60 млн рублей за сезон – зарплата 32-летнего Карпова по новому контракту с «Металлургом»
«Металлург» заплатит 120 миллионов рублей Максиму Карпову.
Уральский клуб ранее сообщил о продлении соглашения с 32-летним форвардом на два года.
Зарплата хоккеиста составит 60 миллионов рублей в год, об этом сообщил «Спорт-Экспресс».
Хоккеист выступает в составе уральского клуба с сезона-2020/21.
В нынешнем чемпионате Максим Карпов набрал 34 (10+24) балла при полезности «плюс 14» в 49 матчах Фонбет чемпионата КХЛ.
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