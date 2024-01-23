Трочек и Коннор приглашены на Матч звезд НХЛ. Они заменят травмированных Айкела и Бедарда
Винсент Трочек и Кайл Коннор приглашены на Матч звезд НХЛ.
Форварды «Рейнджерс» и «Виннипега» заменят травмированных нападающих Коннора Бедарда («Чикаго») и Джека Айкела («Вегас»).
Для обоих игроков Матч звезд станет вторым в карьере.
30-летний Трочек в текущем сезоне НХЛ набрал 44 (15+29) очка в 46 играх.
27-летний Коннор – 29 (18+11) очков в 29 играх. Он вернулся в состав «Джетс» после травмы колена, из-за которой пропустил 5 недель.
Звездный уик-энд пройдет в Торонто с 1 по 3 февраля.