«Северсталь» проиграла «Авангарду» (2:6), проведя в атаке на 10 минут больше. Юрчо набрал 3 очка в первом звене – у него 8 баллов в 8 играх сезона
«Северсталь» уступила «Авангарду» в матче КХЛ.
Команда тренера Андрея Козырева проиграла со счетом 2:6 в матче Фонбет чемпионата КХЛ.
«Северсталь» при этом провела на 10 минут больше соперника в зоне нападения – 19:20 против 9:15. «Авангард» перебросал оппонента со счетом 33:29.
Нападающий «Авангарда» Томаш Юрчо набрал 3 (1+2) очка в этом матче, проведя встречу в первом сочетании с Райаном Спунером и Ридом Буше.
Юрчо отметился 8 (3+5) баллами в 8 играх чемпионата.