Федоров о том, почему ЦСКА сыграл с «Торпедо» в три звена: «Состав сборной СССР состоял из трех звеньев. В 1-м периоде было 7 голевых моментов против нас, во втором – 15»

Сергей Федоров ответил, почему ЦСКА провел матч в три звена.

ЦСКА проиграл «Торпедо» (2:3 ОТ) в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

– Получается, можно всю игру действовать в три звена и делать это успешно?

– Вы наталкиваете меня на воспоминания от 1972 года. Состав сборной СССР состоял из трех звеньев. Раньше в хоккей играли так.

Но я не собираются открывать какие-то новые варианты ведения игры. Такая схема для меня – понятна. Правда, результат – не совсем в ту сторону, в которую хотелось бы.

Но все равно ребята – молодцы. Думаю, им понравился ритм игры, наша дисциплина была на уровне.

В первом периоде было 7 голевых моментов против нашей команды, во втором – 15.

Но, думаю, наших было, пусть и меньше, но они были острее. Анализ наших действий – еще предстоит, – сказал главный тренер ЦСКА Сергей Федоров.