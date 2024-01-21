Ванкувер – Коламбус где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры НХЛ 28 января

В воскресенье, 28 января, сыграют Ванкувер и Коламбус в рамках регулярного сезона НХЛ.

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Игра пройдет на стадионе «Rogers Arena».

Встречу будут в прямом эфире показывать зарубежные каналы, доступные в IP-TV сервисах, сайты букмекерских контор и паблики ВК.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.

Во сколько играют Ванкувер – Коламбус

Начало матча запланировано на 06:00 по московскому времени.

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