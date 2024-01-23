Зарплата Коробкина по новому контракту с «Металлургом» – около 25 млн рублей в год («СЭ»)

Теги Металлург Мг КХЛ Егор Коробкин Спорт-Экспресс деньги Хоккей

Зарплата Егора Коробкина составит около 25 млн рублей в год по новому контракту.

В декабре 2023 года «Металлург» продлил контракт с форвардом Егором Коробкиным на 2 года – до конца сезона-2025/26.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», зарплата игрока по новому соглашению составит около 25 млн рублей в год.

В текущем сезоне Фонбет Чемпионата КХЛ Коробкин провел 53 матча и набрал 23 (9+14) очка при показателе полезности «-1». 

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4 комментария
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Вот если кто и заслуживает больших денег, так это коробка, а не зерно или карп
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Молодец, более чем заслуженно, настоящий мотор команды и свой воспитанник
Надеюсь сбудутся цели Егора и он будет и капитаном клуба и выиграет КГ в составе Магнитки
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Меньше в три раза чем у Зернова. Зернов может и лучше, но не в три раза точно
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