Трочек и Коннор приглашены на Матч звезд НХЛ. Они заменят травмированных Айкела и Бедарда

Винсент Трочек и Кайл Коннор приглашены на Матч звезд НХЛ.

Форварды « » и « » заменят травмированных нападающих (« ») и Джека Айкела («Вегас»).

Для обоих игроков Матч звезд станет вторым в карьере.

30-летний Трочек в текущем сезоне набрал 44 (15+29) очка в 46 играх.

27-летний Коннор – 29 (18+11) очков в 29 играх. Он вернулся в состав «Джетс» после травмы колена, из-за которой пропустил 5 недель.

Звездный уик-энд пройдет в Торонто с 1 по 3 февраля.