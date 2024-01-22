Бабаев о спортивной дискриминации Евсеева: «Готовим дополнительные документы, КХЛ их рассмотрит. Сложная ситуация. Хотим добиться того, чтобы все было честно»
Шуми Бабаев высказался о ситуации вокруг защитника «Ак Барса» Никиты Евсеева.
Ранее агент, представляющий интересы игрока, подал в КХЛ заявление о расторжении контракта с казанским клубом по статье «спортивная дискриминация».
– Известно, когда состоится второе слушание по поводу спортивной дискриминации Евсеева?
– Мы сейчас готовим дополнительные документы, потом отправим в лигу и она их рассмотрит. Будет принято решение, нужно ли еще что-то. Сложная ситуация.
Никто никуда не торопится, хотим добиться того, чтобы все было честно по отношении ко всем сторонам.
– Почему не получилось обменять игрока до дедлайна?
– В клубе сказали, что ни в каком случае не будут отдавать игрока. Поэтому никаких переговоров не было. «Ак Барс» был категорически против, чтобы он уходил.
– Получается, что тренер не видит игрока в составе, а клуб не хочет отпускать его?
– Да. Поэтому мы и подали заявление в КХЛ. Просто так мы бы не стали обращаться, – сказал агент Шуми Бабаев.
Игрок даже на уровне вхл средний игрок. Плюсом сами подписали двусторонний контракт. Так что...