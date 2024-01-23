Зарплата Коробкина по новому контракту с «Металлургом» – около 25 млн рублей в год («СЭ»)

Зарплата Егора Коробкина составит около 25 млн рублей в год по новому контракту.

В декабре 2023 года « » продлил контракт с форвардом на 2 года – до конца сезона-2025/26.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», зарплата игрока по новому соглашению составит около 25 млн рублей в год.

В текущем сезоне Фонбет Чемпионата КХЛ Коробкин провел 53 матча и набрал 23 (9+14) очка при показателе полезности «-1».