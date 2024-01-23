Свечников может сыграть за «Каролину» до Матча звезд НХЛ. Форвард получил новую травму – это не обострение повреждения, полученного в декабре
Андрей Свечников может сыграть за «Каролину» до Матча звезд НХЛ.
Российский нападающий пропустил игру против «Миннесоты» из-за повреждения верхней части тела.
Главный тренер «Каролины» Род Бринд′Амор рассказал, что это новая травмы, а не обострение повреждения, полученного в декабре.
Тренер надеется, что Свечников сможет сыграть до Матча звезд НХЛ. Форвард отметился 30 (11+19) баллами в 29 играх чемпионата.
Петр Кочетков, который не играет из-за травмы с 11 января, находился на льду в течение всей тренировки «Каролины».
Голкипер провел 23 матча в текущем чемпионате НХЛ, одержал 13 побед, пропуская в среднем 2,58 шайбы и отражая 90% бросков.