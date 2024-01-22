Бабаев о спортивной дискриминации Евсеева: «Готовим дополнительные документы, КХЛ их рассмотрит. Сложная ситуация. Хотим добиться того, чтобы все было честно»

Шуми Бабаев высказался о ситуации вокруг защитника «Ак Барса» Никиты Евсеева.

Ранее агент, представляющий интересы игрока, подал в КХЛ заявление о расторжении контракта с казанским клубом по статье «спортивная дискриминация».

– Известно, когда состоится второе слушание по поводу спортивной дискриминации ?

– Мы сейчас готовим дополнительные документы, потом отправим в лигу и она их рассмотрит. Будет принято решение, нужно ли еще что-то. Сложная ситуация.

Никто никуда не торопится, хотим добиться того, чтобы все было честно по отношении ко всем сторонам.

– Почему не получилось обменять игрока до дедлайна?

– В клубе сказали, что ни в каком случае не будут отдавать игрока. Поэтому никаких переговоров не было. « » был категорически против, чтобы он уходил.

– Получается, что тренер не видит игрока в составе, а клуб не хочет отпускать его?

– Да. Поэтому мы и подали заявление в . Просто так мы бы не стали обращаться, – сказал агент .