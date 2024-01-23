Кэссиди об игре «Вегаса» против «Нью-Джерси»: «Мы провели матч пивной лиги. Думали, это предсезонка, наверное. Наши действия были небрежными»

Брюс Кэссиди выразил недовольство игрой «Вегаса» в матче с «Нью-Джерси» (5:6 ОТ).

«Мы, по сути, провели матч пивной лиги. Наверное, думали, что это предсезонка.

Мы не оборонялись в соответствии с нашей структурой или принципами. Наши действия вплоть до последнего гола были небрежными, неуважительными по отношению к игре.

В конце концов, мы проиграли. И это то, чего мы заслуживаем, если собираемся так играть.

В обороне у нас костяк ветеранов, и они не были хороши сегодня как группа. «Джерси» заставит вас заплатить, если вы не будете хороши», – сказал главный тренер «Вегаса» Брюс Кэссиди.