Кудашов и Гатиятулин – претенденты на пост тренера «Ак Барса». Шевченко сказал, что «Динамо» не дает тренеру контракт с аргументацией: «А чего ты выиграл?»

Теги Ак Барс Алексей Кудашов КХЛ Динамо Анвар Гатиятулин Алексей Шевченко Хоккей

Алексей Кудашов и Анвар Гатиятулин претендуют на пост главного тренера «Ак Барса».

Об этом сообщил журналист Алексей Шевченко.

«Ак Барс» возглавляет Зинэтула Билялетдинов, соглашение с которым рассчитано до завершения этого сезона. В нынешнем сезоне команда находится на седьмой позиции в таблице Восточной конференции.

«Сейчас, после того, как Ларионов подписал контракт с «Торпедо», Алексей Кудашов и Анвар Гатиятулин – два претендента на пост главного тренера «Ак Барса».

У Кудашова нет контракта. Он хочет остаться в «Динамо», насколько я знаю, но контракт ему не предлагают с аргументацией типа: «А чего ты выиграл?» – сказал Шевченко.

25 комментариев
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зачем ак барсу искать далеко,олег леонтьев -тренер нефтехимика -готовый специалист, его команда собранная по остаточному принципу ,без достойного финансирования играет на хорошем уровне
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Ответ Позитивный
Бред, чушь от нездорового человека… Не выиграл, так выиграет в этом сезоне. Динамо было и есть, и будет Великим клубом! А Щевченко? ….
Возможно, Шевченко просто лучше вас осведомлён об очередной смене в руководстве ХК? ;)
Мужайтесь, парни...
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Пусть Билл тренирует вечно!)
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Кудашов прошел цикл подготовки команды, поставил игру где Динамо наконец-то не зависит от одного звена (эра звена Шипачева разрывавшее всех в регулярке, но сдувавшееся в плове это боль). Команда идёт в лидерах, показывает интересный хоккей, имеет все шансы взять чашку в этом году и тренеру такое заявлять? если Шевченко не трындит то очень печально, мало того что нас ждёт перестройка, так ещё и мотивация в плове будет издержена
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Не будет ли глупостью Динамо отпустить Кудашова. А АК барсу взять Анвара. Вроде очевидно. Будет!!!
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Ответ Robs
Пусть Билл тренирует вечно!)
Финансирование пересмотреть в сторону значительного уменьшения и на постоянку в старый Дворец спорта. Идеальнейшие перспективы
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Ответ Andrew Savko
Кудашов прошел цикл подготовки команды, поставил игру где Динамо наконец-то не зависит от одного звена (эра звена Шипачева разрывавшее всех в регулярке, но сдувавшееся в плове это боль). Команда идёт в лидерах, показывает интересный хоккей, имеет все шансы взять чашку в этом году и тренеру такое заявлять? если Шевченко не трындит то очень печально, мало того что нас ждёт перестройка, так ещё и мотивация в плове будет издержена
В ПО Динамо ВадюШи на самом то деле не сдувалось... просто сливалось сильным командам как делало и в РЧ. Относительные середняки и откровенные аутсайдеры которых разрывали в регулярке в плей-офф ведь как правило не участвуют. И разрывать особо некого
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Бэбкок же приедет
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Помню после его перехода из ак барса как игрока, весь старый дворец спорта сканировал, что он продался за мешок картошки)))
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Ответ Machine Head
Какие дрязги в хоккейном Динамо ? Их не может быть по умолчанию - хоккейный клуб курирует очень серьезная структура и это не МВД и не банк . Единственный случай с Сафроновым - исключение . И я понимаю , кто эту лодку раскачал и кому это было выгодно. Лишь бы написать ? В Авангарде , Спартаке , Ак Барсе , дрязг куда больше в разы было . Просто не все просочилось в прессу .
Очень вы точно указали на аналогии.
И про исключение тоже правильно вспомнили.
Осталось только сделать ещё один шаг в этой логической цепочке и допустить на секунду, что регулярно общающийся с кучей самого разного хоккейного люда Шевченко что-то услышал раньше вас...
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Ответ Олег В.
Не удивлюсь, если в вопросе плевания у г-на Шевченко примерно та же позиция по отношению к вам ;) ну, и если вы думаете, что ХК рулят ветераны, то прям и не знаю, что вам сказать... "журналист - а это вторая древняя профессия" - многие уверены, что - первая ;)
Можешь думать сколько хочешь . Это твое дело . Отправляю в ЧС , ввиду высочайшего твоего интеллекта .
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Ответ srs
Финансирование пересмотреть в сторону значительного уменьшения и на постоянку в старый Дворец спорта. Идеальнейшие перспективы
Дед конечно убежит. При чем по собственному желанию, впервые. Но претенденты самое оно. Так сказать под новые реалии и соответствующие задачи около-вхловского уровня!
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Ответ wolf 100
зачем ак барсу искать далеко,олег леонтьев -тренер нефтехимика -готовый специалист, его команда собранная по остаточному принципу ,без достойного финансирования играет на хорошем уровне
По-моему, Леонтьев продлил контракт с "Нефтехимиком" на следующий сезон...
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Ответ Andrew Savko
Кудашов прошел цикл подготовки команды, поставил игру где Динамо наконец-то не зависит от одного звена (эра звена Шипачева разрывавшее всех в регулярке, но сдувавшееся в плове это боль). Команда идёт в лидерах, показывает интересный хоккей, имеет все шансы взять чашку в этом году и тренеру такое заявлять? если Шевченко не трындит то очень печально, мало того что нас ждёт перестройка, так ещё и мотивация в плове будет издержена
Чашка на которую Динамо претендует называется попасть во второй раунд, если в первом не будет каких нибудь армейцев и локо.ю, Спартак, Минск, Торпедо равный соперник, да и Сева пока загадка с новым тренером. Ушел Шипачев, теперь клубные рекорды рвет Гусев. Что поменялось?
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Ответ srs
В ПО Динамо ВадюШи на самом то деле не сдувалось... просто сливалось сильным командам как делало и в РЧ. Относительные середняки и откровенные аутсайдеры которых разрывали в регулярке в плей-офф ведь как правило не участвуют. И разрывать особо некого
Если Северсталь для вас гранд, то ок. Я их считаю командой аутсайбером, которым повезло с тренером и они эти сезоны прыгали выше жо...
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Ответ T0ughguy
Если Северсталь для вас гранд, то ок. Я их считаю командой аутсайбером, которым повезло с тренером и они эти сезоны прыгали выше жо...
По формату в плей-офф должны пройти 8 команд с конференции. А грандов на всю лигу столько нет
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