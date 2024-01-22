Федоров о том, почему ЦСКА сыграл с «Торпедо» в три звена: «Состав сборной СССР состоял из трех звеньев. В 1-м периоде было 7 голевых моментов против нас, во втором – 15»
Сергей Федоров ответил, почему ЦСКА провел матч в три звена.
ЦСКА проиграл «Торпедо» (2:3 ОТ) в матче Фонбет чемпионата КХЛ.
– Получается, можно всю игру действовать в три звена и делать это успешно?
– Вы наталкиваете меня на воспоминания от 1972 года. Состав сборной СССР состоял из трех звеньев. Раньше в хоккей играли так.
Но я не собираются открывать какие-то новые варианты ведения игры. Такая схема для меня – понятна. Правда, результат – не совсем в ту сторону, в которую хотелось бы.
Но все равно ребята – молодцы. Думаю, им понравился ритм игры, наша дисциплина была на уровне.
В первом периоде было 7 голевых моментов против нашей команды, во втором – 15.
Но, думаю, наших было, пусть и меньше, но они были острее. Анализ наших действий – еще предстоит, – сказал главный тренер ЦСКА Сергей Федоров.
Даже, если Федоров оговорился, нет никакого резона постить его оговорку в заметку и, т.б., в заголовок