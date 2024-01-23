Кудашов и Гатиятулин – претенденты на пост тренера «Ак Барса». Шевченко сказал, что «Динамо» не дает тренеру контракт с аргументацией: «А чего ты выиграл?»

Алексей Кудашов и Анвар Гатиятулин претендуют на пост главного тренера «Ак Барса».

Об этом сообщил журналист .

« » возглавляет Зинэтула Билялетдинов, соглашение с которым рассчитано до завершения этого сезона. В нынешнем сезоне команда находится на седьмой позиции в таблице Восточной конференции.

«Сейчас, после того, как Ларионов подписал контракт с «Торпедо», и – два претендента на пост главного тренера «Ак Барса».

У Кудашова нет контракта. Он хочет остаться в « », насколько я знаю, но контракт ему не предлагают с аргументацией типа: «А чего ты выиграл?» – сказал Шевченко.