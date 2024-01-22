60 млн рублей за сезон – зарплата 32-летнего Карпова по новому контракту с «Металлургом»

Теги Металлург Мг КХЛ Максим Карпов Спорт-Экспресс Хоккей

«Металлург» заплатит 120 миллионов рублей Максиму Карпову.

Уральский клуб ранее сообщил о продлении соглашения с 32-летним форвардом на два года.

Зарплата хоккеиста составит 60 миллионов рублей в год, об этом сообщил «Спорт-Экспресс».

Хоккеист выступает в составе уральского клуба с сезона-2020/21.

В нынешнем чемпионате Максим Карпов набрал 34 (10+24) балла при полезности «плюс 14» в 49 матчах Фонбет чемпионата КХЛ.

16 комментариев
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Надо срочно брать билет и лететь в Магнитогорск пока там такие деньги раздают- может то же что то перепадёт !
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Интересно как Магнитка в следующем сезоне в потолок влезет с такими раздачами
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Хороший агент у него, раз выбил такому поленью столь высокую личку
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нормально с зерновым устроились, одному 60, второму 75..посмотрим по весне что выйдет
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Что за аттракцион неслыханной щедрости?
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Больше, чем у Хмелевского отсыпали О_о
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Гуляют как в последний раз!
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Если Зернову еще 75 - сомнительно, но окей, то тут 60 за гранью добра и зла.
За что?!
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Богатый регион, денег много, уже про Челябу столько сказано, вы ещё Магнитку гляньте, какой город, какие люди там живут, такие деньги там делают -красота!
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Ответ Руслан Зимаков
Хороший агент у него, раз выбил такому поленью столь высокую личку
нашёл полено, ха ха, так то в Челябинске полен не делают.
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Ответ Огюст
Надо срочно брать билет и лететь в Магнитогорск пока там такие деньги раздают- может то же что то перепадёт !
Клюшку не забудь!
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Ответ гилберт
Клюшку не забудь!
Да спасибо, что напомнили и мешок под деньги !
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Ответ Radik_2.0
Больше, чем у Хмелевского отсыпали О_о
В 2 раза больше чем у Порядина и Морозова. В 1,5 раза больше чем у Голдобина. Это так, к примеру.
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Ответ Алексей Тарлыков
Интересно как Магнитка в следующем сезоне в потолок влезет с такими раздачами
Останется тот же состав(
Там сейчас
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