккей

«Северсталь» уступила «Авангарду» в матче КХЛ.

Команда тренера Андрея Козырева проиграла со счетом 2:6 в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

«Северсталь» при этом провела на 10 минут больше соперника в зоне нападения – 19:20 против 9:15. «Авангард» перебросал оппонента со счетом 33:29.

Нападающий «Авангарда» Томаш Юрчо набрал 3 (1+2) очка в этом матче, проведя встречу в первом сочетании с Райаном Спунером и Ридом Буше.

Юрчо отметился 8 (3+5) баллами в 8 играх чемпионата.

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