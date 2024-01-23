Трочек и Коннор приглашены на Матч звезд НХЛ. Они заменят травмированных Айкела и Бедарда

Теги Рейнджерс Чикаго Матч звезд НХЛ НХЛ Вегас Виннипег Винсент Трочек Джек Айкел Кайл Коннор Коннор Бедард Хоккей

Винсент Трочек и Кайл Коннор приглашены на Матч звезд НХЛ.

Форварды «Рейнджерс» и «Виннипега» заменят травмированных нападающих Коннора БедардаЧикаго») и Джека Айкела («Вегас»). 

Для обоих игроков Матч звезд станет вторым в карьере. 

30-летний Трочек в текущем сезоне НХЛ набрал 44 (15+29) очка в 46 играх. 

27-летний Коннор – 29 (18+11) очков в 29 играх. Он вернулся в состав «Джетс» после травмы колена, из-за которой пропустил 5 недель. 

Звездный уик-энд пройдет в Торонто с 1 по 3 февраля. 

7 комментариев
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Ответ Сергей Орлов
Из Чикаго тупо некого брать, не Курашева же) У Вегаса полкоманды в лазарете. Трочек заслужил, отлично играет.
Маршессо можно было вполне.
+6
-1
+5
Трочек🙆🤦 мы уже видели на примере Строума чего стоят такие игроки без Панарина, Зибу или Крайдера,можно было да ещё кандидатов 30 лучше него
+4
-1
+3
Ответ Максим Никитин
Тогда получается, что от Чикаго и ВГК никого не будет на МВЗ. А ведь изначально НХЛ придерживалась принципа: по игроку от каждой команды
Из Чикаго тупо некого брать, не Курашева же) У Вегаса полкоманды в лазарете. Трочек заслужил, отлично играет.
+3
0
+3
Тогда получается, что от Чикаго и ВГК никого не будет на МВЗ. А ведь изначально НХЛ придерживалась принципа: по игроку от каждой команды
+2
0
+2
Ответ Джесси Пинкман
Маршессо можно было вполне.
да и Стоуна можно было
+2
-1
+1
Ответ Джесси Пинкман
Маршессо можно было вполне.
Согласен, тоже тупо не понял руководство лиги!
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