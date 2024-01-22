60 млн рублей за сезон – зарплата 32-летнего Карпова по новому контракту с «Металлургом»

«Металлург» заплатит 120 миллионов рублей Максиму Карпову.

Уральский клуб ранее сообщил о продлении соглашения с 32-летним форвардом на два года.

Зарплата хоккеиста составит 60 миллионов рублей в год, об этом сообщил «Спорт-Экспресс».

Хоккеист выступает в составе уральского клуба с сезона-2020/21.

В нынешнем чемпионате набрал 34 (10+24) балла при полезности «плюс 14» в 49 матчах Фонбет чемпионата .