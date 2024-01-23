Кудашов и Гатиятулин – претенденты на пост тренера «Ак Барса». Шевченко сказал, что «Динамо» не дает тренеру контракт с аргументацией: «А чего ты выиграл?»
Алексей Кудашов и Анвар Гатиятулин претендуют на пост главного тренера «Ак Барса».
Об этом сообщил журналист Алексей Шевченко.
«Ак Барс» возглавляет Зинэтула Билялетдинов, соглашение с которым рассчитано до завершения этого сезона. В нынешнем сезоне команда находится на седьмой позиции в таблице Восточной конференции.
«Сейчас, после того, как Ларионов подписал контракт с «Торпедо», Алексей Кудашов и Анвар Гатиятулин – два претендента на пост главного тренера «Ак Барса».
У Кудашова нет контракта. Он хочет остаться в «Динамо», насколько я знаю, но контракт ему не предлагают с аргументацией типа: «А чего ты выиграл?» – сказал Шевченко.
Мужайтесь, парни...
И про исключение тоже правильно вспомнили.
Осталось только сделать ещё один шаг в этой логической цепочке и допустить на секунду, что регулярно общающийся с кучей самого разного хоккейного люда Шевченко что-то услышал раньше вас...