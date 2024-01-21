Юров о драке с Чуркиным: «Атаковали лидера «Металлурга» – нельзя такое просто так оставлять. Моя первая драка в карьере – я не большой мастер в таких делах»

Данила Юров прокомментировал драку с Андреем Чуркиным.

Эпизод произошел во втором периоде игры между «Металлургом» и «Северсталью» (3:2), когда Юров и Чуркин подрались после того, как игрок череповчан применил силовой прием против Никиты Михайлиса.

«Соперник атаковал нашего лидера. Нельзя такое просто так оставлять.

Может быть, игрок «Северстали» и не хотел драться, но все равно за такой поступок он должен был ответить. Видно было, что поначалу он просто стоял.

Это была моя первая драка в карьере. Я не большой мастер в таких делах.

Самым главным было заступиться за партнера», – сказал нападающий «Металлурга» Данила Юров.

Юров подрался с Чуркиным в матче «Металлурга» с «Северсталью», вступившись за Михайлиса